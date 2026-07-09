09 июля 2026, 11:56

Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

Советский и российский актер кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец и композитор Илья Олейников оставил яркий след в истории отечественного юмора. Народный артист Российской Федерации и лауреат премии «ТЭФИ» получил всенародную любовь благодаря телепередаче «Городок», где почти два десятилетия выступал вместе с Юрием Стояновым — с 1993 по 2012 год. За артистом закрепилось прозвище «грустный клоун», однако даже самые тяжелые жизненные обстоятельства не смогли лишить его оптимизма. Что помогло Илье Олейникову стать кумиром миллионов зрителей — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ильи Олейникова: детство и первые шаги к сцене Как Илья Олейников работал в кукольном театре Переезд в Москву и поступление в училище циркового искусства Служба в армии, первые роли в кино и работа в Ленконцерте Личная жизнь Ильи Олейникова Творческий союз с Романом Казаковым Знакомство Ильи Олейникова и Юрия Стоянова Как появился «Городок» Новые проекты Ильи Олейникова и работа над мюзиклом «Пророк» Болезнь Ильи Олейникова: первые симптомы и страшный диагноз Последние месяцы жизни Ильи Олейникова Как Юрий Стоянов пережил смерть Ильи Олейникова

Биография Ильи Олейникова: детство и первые шаги к сцене

Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

«Условия приема в сей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать — будешь принят. Не хочешь поступать — не будешь принят», — вспоминал он.

Как Илья Олейников работал в кукольном театре

«Больше рубля в моем кармане не водилось. Сумма показалась значительной. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж… насмотревшись вдоволь, поскучнел. Впечатления на него я явно не произвел. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности», — делился он.

Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

Переезд в Москву и поступление в училище циркового искусства

«Разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и одесского. К этому "эсперанто" прибавлялось полное неумение произносить шипящие и свистящие. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипенью, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала: "Прекратите это истязание! Мы принимаем вас! Только замолчите!"», — рассказывал артист.

Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

Служба в армии, первые роли в кино и работа в Ленконцерте

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«В расшитой цыганской жилетке и вдетых в сапоги среднеазиатских шальварах я должен был олицетворять собой обаятельного русскоговорящего молдаванина, эдакого рубаху-парня, но, очевидно, было в моем облике что-то такое, что заставляло публику сомневаться в чистоте моих намерений».

Личная жизнь Ильи Олейникова

Илья Олейников с сыном (фото: Instagram* / denisklyaver)

«Я занял у Иры три рубля и пригласил ее в ресторан», — вспоминал спустя годы Илья Олейников.

Денис Клявер с мамой (фото: Instagram* / denisklyaver)

Творческий союз с Романом Казаковым

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Знакомство Ильи Олейникова и Юрия Стоянова

«Когда я начинал на эстраде после циркового училища, мне нужен был не просто партнер-сквош, когда один подает реплики, а другой шутит. Мне нужен был партнер на равных. Я долгое время был в поиске и не у дел, пока не встретил Стоянова», — рассказывал Олейников.

Юрий Стоянов и Илья Олейников (фото: Instagram* / stoyanovshow)

Как появился «Городок»

Новые проекты Ильи Олейникова и работа над мюзиклом «Пророк»

Юрий Стоянов и Илья Олейников (фото: Instagram* / stoyanovshow)

Болезнь Ильи Олейникова: первые симптомы и страшный диагноз

Юрий Стоянов и Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

«Да, муж много курил. Пытался бросить только по молодости, но снова взялся за сигарету. Когда выявили онкологию, ему уже было противопоказано бросать. Врачи разрешили не больше пяти сигарет в день, чему он очень обрадовался», — рассказывала Ирина Олейникова.

Последние месяцы жизни Ильи Олейникова

Юрий Стоянов и Илья Олейников (фото: Instagram* / denisklyaver)

«У него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками. Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. После них у него начинались приступы икоты. Я попросил играть его икающим, а он ответил: "Юра, это же ужасно". У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», — вспоминал Стоянов.

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«10 ноября вечером, уходя домой, я тихонько сказала ему: "Илюшенька, солнышко, держись". Рядом стоял врач и заметил, что он повернул голову на мой голос. Реаниматолог объяснил, что он, скорее всего, меня услышал. А 11 ноября в половине пятого утра сердце Ильи остановилось. Ему было всего 65 лет. Муж всегда боялся смерти, кладбищ и разговоров о тяжелых болезнях», — вспоминала Ирина Олейникова.

Как Юрий Стоянов пережил смерть Ильи Олейникова

Илья Олейников и Юрий Стоянов (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

«А мы всю жизнь с Илюшей играли вдвоем. Но, конечно, я не скрою — каждый раз я посылаю моему партнеру "сообщения" наверх: видишь, Илюша, как много замечательных, потрясающих артистов нужно, чтобы заменить тебя одного», — делился он.

