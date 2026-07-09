От бедности до всероссийской любви: творческий путь звезды передачи «Городок» Ильи Олейникова. Как сложилась судьба артиста?
Советский и российский актер кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец и композитор Илья Олейников оставил яркий след в истории отечественного юмора. Народный артист Российской Федерации и лауреат премии «ТЭФИ» получил всенародную любовь благодаря телепередаче «Городок», где почти два десятилетия выступал вместе с Юрием Стояновым — с 1993 по 2012 год. За артистом закрепилось прозвище «грустный клоун», однако даже самые тяжелые жизненные обстоятельства не смогли лишить его оптимизма. Что помогло Илье Олейникову стать кумиром миллионов зрителей — в материале «Радио 1».
Биография Ильи Олейникова: детство и первые шаги к сценеНастоящее имя артиста — Илья Львович Клявер. Он появился на свет 10 июля 1947 года в Кишиневе в семье Льва Клявера, который зарабатывал на жизнь изготовлением конской упряжи. Мать будущего актера занималась домашним хозяйством. Доходов главы семьи едва хватало на самое необходимое.
Под одной крышей вместе с семьей жили также бабушка, дедушка и дядя Ильи Львовича. Денег постоянно не хватало, поэтому работать приходилось каждому члену семьи. Еще ребенком будущий артист проводил много времени в огороде, помогая взрослым. Из-за этого он перевелся в вечернюю школу, однако и там учеба довольно быстро перестала его интересовать.
Несмотря на непростое материальное положение, родители познакомили сына с миром искусства. Сначала Илья учился играть на скрипке, однако этот инструмент ему так и не покорился. Зато занятия на аккордеоне оказались значительно успешнее.
В 1964 году, сразу после окончания школы, будущий артист поступил в Кишиневский народный театр.
«Условия приема в сей храм художественной самодеятельности были просты. Хочешь поступать — будешь принят. Не хочешь поступать — не будешь принят», — вспоминал он.Начинающему актеру доверили небольшую роль в постановке «Девушка из Сантьяго». Однако незадолго до премьеры между ним, режиссером и частью труппы произошел конфликт, после которого Олейников покинул театр.
Как Илья Олейников работал в кукольном театреВскоре после ухода из народного театра Илья Олейников устроился учеником кукловода в Кишиневский кукольный театр. Артист рассказывал, что однажды увидел в вечерней газете объявление о наборе учеников с окладом в сорок рублей.
«Больше рубля в моем кармане не водилось. Сумма показалась значительной. Я явился на показ. Выбирать было не из кого, поскольку только я один и явился. Главреж… насмотревшись вдоволь, поскучнел. Впечатления на него я явно не произвел. И я понял, что берут меня не из-за искрометности моего таланта, а ввиду полной безысходности», — делился он.На сцене кукольного театра артист исполнял роль барсука в детских спектаклях. Из-за высокого роста его голова постоянно выглядывала над ширмой. Чтобы скрыть эту особенность, костюмеры специально изготовили для него головной убор в виде пня, на котором и «стоял» персонаж.
Переезд в Москву и поступление в училище циркового искусстваСпустя несколько месяцев Илья Олейников оставил кукольный театр и отправился в Москву. Он решил попробовать силы при поступлении в Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства.
Во время вступительных экзаменов абитуриент прочитал басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». Необычная манера речи, сильный акцент и своеобразная дикция настолько рассмешили членов приемной комиссии, что выступление запомнилось всем присутствующим.
«Разговаривал я на какой-то адской смеси молдавского, русского и одесского. К этому "эсперанто" прибавлялось полное неумение произносить шипящие и свистящие. Я внезапно начал изображать пьяного зайца, бессвязно бормоча, заикаясь и усиленно подчеркивая опьянение несчастного животного всеми доступными мне средствами. И когда к скороговорке, шипенью, посвистыванию и хрюканью прибавилось еще и заячье заикание, комиссия не выдержала: "Прекратите это истязание! Мы принимаем вас! Только замолчите!"», — рассказывал артист.После успешного поступления будущий артист начал учиться на отделении клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров. Чтобы избавиться от речевых недостатков, он много занимался сценической речью и постановкой дикции.
Именно в училище Олейников познакомился с Геннадием Хазановым. Они встретились еще во время вступительных испытаний и впоследствии стали друзьями.
Служба в армии, первые роли в кино и работа в ЛенконцертеПолучив диплом, Илья Олейников начал работать артистом разговорного жанра в Москонцерте. Одновременно он принимал участие в телевизионных съемках массовых сцен, а также появился в небольших эпизодах фильмов «Трембита» и «Солдат и царица».
