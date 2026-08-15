Разврат, эмансипация и трое мужей: что привело звезду «Бумбараша» Екатерину Васильеву к вере и постригу в монастыре?
Актриса Екатерина Васильева, подарившая нам блистательную Эмилию в «Обыкновенном чуде», лихую атаманшу Тульчинскую в «Бумбараше», доктора магических наук из «Чародеев» и множество других незабываемых ролей, отмечает 15 августа отмечает свой 81-й день рождения. За внешним блеском и профессиональным успехом актрисы всегда скрывалась человеческая драма. Её называли «некрасивой красавицей», а жизнь была соткана из скандальных романов, борьбы с пагубными пристрастиями, мучительных разрывов и, наконец, полного отречения от мира, к которому она пришла, чтобы замаливать грехи молодости. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Екатерины ВасильевойИзвестность к Екатерине Васильевой пришла в 1971 году благодаря роли Соньки в фильме «Бумбараш» Абрама Народицкого. Иными знаковыми ролями Васильевой были мадам Бопертюи из «Соломенной шляпки» (1974) Леонида Квинихидзе, Баюшкина из «Ключа без права передачи» (1976) динары Асановой, Рубцова из известной ленты Алексея Германа «Двадцать дней без войны» (1976).
Особое место в карьере артистки занимает роль Эмилии из фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (1978). Общественность помнит её Анюту, супругу главного героя Тимченко из первого советского фильма-катастрофы Александра Митты «Экипаж» (1979), а еще Киру Шемаханскую из ленты «Чародеи» (1982) Константина Бромберга, Клару Цаханасьян в «Визите дамы» Михаила Козакова. Эти и многие другие роли принесли актрисе славу.
Личная жизнь у Васильевой выдалась непростой. Она окончательно разочаровалась в своём образе жизни, ушла в монастырь и стала матушкой.
Екатерина Васильева (кадр из фильма «Обыкновенное чудо»)
«Она даже хуже Раневской»Женитьба Сергея Соловьева и Екатерины Васильевой стала неожиданностью не только для общественности, но и для самих молодоженов. Влюбленные познакомились в середине 60-х во ВГИКе, где Екатерина училась на актёрском, а Сергей на режиссёрском факультете. Однажды девушка попросила Соловьева помочь ей с ролью — она хотела играть Сарру в чеховском «Иванове». Тогда будущий режиссёр потерял голову от любви.
«Катю какие-то дикие люди считали некрасивой. Говорили, что она даже «хуже Раневской»! Но я вам объективно скажу, а не потому, что был влюблён: Васильева была женщиной неслыханной красоты. Юная, рыжая, высокая и стройная! С неизменной «Шипкой» в зубах. А ещё она была необыкновенно умной и внутренне свободной», — отмечал Соловьёв.Екатерина и Сергей сильно сблизились, поскольку «Иванова» решили показывать в качестве совместной дипломной работы, и репетиции продолжались три года. Но девушку считал обаятельной не один Соловьев. Других студентов она тоже привлекала. На третьем курсе влюблённый в Васильеву Эдуард Володарский решил сделать ей предложение руки и сердца.
— Кать, выходи за меня!Соловьев был знаком только с мамой Екатерины, которой, как он рассказывал, жутко надоели компании и пьяные вылазки дочери. Она позвонила Сергею и благословила их союз. Известному поэту-песеннику Сергею Васильеву и по совместительству папе Екатерины она показала паспортную фотографию избранника, поскольку сам жених очень боялся знакомиться с таким важным человеком. Но папа, как и мама Екатерины, полагал, что дочери уже необходимо создать семью, поэтому буквально через три дня Соловьев и Васильева съехались.
— Эдик, ты что, сбрендил, что ли? Что ты мелешь?
— Да нет, я серьёзно. Мы, Катюха, так заживем!
— Отстань, хватит глупостей!
— Тогда выходи за Сережу, — от отчаяния, верно, брякнул Эдик. — Серёжка, я чувствую, в тебя влюблен. Пошла бы за него замуж?
Катя подумала и сказала:
— Пожалуй, да.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Визит дамы»)
«Под влиянием её друзей уже в детстве стал диссидентом»Мама и папа Васильевой подали на развод, когда ей было 12 лет, а её младшему брату Антону — четыре года. Когда в 1962 году Екатерина поступила во ВГИК, квартира превратилась в место притяжения друзей и знакомых Екатерины.
