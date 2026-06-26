Непростой путь в актерстве и тайная личная жизнь: что известно о звезде сериала «Хирург» Ростиславе Бершауэра?
Ростислав Бершауэр — российский актер театра и кино, чья профессиональная биография сложилась далеко не по классическому сценарию. В юности он не думал об актерской профессии, увлекался музыкой, спортом и точными науками, окончил авиационный техникум и продолжил обучение в техническом вузе. Лишь на третьем курсе он понял, что выбрал не свое призвание, и решился полностью изменить жизнь. Сегодня фильмография Ростислава Бершауэра насчитывает более 90 работ в кино и сериалах. При этом актер остается одним из самых закрытых представителей профессии, редко дает откровенные интервью и практически не говорит о личной жизни. Подробнее о его судьбе — в материале «Радио 1».
Биография Ростислава Бершауэра: детство и семьяРостислав Бершауэр родился и вырос в Омске. Именно этот город актер до сих пор считает своим местом силы, несмотря на то, что еще в 22-летнем возрасте переехал жить в Москву. Отец Ростислава Бершауэра всю жизнь трудился инженером-механиком, а мать работала технологом на швейном производстве.
В школьные годы будущий актер увлекся музыкой и начал заниматься по классу фортепиано в музыкальной школе. Позже, уже во время учебы в техникуме, Ростислав играл на клавишных инструментах в рок-группе.
Также Бершауэр серьезно занимался греко-римской борьбой, участвовал в соревнованиях и неоднократно становился призером. Не меньше его интересовали точные науки, особенно математика. Именно поэтому после окончания школы он решил поступить в авиационный техникум на специальность, связанную с разработкой роботов. В то время Ростислав носил длинные волосы и, по собственным воспоминаниям, ощущал себя настоящим рок-музыкантом.
Переломным моментом стала случайная встреча с молодежным театром миниатюр. Однажды Бершауэр оказался на одной из репетиций коллектива и настолько заинтересовался происходящим, что начал приходить практически на каждое занятие. Однако в течение двух лет он не выходил на сцену, а лишь наблюдал за репетициями из зала.
«Всё равно вылезает смешная девчонка»: Юлия Гаврилина высказалась о возрасте и характере
Все изменилось в тот момент, когда один из актеров первого состава заболел. Руководители предложили Ростиславу заменить его в спектакле. Первый сценический опыт оказался настолько ярким, что ему неожиданно понравилось выступать перед зрителями.
Почему Ростислав Бершауэр отказался от технической профессииНесмотря на первый успех на сцене, Ростислав Бершауэр не стал сразу менять жизненные планы. После успешной защиты диплома преподаватели посоветовали ему продолжить образование уже в техническом вузе. Он прислушался к этому совету и поступил в институт, одновременно продолжая заниматься в студии эстрадных миниатюр.
Со временем будущий актер начал замечать, что репетиции приносят ему гораздо больше удовольствия, чем занятия в вузе. Именно тогда он окончательно понял, что техническая специальность не станет делом всей его жизни.
Педагог театральной студии Валерий Алексеев и его супруга Валерия Прокоп, которая также является матерью актера Сергея Чонишвили, давно заметили способности своего ученика. Когда Ростислав сообщил, что собирается поступать в театральный вуз, наставники полностью поддержали его решение и помогли подготовиться к вступительным экзаменам.
Более того, Валерия Ивановна попросила своего сына встретить молодого человека в Москве и оказать ему необходимую помощь. Чонишвили встретил Ростислава Бершауэра на вокзале, помог разобраться с подачей документов, поддержал во время вступительной кампании, а также помог решить бытовые вопросы с жильем.
Позже благодаря ему будущий актер получил возможность посмотреть практически весь репертуар легендарного театра «Ленком», что стало важной частью профессионального становления уже во время учебы. В итоге Ростислав Бершауэр успешно поступил в Школу-студию МХАТ на курс Льва Дурова с первой попытки. Позже актер признавался, что в случае неудачи больше не стал бы пытаться поступать повторно.
Театр и первые трудности в профессииПоступление в театральный вуз стало лишь первым этапом долгого профессионального пути. После окончания института Бершауэр столкнулся с серьезными трудностями. Он регулярно посещал показы в разные театры, однако ни один художественный совет не предложил ему работу.
Затем актер начал сотрудничать с Театром на Покровке, однако значительных ролей там практически не получил. Во время пандемии коронавируса сотрудничество закончилось. Ростислав не раз говорил, что театр относится к нему не слишком благосклонно. Тем не менее полностью со сценой он не расстался и продолжает участвовать в одной из постановок театра Doc.
