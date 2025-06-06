«Баба побухала»: публичное унижение Аллы Пугачевой лучшей подругой Лаймой Вайкуле и жесткая критика от Вероники Степановой
Алла Пугачева когда-то пользовалась безусловным уважением и восхищением, ее мнение было авторитетным, к ней относились с почтением. Однако времена изменились, и теперь даже самые близкие люди позволяют себе высказываться так, как это раньше было невозможно. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Заметное равнодушиеВсе началось с переезда. После того как Примадонна покинула Россию, ее жизнь претерпела серьезные изменения. То, что сначала воспринималось как временные трудности, со временем стало системным кризисом. Люди, которые долгое время оставались в тени великой певицы, внезапно обрели смелость и начали открыто высказываться.
Поклонники первыми забили тревогу, заметив, как изменилось отношение к звезде. Если ранее каждое ее появление на публике вызывало настоящий ажиотаж, то теперь даже близкие друзья стали проявлять к ней заметное равнодушие.
Алла Пугачева оказалась в неловком положении на концерте Лаймы ВайкулеНа недавнем концерте Лаймы Вайкуле, который прошел на Кипре, произошел инцидент, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях. Алла Пугачева, многолетняя подруга и коллега Вайкуле, была размещена не на привычном для звезд первом ряду, а на обычных табуретках в конце зала, рядом со звукорежиссерами.
Такое решение организаторов вызвало недоумение у зрителей и поклонников обеих артисток. Кадры с концерта, на которых видно, как Пугачева сидит в неприметном углу, быстро разлетелись по интернету, вызвав волну обсуждений. Комментаторы отметили, что Примадонна выглядела потерянной и растерянной.
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Алла Пугачева бойкотирует юрмальский фестиваль из-за разрыва с Лаймой ВайкулеНедавние события в мире российской эстрады привели к окончательному разрыву между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле. Причиной конфликта стала ситуация с Кристиной Орбакайте, дочерью Пугачевой, которой запретили выступать в Латвии. В такой непростой ситуации Алла Борисовна ожидала поддержки от своей давней подруги Лаймы, однако Вайкуле предпочла остаться в стороне и не высказала ни сочувствия, ни поддержки.
Для Пугачевой, которая всегда ценила лояльность своих близких, такое поведение стало настоящим шоком. Она считала Латвию своим вторым домом, регулярно посещая страну для отдыха. В ответ на игнорирование со стороны Вайкуле, Примадонна приняла решение бойкотировать юрмальский фестиваль, что негативно сказалось на продажах билетов.
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Темные стороны жизни Аллы ПугачевойНа фоне конфликта между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в медиапейзаже появились новые голоса, желающие «разобрать по косточкам» жизнь Примадонны российской эстрады. Психолог Вероника Степанова, известная своими провокационными анализами звезд, решила составить психологический портрет Пугачевой, и ее откровения вызвали бурные обсуждения.
Степанова не стеснялась в выражениях и открыто говорила о темных сторонах жизни Аллы Борисовны. По ее словам, певица на протяжении многих лет не знала меры ни в алкоголе, ни в еде, позволяя себе все благодаря своей славе и финансовой независимости.
«Не могу назвать ее алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. До этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла», — заявила психолог.
Вероника Степанова о внешности Аллы Пугачёвой: «Видно, что баба побухала хорошо так»
Жертва классической хирургииПсихолог Вероника Степанова привлекла внимание к многочисленным пластическим операциям Аллы Пугачевой, охарактеризовав певицу как «ярко выраженного представителя жертв классической хирургии».
История неудачных вмешательств началась еще в 90-х, когда ради молодого возлюбленного Сергея Челобанова Пугачева решилась на операцию у швейцарских хирургов. Эта попытка едва не стоила ей жизни из-за занесенной инфекции. Лишь экстренное возвращение в Москву помогло ей избежать трагедии.
Однако это не остановило звезду от дальнейших экспериментов с внешностью. После переезда за границу изменения стали более заметными, но зачастую неудачными. Эксперты отмечают неудачные подтяжки и пластику век, которые нарушили естественную мимику Пугачевой.
Дети Киркорова против ПугачевойНедавний выпад 13-летней дочери Филиппа Киркорова, Аллы-Виктории, в адрес детей Аллы Пугачевой стал очередным ударом по ее репутации. В соцсетях она заявила, что у нее и ее брата было счастливое детство, в отличие от Гарри и Лизы Галкиных. Этот комментарий стал особенно болезненным, учитывая, что Киркоров когда-то был мужем Пугачевой и многим обязан ее поддержкой. Теперь же даже его дети чувствуют себя свободными в критике бывшей мачехи, что свидетельствует о потере статуса Пугачевой как неприкасаемой звезды.
От королевы эстрады до объекта критикиСитуация, в которой сейчас оказалась Пугачева, является ярким примером того, как быстро может разрушиться даже самый прочный авторитет. Годы безграничного восхищения сменились периодом жестокой критики и унижений. Певица, которая привыкла устанавливать правила, теперь вынуждена подстраиваться под чужие условия. Друзья отворачиваются, психологи открыто анализируют ее личность, а дети ее бывших подопечных позволяют себе дерзкие высказывания.
Эпоха Аллы Пугачевой как всемогущей королевы российской эстрады завершилась. Теперь ей предстоит научиться жить в мире, где ее мнение больше не считается непреложной истиной, а статус не защищает от публичной критики.