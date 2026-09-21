21 сентября 2026, 11:23

Фото: iStock/Jozef Durok

Осенью дачники чаще думают о собранном урожае, чем о будущих посадках, однако именно сейчас закладывается основа следующего сезона: ошибки с почвой, сорняками, севооборотом и удобрениями весной исправлять уже гораздо сложнее. Перекопка, сидераты, органика и правильная обработка грядок помогут избежать весеннего аврала и создать условия для будущих растений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему важно провести осеннюю обработку почвы Шаг 1. Уборка сорняков и ботвы Шаг 2. Перекопка стационарных и шагающих грядок Шаг 3. Проверка уровня кислотности почвы Шаг 4. Посев сидератов Шаг 5. Внесение удобрений Шаг 6. Проведение севооборота Шаг 7. Подзимние посадки Шаг 8. Обработка зараженных растений Какие ошибки совершают многие дачники Что важно запомнить о правильной обработке почвы перед зимой

Почему важно провести осеннюю обработку почвы

Фото: iStock/piyaset

Шаг 1. Уборка сорняков и ботвы

Шаг 2. Перекопка стационарных и шагающих грядок

«Стационарная грядка, как правило, имеет бортики из разных материалов: шифера, металла, досок. Это удобно, потому что можно сделать высокую грядку, чтобы в ней было комфортно работать и она быстрее прогревалась», — рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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Фото: iStock/bynek Pospisil

Шаг 3. Проверка уровня кислотности почвы

Шаг 4. Посев сидератов

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Шаг 5. Внесение удобрений

«Лучшее органическое удобрение всех времен и народов, это знали еще в Древнем Риме и Греции — это компост, то, что перегнило. Это даже не навоз, потому что в нем много семян сорняков, могут быть болезни, а компост, который перегнил из органики: картофельных очисток, кухонных отходов, даже борщевика», — отметил эксперт.

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Шаг 6. Проведение севооборота

«Никогда не сажают одну и ту же культуру или родственную ей на одном месте, их нужно менять местами. Если на этой грядке росла капуста, ни в коем случае нельзя сажать здесь же ни капусту, ни ее родственников крестоцветных. А вот пасленовые — пожалуйста», — привел пример собеседник 360.ru.

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Шаг 7. Подзимние посадки

Шаг 8. Обработка зараженных растений

Фото: iStock/Maryana Serdynska

Какие ошибки совершают многие дачники

Фото: iStock/AMANDA JACKSON

Что важно запомнить о правильной обработке почвы перед зимой