Карьера Ростислава Бершауэра в киноВ отличие от театра, кинематограф оказался для Ростислава Бершауэра значительно более успешной площадкой. Правда, первый выход на экран состоялся лишь спустя пять лет после окончания Школы-студии МХАТ. Дебютной работой стал небольшой эпизод в фильме «Конференция маньяков».
Однако широкая известность пришла далеко не сразу. Несмотря на большое количество съемок, участие в различных проектах и даже исполнение главных ролей, зрители начали узнавать актера только спустя почти двадцать лет после начала кинокарьеры.
«Надо мечтать об огромном»: Агата Муцениеце раскрыла свой заработок
По словам Бершауэра, перелом произошел после выхода сериалов «Мылодрама» и «Вне игры». Особое место в собственной фильмографии актер отводит проекту «Разрешите обратиться». Кроме того, он неоднократно с теплотой отзывался о работе в сериалах и фильмах «Золотое дно», «Первый класс» и «Вывоз».
Сегодня он остается одним из востребованных российских актеров. Каждый год на экраны выходит сразу несколько проектов с его участием. Бершауэр признается, что ни разу не пожалел о своем решении оставить техническую специальность ради актерской профессии.
При этом он сознательно старается не мечтать о конкретных ролях. Актер объясняет это тем, что слишком болезненно переживал ситуации, когда его не утверждали в проекты, где ему очень хотелось сниматься. После таких отказов он настолько расстраивался, что потом даже не смотрел эти фильмы.
За последние годы Ростислав Бершауэр практически забыл, что такое отсутствие работы, и теперь просто получает удовольствие от съемочного процесса. Актер находится в профессии уже около трех десятилетий. Несмотря на солидный профессиональный стаж, он по-прежнему испытывает радость каждый раз, когда выходит на съемочную площадку.
Личная жизнь Ростислава БершауэраПо словам актера, он обладает непростым характером и плохо уживается с другими людьми, поэтому ни одни отношения не продолжались дольше двух лет.
Бершауэр крайне редко говорит о своей семье, однако однажды подробно рассказал историю своего единственного официального брака. Некоторое время актер преподавал актерское мастерство в Московском государственном институте культуры. Позже Андрей Краско пригласил его вести занятия на курсах повышения квалификации во ВГИКе.
Именно там Ростислав познакомился со студенткой по имени Мария. Девушка оказалась талантливой и привлекательной, и несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, сама проявила интерес к преподавателю.
Бершауэр признавался, что никогда не считал себя человеком, легко покоряющим женские сердца. По его словам, даже в молодости он не пользовался особым успехом у девушек, не любил красиво ухаживать, редко дарил цветы и вообще не умел производить эффект романтическими поступками.
Тем не менее отношения с Марией развивались успешно, и спустя некоторое время Ростислав сделал ей предложение. Вскоре пара официально зарегистрировала брак. Однако семейная жизнь оказалась недолгой. Даже рождение дочери Софии не помогло сохранить семью.
Сам актер считает, что причиной расставания во многом стал его собственный характер: ему самому часто не хватает душевной близости, однако выражать чувства по отношению к родным ему очень сложно.
После развода супруги сохранили спокойные отношения. Ростислав не исчез из жизни дочери и продолжил активно участвовать в ее воспитании. Более того, он приобрел квартиру в Мытищах, где живут бывшая жена и София.
Актера Микки Рурка увидели беззубым на улице
Ростислав Бершауэр не раз говорил, что считает Марию лучшей бывшей женой в мире. По его словам, она никогда не устраивала необоснованных конфликтов и не пыталась настроить дочь против него.
Ростислав Бершауэр сегодняНедавно стало известно, что в возрасте 55 лет Ростислав Бершауэр во второй раз стал отцом. У актера родился сын. Эту часть своей жизни артист предпочитает не делать публичной. Он не раскрывает имя ребенка, не рассказывает о матери мальчика и практически не комментирует семейные обстоятельства. По словам самого Бершауэра, даже многие его коллеги долгое время не знали о том, что у него теперь двое детей.
Раньше Ростислав Бершауэр объяснял неудачи в личной жизни тем, что просто не встретил подходящего человека. Однако с возрастом его взгляды изменились. Теперь актер считает, что причины следует искать прежде всего в самом себе. Он признается, что до сих пор не сумел построить такую крепкую семью, какая была у его родителей, проживших вместе всю жизнь.
Все свободное время Ростислав Бершауэр старается проводить с детьми, а также со своим домашним питомцем — йоркширским терьером по кличке Ричард.
Он не скрывает, что по-прежнему мечтает обрести спокойное семейное счастье рядом с женщиной, которая сможет принять его характер, достоинства и недостатки. Он убежден, что создать крепкую семью можно и в зрелом возрасте.