«Мы жили в коммуналке. Наши с мамой две комнаты соединялись в одну, а Катя жила в отдельной крохотной комнате. Катины друзья в шутку называли эту трёхметровую каморку «Два восемьдесят семь» (в честь водки за 2 рубля 87 копеек). В этой легендарной комнатке собиралась московская богема, все сидели друг у друга на головах, спали, не раздеваясь, поперёк кровати», — рассказывал брат актрисы Антон.Антон делился, что знакомые сестры слушали запрещённую музыку, читали самиздат, рассказывали политические анекдоты, ругали советскую власть. Когда мама уезжала, компания гуляла в большой комнате, танцевала, пела, гости даже устраивали драки и употребляли много спиртного.
«Я моложе Кати на восемь лет, и под влиянием её друзей уже в детстве стал диссидентом! В пионерлагере под моим предводительством ребята портили плакаты с дядьками из Политбюро!», — отмечал Антон Васильев.Друзья Екатерины съедали всё из соседских холодильников, которые стояли в общем коридоре, а потом девушка возмещала убытки. Еще она покупала торты недовольным соседям. Подготовить квартиру к приезду мамы помогал сосед — он полировал залитый вином стол, а Антон сдавал бутылки. Обеспечивал Екатерину папа, но средств совсем не хватало, так как почти все деньги уходили на гулянки.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Бумбараш»)
«Должен был сидеть в тюрьме или умереть под забором»Мама Екатерины очень обрадовалась, когда узнала, что дочь заключит брак с Соловьевым. Невесте было 20 лет, жениху — 21 год. Свадьбу справляли в коммуналке с родными, друзьями и всеми соседями. Сначала молодожены некоторое время жили у Екатерины, потом сняли жильё, а затем папа актрисы добился для них собственной квартиры.
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В квартире на Юго-Западной побывали все знаменитые актёры, режиссёры, операторы. Мама зря полагала, что дочь остепенится в браке, так как Соловьёв оказался таким же любителем шумных гулянок, но теперь она хотя бы лично не наблюдала такие вечеринки. Брак продлился восемь лет, но молодые люди всё равно развелись.
«Откуда я знаю, когда и в связи с чем это закончилось? Быт у нас был специфический, работала в основном Катя, а я сидел дома в ожидании идеального сценария. Денег катастрофически не хватало! Зато однажды мы выиграли в лотерею мотоцикл, билетик нам друг подарил. Взяли деньгами и расплатились с чудовищными долгами! Катя всё тратила до копейки, чем-то обживаться я уже без неё начал. Но быт нас мало волновал», — откровенничал Соловьев.Антон, видимо, шутил, говоря в беседе с журналистами, что она развелась с Соловьевым из-за Горького. Была такой диссиденткой, что инициировала конфликт, когда он решил снимать «Егора Булычёва», так как пролетарский Горький — позор для актрисы.
«По Катиному мнению, честный художник должен был сидеть в тюрьме или умереть под забором, на худой конец — повеситься. Как Гена Шпаликов. «Конъюнктурщик!» — вынесла непримиримая Катя приговор Соловьёву, «изменившему» её идеалам с Горьким, и ушла», — подчеркнул Антон.Однако до окончательного расставания супруги то разбегались, то снова мирились. Однажды девушка привела к матери Геннадия Шпаликова и заявила, что он — её новый супруг. Мама была шокирована, поскольку Гена еле держался на ногах. Полгода Екатерина жила со Шпаликовым, а затем он от нее ушел. Стоит отметить, что через много лет Васильева и Никита Михалков взяли шефство над дочерью Шпаликова, которая страдала психическим расстройством. Ну а тогда актриса вернулась к Соловьеву.
«Катя полюбила его за то, что он диссидент»Однако союз распался, чему поспособствовал Михалков, который взялся помирить Васильеву и Соловьева. Он позвал Екатерину в Центральный дом литераторов и стал убеждать ее наладить отношения с Сергеем. Актриса же поглядывала в сторону. Она не могла отвести взгляд от незнакомца, который сидел с Олегом Ефремовым и его супругой Аллой Покровской.
Им оказался драматург Михаил Рощин. Его первая супруга погибла, разбившись на мотоцикле. А со второй женой, актрисой Лидией Савченко, он развёлся накануне. От каждого брака у него осталось по дочери.
«Никита мне два часа втолковывал, как я должна вести себя с Серёжей. Серёжа был талантливый, его все любили, а я мучила. Никита мне поставил ультиматум, и я дала честное пионерское, что больше так не буду. И когда уходили из ЦДЛ, он всё тянул меня за руку: уйдём вместе. Я говорю: «Я ухожу, ну что ты, в самом деле, видишь, стоят люди, надо же попрощаться». Он ушёл. А мы поехали сначала к Олегу Ефремову, потом — в ночной ресторан во Внуково», — рассказывала Васильева.С того момента начался секретный роман замужней Васильевой и Рощина. Актриса полагала, что всё, вероятно, быстро закончится, однако она забеременела от Рощина.
