22 сентября 2026, 12:39

Фото: iStock/AndreyPopov

Затопление квартиры способно превратить уютное жильё в зону бедствия за считанные минуты, но паника — худший советчик в такой ситуации. Если действовать чётко и без промедлений, можно не только минимизировать ущерб, но и взыскать компенсацию с виновника. О том, как действовать в такой ситуации, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первые минуты решают всё: экстренные меры при затоплении Шаг 1. Отключить электричество Шаг 2. Остановить воду Шаг 3. Спасти ценные вещи Шаг 4. Предупредить соседей снизу Шаг 5. Зафиксировать ущерб Шаг 6. Подписать акт о заливе Шаг 7. Определить виновника, обязанного возместить ущерб Шаг 8. Определить пострадавшего Шаг 9. Оценить причиненный ущерб Шаг 10. Подготовить досудебную претензию и иск Шаг 11. Обратиться в суд и получить компенсацию Страхование жилья как упрощенный путь к компенсации Как защитить квартиру на будущее Что важно запомнить

Первые минуты решают всё: экстренные меры при затоплении

Шаг 1. Отключить электричество

Шаг 2. Остановить воду

Фото: iStock/nikkytok

Шаг 3. Спасти ценные вещи

Шаг 4. Предупредить соседей снизу

Шаг 5. Зафиксировать ущерб

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Шаг 6. Подписать акт о заливе

Фото: iStock/seb_ra

Шаг 7. Определить виновника, обязанного возместить ущерб

Шаг 8. Определить пострадавшего

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Шаг 9. Оценить причиненный ущерб

Шаг 10. Подготовить досудебную претензию и иск

Куда обращается истец — наименование суда;

Кто предъявляет иск — паспортные данные и телефон истца, информация об ответчике. Для соседей — ФИО, контактные данные (телефон можно взять у старшего по дому) и место проживания. Если ответчик — УК, нужен ИНН, наименование организации, КПП и ОГРН (данные можно посмотреть на квитанции);

Подробное описание затопления и законы, по которым пострадавший в этой ситуации имеет право обращаться в суд и требовать возмещение ущерба (обычно это ст. 15, 1064, ГК РФ, ст. 3 ГПК РФ, ст. 15 ГК РФ, ст. 309 ГК РФ);

Размер ущерба и морального вреда;

Требование возместить ущерб, стоимость оценки и судебные издержки;

Сведения о попытке решить дело мирным путём;

Перечень документов.

Фото: iStock/AMilkin

Шаг 11. Обратиться в суд и получить компенсацию

Страхование жилья как упрощенный путь к компенсации

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Как защитить квартиру на будущее

Фото: iStock/Octavian Lazar

Что важно запомнить