«Баба побухала»: публичное унижение Аллы Пугачевой лучшей подругой Лаймой Вайкуле и жесткая критика от Вероники Степановой

06 июня 2025, 16:52

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева когда-то пользовалась безусловным уважением и восхищением, ее мнение было авторитетным, к ней относились с почтением. Однако времена изменились, и теперь даже самые близкие люди позволяют себе высказываться так, как это раньше было невозможно. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Заметное равнодушие Алла Пугачева оказалась в неловком положении на концерте Лаймы Вайкуле Алла Пугачева бойкотирует юрмальский фестиваль из-за разрыва с Лаймой Вайкуле Темные стороны жизни Аллы Пугачевой Жертва классической хирургии Дети Киркорова против Пугачевой От королевы эстрады до объекта критики

Заметное равнодушие

Алла Пугачева оказалась в неловком положении на концерте Лаймы Вайкуле

«Злопамятная, неуважения не прощает»: Выяснилось, отомстит ли Пугачева Вайкуле за места на галерке в Лимасоле

Алла Пугачева бойкотирует юрмальский фестиваль из-за разрыва с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)



Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале в Юрмале иноагентов и русофобов

Темные стороны жизни Аллы Пугачевой

«Не могу назвать ее алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. До этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла», — заявила психолог.

Вероника Степанова о внешности Аллы Пугачёвой: «Видно, что баба побухала хорошо так»

Жертва классической хирургии

Фото: iStock/Shutter2U



Дети Киркорова против Пугачевой

От королевы эстрады до объекта критики