Брат Васильевой подчеркивал, что Сергей весьма драматично переживал расставание с Екатериной, даже плакал навзрыд. Васильева заключила брак с Михаилом, появился на свет сын Дмитрий, актрисе тогда было 28, её супругу — 40.
«Рощина Катя полюбила за то, что он диссидент. Он написал повесть «Бунин в Ялте», что в то время было подвигом. «Вот это человек!» — восхищалась сестра. Михаил писал пьесы для МХАТа, как когда-то Чехов. Он был очень дружен с Олегом Николаевичем Ефремовым. При этом он был убеждённым коммунистом и верил в социализм с человеческим лицом», — шутил Антон Яковлев.
«У неё нет органа, которым любят»Рощин пил много спиртного, да и Екатерина тоже: гости, рестораны, застолья. Но муж с женой были уже не юны, и пьянство прекратило быть весёлыми гулянками.
«Я увидел, что сестра спивается. При Рощине это стало болезненным алкоголизмом. Катя катилась по наклонной, я уговаривал её бросить пить и возил в больницу, скандалил с Мишей. Видел, что она погибает и боялся, что кончится всё петлёй, и маленький Митя её не остановил бы. Катя кричала в пьяном угаре: «Я от всех вас уйду! Ребёнок меня не остановит!» — говорил брат Васильевой.Екатерина и Михаил расставались, мирились, конфликтовали, он мог поднять на нее руку, и в такой атмосфере рос ребенок. Разошлись они, когда Екатерина увидела супруга с домработницей Ириной. С ней он позднее заключил брак. А Васильева потеряла голову от художника Андрея Ларионова, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Ключ без права передачи». Он стал последним мужем актрисы.
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Екатерина оставляла квартиры экс-супругам, ставила себя выше материального. С Рощиным они вместе приобрели квартиру, но на неё Васильева не претендовала. МХАТ после её расхода с Михаилом выделил ей комнату в подвале общежития — туда въехал её брат.
«Мы продержались лет 5. Катя оказалась сумасшедшая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо. И всё равно больно было, что всё так получилось. Олег Ефремов, утешая, сказал мне: «Миша, чего ты плачешь? У неё нет органа, которым любят», — поделился в беседе с журналистами Рощин.
Екатерина Васильева и Дмитрий Рощин (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)
«Я была уже как бы готовенько-развращённой»С Ларионовым Васильева даже обвенчалась, но этот союз через время распался. Екатерина в самом деле была на дне. Она переживала проблемы в личной жизни, боролась с алкогольной зависимостью и больше не чувствовала радости от работы.
Актрисе помогла религия, Екатерина приняла решение покреститься и ощутила в церкви небывалое спокойствие и умиротворение.
Васильева продолжала сниматься в кино и служить в театре, лишь советовалась с батюшкой, можно ли соглашаться на ту или иную роль. В монастырь Екатерина ушла в 2021 году в 76 лет.
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Актриса винила в своей грешной жизни эмансипацию и Клару Цеткин.
«Клара Цеткин придумала 8 марта на горе всем женщинам. Эмансипация разрушила всё! Мужчина должен быть главой семьи, защитником и кормильцем, а женщина — лишь помощницей. А у нас отняли радость семьи!» — объясняла Екатерина.Васильева поделилась, что еще в старших классах она прилично выпивала вместе со знакомыми и такой образ жизни считался «шиком».
«Мы, девчонки, уравнивали себя с мальчиками. И я пила наравне с мальчишками, материлась и травила анекдоты. Ко времени поступления во ВГИК я была уже как бы готовенько-развращённой», — откровенничала Екатерина.Васильева уверена, что ее развратил Хемингуэй и еще несколько «болящих» писателей.
«Портрет Хемингуэя висел, точно икона, чуть ли не в каждом красном углу. Мы — московская «золотая» молодёжь — никакого отношения к тому истинному, чем жила Россия, не имели, мы были сплошным уродством, помойкой», — отметила актриса.Сын Екатерины Васильевой и Михаила Рощина выпустился из ВГИКа, а после стал священником. Мужчина женат, и у актрисы уже восемь внуков. Существует и девятый, сын Елены Кориковой, но его Дмитрий Рощин не признал своим ребёнком.