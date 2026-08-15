15 августа 2026, 17:40

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Актриса Екатерина Васильева, подарившая нам блистательную Эмилию в «Обыкновенном чуде», лихую атаманшу Тульчинскую в «Бумбараше», доктора магических наук из «Чародеев» и множество других незабываемых ролей, отмечает 15 августа отмечает свой 81-й день рождения. За внешним блеском и профессиональным успехом актрисы всегда скрывалась человеческая драма. Её называли «некрасивой красавицей», а жизнь была соткана из скандальных романов, борьбы с пагубными пристрастиями, мучительных разрывов и, наконец, полного отречения от мира, к которому она пришла, чтобы замаливать грехи молодости. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Екатерины Васильевой «Она даже хуже Раневской» «Под влиянием её друзей уже в детстве стал диссидентом» «Должен был сидеть в тюрьме или умереть под забором» «Катя полюбила его за то, что он диссидент» «У неё нет органа, которым любят» «Я была уже как бы готовенько-развращённой»



Биография Екатерины Васильевой

Екатерина Васильева (кадр из фильма «Обыкновенное чудо»)





«Она даже хуже Раневской»

«Катю какие-то дикие люди считали некрасивой. Говорили, что она даже «хуже Раневской»! Но я вам объективно скажу, а не потому, что был влюблён: Васильева была женщиной неслыханной красоты. Юная, рыжая, высокая и стройная! С неизменной «Шипкой» в зубах. А ещё она была необыкновенно умной и внутренне свободной», — отмечал Соловьёв.

— Кать, выходи за меня!

— Эдик, ты что, сбрендил, что ли? Что ты мелешь?

— Да нет, я серьёзно. Мы, Катюха, так заживем!

— Отстань, хватит глупостей!

— Тогда выходи за Сережу, — от отчаяния, верно, брякнул Эдик. — Серёжка, я чувствую, в тебя влюблен. Пошла бы за него замуж?

Катя подумала и сказала:

— Пожалуй, да.

Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Визит дамы»)





«Под влиянием её друзей уже в детстве стал диссидентом»

«Мы жили в коммуналке. Наши с мамой две комнаты соединялись в одну, а Катя жила в отдельной крохотной комнате. Катины друзья в шутку называли эту трёхметровую каморку «Два восемьдесят семь» (в честь водки за 2 рубля 87 копеек). В этой легендарной комнатке собиралась московская богема, все сидели друг у друга на головах, спали, не раздеваясь, поперёк кровати», — рассказывал брат актрисы Антон.

«Я моложе Кати на восемь лет, и под влиянием её друзей уже в детстве стал диссидентом! В пионерлагере под моим предводительством ребята портили плакаты с дядьками из Политбюро!», — отмечал Антон Васильев.

Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Бумбараш»)

«Должен был сидеть в тюрьме или умереть под забором»

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«Откуда я знаю, когда и в связи с чем это закончилось? Быт у нас был специфический, работала в основном Катя, а я сидел дома в ожидании идеального сценария. Денег катастрофически не хватало! Зато однажды мы выиграли в лотерею мотоцикл, билетик нам друг подарил. Взяли деньгами и расплатились с чудовищными долгами! Катя всё тратила до копейки, чем-то обживаться я уже без неё начал. Но быт нас мало волновал», — откровенничал Соловьев.

«По Катиному мнению, честный художник должен был сидеть в тюрьме или умереть под забором, на худой конец — повеситься. Как Гена Шпаликов. «Конъюнктурщик!» — вынесла непримиримая Катя приговор Соловьёву, «изменившему» её идеалам с Горьким, и ушла», — подчеркнул Антон.





«Катя полюбила его за то, что он диссидент»

«Никита мне два часа втолковывал, как я должна вести себя с Серёжей. Серёжа был талантливый, его все любили, а я мучила. Никита мне поставил ультиматум, и я дала честное пионерское, что больше так не буду. И когда уходили из ЦДЛ, он всё тянул меня за руку: уйдём вместе. Я говорю: «Я ухожу, ну что ты, в самом деле, видишь, стоят люди, надо же попрощаться». Он ушёл. А мы поехали сначала к Олегу Ефремову, потом — в ночной ресторан во Внуково», — рассказывала Васильева.

«Рощина Катя полюбила за то, что он диссидент. Он написал повесть «Бунин в Ялте», что в то время было подвигом. «Вот это человек!» — восхищалась сестра. Михаил писал пьесы для МХАТа, как когда-то Чехов. Он был очень дружен с Олегом Николаевичем Ефремовым. При этом он был убеждённым коммунистом и верил в социализм с человеческим лицом», — шутил Антон Яковлев.



«У неё нет органа, которым любят»

«Я увидел, что сестра спивается. При Рощине это стало болезненным алкоголизмом. Катя катилась по наклонной, я уговаривал её бросить пить и возил в больницу, скандалил с Мишей. Видел, что она погибает и боялся, что кончится всё петлёй, и маленький Митя её не остановил бы. Катя кричала в пьяном угаре: «Я от всех вас уйду! Ребёнок меня не остановит!» — говорил брат Васильевой.

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«Мы продержались лет 5. Катя оказалась сумасшедшая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо. И всё равно больно было, что всё так получилось. Олег Ефремов, утешая, сказал мне: «Миша, чего ты плачешь? У неё нет органа, которым любят», — поделился в беседе с журналистами Рощин.

Екатерина Васильева и Дмитрий Рощин (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)





«Я была уже как бы готовенько-развращённой»

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«Клара Цеткин придумала 8 марта на горе всем женщинам. Эмансипация разрушила всё! Мужчина должен быть главой семьи, защитником и кормильцем, а женщина — лишь помощницей. А у нас отняли радость семьи!» — объясняла Екатерина.

«Мы, девчонки, уравнивали себя с мальчиками. И я пила наравне с мальчишками, материлась и травила анекдоты. Ко времени поступления во ВГИК я была уже как бы готовенько-развращённой», — откровенничала Екатерина.

«Портрет Хемингуэя висел, точно икона, чуть ли не в каждом красном углу. Мы — московская «золотая» молодёжь — никакого отношения к тому истинному, чем жила Россия, не имели, мы были сплошным уродством, помойкой», — отметила актриса.