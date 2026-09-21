Успейте подготовить грядки к зиме до первых заморозков: что важно сделать в огороде уже сейчас? Пошаговая инструкция и советы
Осенью дачники чаще думают о собранном урожае, чем о будущих посадках, однако именно сейчас закладывается основа следующего сезона: ошибки с почвой, сорняками, севооборотом и удобрениями весной исправлять уже гораздо сложнее. Перекопка, сидераты, органика и правильная обработка грядок помогут избежать весеннего аврала и создать условия для будущих растений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Почему важно провести осеннюю обработку почвы
После лета почва уплотняется, истощается и теряет структуру, а вместе с собранным урожаем из нее уходит часть питательных веществ. Если оставить участок до весны без подготовки, работы придется выполнять в спешке: перекапывать землю, разбивать грядки, вносить удобрения и одновременно заниматься посевами.
Осенью же у огородника есть один-два месяца, чтобы спокойно привести участок в порядок. За это время можно убрать растительные остатки, спланировать севооборот, посеять сидераты, перекопать или разрыхлить почву, внести органические и минеральные удобрения, скорректировать кислотность и замульчировать грядки.
Такая подготовка дает сразу несколько преимуществ: осенняя обработка помогает бороться с зимующими вредителями, позволяет заранее учесть потребности будущих культур и оставляет весной больше времени непосредственно для посева и посадки.
Шаг 1. Уборка сорняков и ботвы
Подготовку огорода к зиме начинают с тщательной уборки участка. С грядок необходимо удалить ботву, сорную траву, корни, увядшие листья и подгнившие плоды.
Особое внимание следует уделить агрессивным сорнякам. Среди наиболее опасных называют пырей, конский щавель, одуванчик, багульник и дикую мяту. Такие растения способны быстро распространяться и захватывать новые территории, поэтому избавляться от них необходимо максимально тщательно.
Оставлять погибшие растения на грядках также нежелательно. На растительных остатках могут зимовать вредоносные насекомые и возбудители заболеваний, в том числе фитофторы.
Здоровую органику можно отправлять в компост. А вот пораженные болезнями, вредителями или плесенью растения лучше вынести с участка и уничтожить. В компостере температура не всегда достигает уровня, необходимого для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, поэтому такие остатки рекомендуют утилизировать вместе с бытовым мусором или сжигать.
Удаление растительных остатков важно еще и потому, что часть болезней и вредителей способна пережить зиму, а весной именно они могут первыми начать развиваться на участке.
Шаг 2. Перекопка стационарных и шагающих грядок
Грядки бывают стационарными и так называемыми шагающими.
«Стационарная грядка, как правило, имеет бортики из разных материалов: шифера, металла, досок. Это удобно, потому что можно сделать высокую грядку, чтобы в ней было комфортно работать и она быстрее прогревалась», — рассказал 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Шагающие грядки формируют с помощью лопаты и граблей, а сорняки обычно складывают в междурядья. Осенью эксперт советует перекапывать такие грядки вместе с междурядьями, чтобы земля за зиму могла «отдохнуть». В процессе обработки внутрь почвы попадают семена сорняков, возбудители заболеваний и вредные споры, накопившиеся за сезон.
Стационарные грядки также желательно подготовить осенью, чтобы весной они уже были готовы к посадкам.
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Перекопка позволяет одновременно внести органические удобрения, а на глинистых почвах — разрыхляющие добавки, например песок. При этом слишком глубокая обработка способна навредить: чрезмерное заглубление лопаты нарушает структуру грунта и уничтожает полезные микроорганизмы, обитающие в верхних слоях.
Как выбрать способ перекопки грунта
На плотных суглинистых грунтах перекопка особенно актуальна. Такая почва содержит большое количество вредителей и корневищ многолетних сорняков, а недостаток воздушных пор мешает поступлению кислорода к растениям. В результате даже внесенные удобрения могут не дать ожидаемого эффекта.
Перекопка решает несколько задач. Подземные ходы и убежища зимующих вредителей разрушаются, а оказавшиеся на поверхности насекомые могут погибнуть от морозного воздуха. Кроме того, на перекопанной земле лучше задерживается снег, благодаря чему весной участок получает естественное увлажнение.
Для осенней обработки рекомендуют отвальный способ, при котором земляные комья переворачивают и разбивают. Глубина обработки должна составлять 15-20 см, а все обнаруженные сорняки необходимо тщательно удалить.
Однако способ обработки зависит от типа и состояния грунта. На легких, хорошо пропускающих воздух почвах может быть достаточно безотвальной перекопки или поверхностного рыхления плоскорезом, вилами либо ручным культиватором. Такой вариант позволяет сохранить полезную микрофлору верхних слоев.
