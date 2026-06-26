26 июня 2026, 15:50

Ростислав Бершауэр (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Ростислав Бершауэр — российский актер театра и кино, чья профессиональная биография сложилась далеко не по классическому сценарию. В юности он не думал об актерской профессии, увлекался музыкой, спортом и точными науками, окончил авиационный техникум и продолжил обучение в техническом вузе. Лишь на третьем курсе он понял, что выбрал не свое призвание, и решился полностью изменить жизнь. Сегодня фильмография Ростислава Бершауэра насчитывает более 90 работ в кино и сериалах. При этом актер остается одним из самых закрытых представителей профессии, редко дает откровенные интервью и практически не говорит о личной жизни. Подробнее о его судьбе — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ростислава Бершауэра: детство и семья Почему Ростислав Бершауэр отказался от технической профессии Театр и первые трудности в профессии Карьера Ростислава Бершауэра в кино Личная жизнь Ростислава Бершауэра Ростислав Бершауэр сегодня

Биография Ростислава Бершауэра: детство и семья

Ростислав Бершауэр (фото: кадр из фильма «Патент»)

«Всё равно вылезает смешная девчонка»: Юлия Гаврилина высказалась о возрасте и характере

Почему Ростислав Бершауэр отказался от технической профессии

Ростислав Бершауэр (фото: кадр из сериала «Безопасность»)

Театр и первые трудности в профессии

Ростислав Бершауэр (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Карьера Ростислава Бершауэра в кино

«Надо мечтать об огромном»: Агата Муцениеце раскрыла свой заработок

Ростислав Бершауэр (фото: кадр из сериала «Ваша честь»)

Личная жизнь Ростислава Бершауэра

Ростислав Бершауэр (фото: кадр из сериала «Хирург»)

Актера Микки Рурка увидели беззубым на улице

Ростислав Бершауэр сегодня