Если на участке много дождевых червей, которые участвуют в формировании плодородного слоя и образовании гумуса, рекомендуется использовать только вилы, чтобы не нарушать жизнедеятельность этих «живых помощников».
Шаг 3. Проверка уровня кислотности почвы
Еще один обязательный момент — контроль кислотности. Разным культурам требуется разный уровень pH, поэтому игнорирование этого показателя может привести к тому, что весной растения окажутся в неподходящих условиях.
Кислотность почвы важна, поскольку в кислой среде содержится много элементов, которые не усваиваются растениями. При этом не хороша и слишком щелочная земля, поэтому дачникам следует стремиться к нейтральной почве. Сделать ее таковой можно с помощью раскислителей, которыми служат доломитовая мука, известь или печная зола.
Древесная зола одновременно является источником питательных веществ и средством для раскисления. Помимо калия и фосфора, в ней содержатся кальций, бор, железо, магний, марганец и сера. Концентрация элементов зависит от того, какое сырье сжигалось.
Перед использованием золы желательно определить кислотность грунта. При pH 6-6,5 рекомендуется вносить 1-2 стакана на квадратный метр, а при щелочной реакции почвы от такой подкормки лучше отказаться.
Шаг 4. Посев сидератов
Еще один способ восстановить почву — посев сидератов. Эти растения помогают разрыхлять грунт, способствуют формированию плодородного слоя и обогащают землю питательными веществами. На плотной глинистой почве сидераты можно сочетать с перекопкой.
Оптимальным периодом для посева считается первая-вторая декада сентября. Примерно через месяц после появления всходов надземную часть подрезают и заделывают в землю. Некоторые огородники оставляют сидераты зимовать прямо на грядках, однако важно, чтобы до наступления заморозков растения не успели зацвести и рассеять семена по участку.
Выбирать сидерат необходимо с учетом того, что будет расти на грядке в следующем сезоне. Овощная культура и сидеральное растение не должны принадлежать к одному ботаническому семейству. Иначе вместо пользы можно получить повышение патогенного фона, распространение общих болезней и появление общих вредителей.
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Например, на месте будущей капустной грядки не рекомендуют сеять горчицу или рапс, поскольку они также относятся к семейству Крестоцветные. В этом случае подойдут бобовые — горох, люпин, люцерна или вика.
Фацелия, лен и гречиха считаются универсальными сидератами и подходят для улучшения почвы практически под любые овощные культуры. Овес, пшеница, рожь и ячмень относятся к злаковым сидератам: они помогают восполнять содержание калия и препятствуют эрозии почвы.
При этом нарушение севооборота сидератами способно свести пользу от их использования на нет. Если после капусты посеять горчицу, а на следующий год снова высадить крестоцветную культуру, общие для этих растений болезни и вредители могут повлиять на будущий урожай.
Шаг 5. Внесение удобрений
После сбора урожая почва нуждается в восстановлении: за сезон растения активно потребляют питательные вещества, поэтому их запас необходимо восполнить.
«Лучшее органическое удобрение всех времен и народов, это знали еще в Древнем Риме и Греции — это компост, то, что перегнило. Это даже не навоз, потому что в нем много семян сорняков, могут быть болезни, а компост, который перегнил из органики: картофельных очисток, кухонных отходов, даже борщевика», — отметил эксперт.
При этом Туманов рекомендует компост вносить весной, поскольку осенью его могут смыть талые воды.
Для осеннего внесения подходят фосфорные и калийные удобрения — они, по словам эксперта, останутся в почве до весны. Использовать можно любые препараты при условии, что в их составе нет азота, а применять их следует строго по инструкции.
В качестве органики также используют некислый торф, зрелый компост и перепревшие опилки лиственных пород. Регулярное внесение таких материалов помогает улучшать структуру грунта и способствует накоплению гумуса.
Для плотных глинистых почв рекомендуют смесь песка, зрелого компоста и раскисленного торфа — по 4-6 кг каждого компонента на квадратный метр. Такая комбинация делает грунт более рыхлым и улучшает его водопроницаемость.
Песчаные почвы требуют другого подхода: для повышения влагоемкости в них вносят перепревший компост, листовой перегной и древесные опилки.
Навоз можно вносить под перекопку или вспашку на любых почвах, но особенно он актуален для глинистого грунта. Он содержит калий и фосфор, азот, кальций и магний, а также полезные микроорганизмы, участвующие в расщеплении органики и усвоении питания корнями.
Свежий навоз допускается использовать только осенью, минимум за полгода до посева или посадки. В противном случае выделяющиеся при разложении органики агрессивные вещества могут обжечь нежные корни растений.
Минеральные удобрения дополняют органику. Осенью особое внимание уделяют фосфорным и калийным подкормкам. Огородники используют суперфосфат — простой и двойной, калимаг, фосфоритную муку, сернокислый и хлористый калий, а также комплексные удобрения с пометкой «Осеннее».
При этом Туманов отдельно предупредил о большом количестве продукции, которую сегодня продают под видом органических удобрений, и не советует покупать такой товар.
Шаг 6. Проведение севооборота
То, что росло на грядке в текущем сезоне, напрямую влияет на план будущих посадок. Туманов подчеркивает, что севооборот — один из главных принципов подготовки участка.
«Никогда не сажают одну и ту же культуру или родственную ей на одном месте, их нужно менять местами. Если на этой грядке росла капуста, ни в коем случае нельзя сажать здесь же ни капусту, ни ее родственников крестоцветных. А вот пасленовые — пожалуйста», — привел пример собеседник 360.ru.
Причина в том, что почва способна накапливать возбудителей болезней и вредителей, которые затем переходят на следующую культуру и могут повредить урожай.
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По той же причине необходимо учитывать севооборот при выборе сидератов. Неправильно подобранное растение способно поддержать те же заболевания и вредителей, от которых пытались избавиться.
Шаг 7. Подзимние посадки
Часть грядок осенью предназначается для подзимних посадок. Обычно в это время высаживают лук и чеснок, а цветоводы — луковичные растения, в том числе тюльпаны и нарциссы. Делать это следует примерно за две недели до устойчивых морозов.
Такие грядки должны быть сформированы особенно надежно, поскольку им предстоит выдержать зиму и период весеннего таяния снега.
На ровном участке рекомендуется располагать грядки с юга на север. В таком случае в первой половине дня солнце прогревает их с одной стороны, а во второй — с другой, благодаря чему прогрев получается более равномерным.
Если участок имеет уклон и испытывает недостаток влаги, грядки лучше размещать поперек склона, чтобы вода не стекала вниз, а задерживалась. На сыром участке, напротив, грядки делают под уклоном, чтобы лишняя вода уходила.
Шаг 8. Обработка зараженных растений
Если в течение сезона растения болели, подготовка почвы требует дополнительного внимания. В таких случаях рекомендуется провести обработку биофунгицидами на основе сенной палочки или триходермы. Среди подходящих препаратов называются Алирин-Б, Гамаир, Бактофит, Фитоспорин-М, Фитоспорин-АС, Споробактерин, Триходерма Вериде и Трихоцин.
При этом эффективность биопрепаратов проявляется только при температуре выше 10°С, поэтому обработку следует завершить не позднее сентября, пока температура не опустилась ниже этой отметки.
Если растения были сильно поражены заболеваниями, после удаления растительных остатков почву можно обработать 2-3%-ным раствором железного купороса — 200-300 г на 10 л воды — либо медьсодержащим фунгицидом: 1%-ным раствором медного купороса или бордоской смесью.
Однако препараты меди для обработки грунта не рекомендуется использовать чаще одного раза в 4-5 лет, поскольку это может привести к накоплению меди в почве.
После дезинфекции, особенно если применялись сильнодействующие средства, уничтожается не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому затем рекомендуют заселить грядки дружественными растениям микроорганизмами, пролив их раствором ЭМ-препарата.
Полезные почвенные бактерии должны стимулировать разложение сидератов и органических удобрений и способствовать образованию гумуса.
Какие ошибки совершают многие дачники
Одной из распространенных ошибок остается отказ от уборки растительных остатков. Ботва, листья и поврежденные плоды могут стать источником болезней и вредителей.
Не менее важно не оставлять на участке больные растения. Их следует убрать с грядок и уничтожить. Здоровые остатки можно использовать для компоста, но зараженную органику отправлять туда нежелательно.
Еще одна ошибка — отсутствие осеннего рыхления после дождей. Если поверхность почвы покрывается коркой, к корням хуже поступает кислород. Рыхление помогает избежать этой проблемы.
Наконец, не стоит забывать о мульчировании. Слой мульчи защищает грунт от промерзания, помогает сохранять влагу и препятствует появлению сорняков весной.
Что важно запомнить о правильной обработке почвы перед зимой
Осенняя подготовка грядок в итоге сводится к нескольким взаимосвязанным задачам: участок очищают от растительных остатков и сорняков, оценивают состояние почвы, выбирают способ ее обработки, продумывают севооборот, при необходимости высевают сидераты, вносят подходящие удобрения и корректируют кислотность.
При этом важно не превращать подготовку в набор одинаковых процедур для любого участка. Способ обработки зависит от типа почвы, количества дождевых червей, наличия болезней, влажности и будущих культур, а выбор сидератов и удобрений — от того, что именно планируется выращивать в следующем сезоне.
Такой подход позволяет заранее выполнить основную тяжелую работу и встретить весну уже с подготовленными грядками, а не пытаться за один выходной одновременно привести в порядок землю и начать посадки.