Однако творческую деятельность прервала армейская служба. Артиста призвали в армию, где он два года проходил службу в Московской области. Там Олейников выступал в составе ансамбля Кантемировской танковой дивизии. В военном билете ему даже присвоили необычное звание — «ефрейтор-конферансье».
Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала свой способ борьбы с плохим настроением
После демобилизации артист вернулся в Кишинев и устроился в местную филармонию. Он выступал вместе с ансамблем «Зымбет» и позже с иронией вспоминал свой сценический образ:
«В расшитой цыганской жилетке и вдетых в сапоги среднеазиатских шальварах я должен был олицетворять собой обаятельного русскоговорящего молдаванина, эдакого рубаху-парня, но, очевидно, было в моем облике что-то такое, что заставляло публику сомневаться в чистоте моих намерений».Позже Илья Олейников перебрался в Ленинград, где продолжил карьеру в Ленконцерте в качестве артиста разговорного жанра. Со сцены он исполнял юмористические номера, скетчи и миниатюры, созданные Аркадием Аркановым, Михаилом Мишиным и Марьяном Беленьким.
Личная жизнь Ильи ОлейниковаСпустя несколько месяцев после начала работы на сцене Илья Олейников уже получал небольшие роли в кино. Позже зрители увидели его в фильмах «Испанский вояж Степаныча» и «Колхоз Интертейнмент». Однако настоящую известность актеру принес вовсе не кинематограф.
К тому времени артист уже пользовался популярностью и много гастролировал. Во время одной из поездок он познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его супругой. Ирину будущий юморист заметил прямо во время концерта — она сидела в первом ряду. После выступления девушка оставила артисту номер телефона, даже не подозревая, что спустя несколько лет подарит ему свою фамилию и станет матерью его сына.
Начало их романа сопровождалось курьезной историей. Коллеги решили подшутить над Ильей Львовичем и прямо при Ирине начали обсуждать, будто артист уже женат и при этом открыто заигрывает со зрительницами. Олейникову пришлось долго убеждать девушку, что он никогда не состоял в браке. Только после этого Ирина согласилась встретиться с ним.
Однако первое свидание оказалось непростым испытанием. Денег у начинающего юмориста практически не было, поэтому даже поход в ресторан оказался ему не по карману.
«Я занял у Иры три рубля и пригласил ее в ресторан», — вспоминал спустя годы Илья Олейников.Позже артисту не раз помогала и будущая теща, одалживая деньги. Несмотря на финансовые трудности, Илья Львович не сомневался, что сумеет добиться успеха и обязательно вернет все долги.
Отношения пары развивались стремительно, и вскоре влюбленные сыграли свадьбу. Торжество получилось весьма скромным. Позже супруги с улыбкой вспоминали многочисленные недобрые совпадения: мрачный банкетный зал, неудачное меню и общую атмосферу праздника.
Жених пришел в старом костюме, тогда как невеста приобрела красивое свадебное платье. Впрочем, судьба наряда сложилась неожиданно. Сначала Ирина перекрасила его в зеленый цвет, чтобы встретить в нем Новый год, а затем продала платье, когда семье остро понадобились деньги.
Вскоре в семье появился сын Денис, которого спустя годы вся страна узнала как солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера.
Творческий союз с Романом КазаковымВ 1970-е годы Илья Олейников начал выступать вместе со своим другом Романом Казаковым. Их дуэт быстро завоевал популярность. Артистов приглашали выступать в театрах, а затем и на телевидение.
Одной из самых известных миниатюр стал номер «Вопрос, конечно, интересный», где герои неоднократно повторяли одну и ту же фразу, превращая ее в главный комедийный прием.
В 1977 году дуэт одержал победу на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. После этого Олейников и Казаков еще несколько лет успешно выступали вместе. Однако в 1986 году творческий союз оборвался после смерти Романа Казакова. Илья Львович тяжело переживал потерю друга. Он продолжал выходить на сцену с другими артистами, однако делал это без прежнего энтузиазма.
Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов рассказал о выборе сыновей стать актёрами
Одновременно ухудшалось и материальное положение семьи. В стране набирал силу экономический кризис, а заработков самого юмориста и его супруги, работавшей научным сотрудником, уже не хватало даже на повседневные расходы.
Тогда Ирина решилась на непростой шаг. Она отправилась в Соединенные Штаты, где устроилась работать няней, чтобы поддержать семью финансово. Вернувшись домой, жена привезла Илье Львовичу видеокамеру, а сыну — синтезатор, уверенно заявив, что совсем скоро их жизнь изменится к лучшему.
Знакомство Ильи Олейникова и Юрия СтояноваСлова Ирины оказались пророческими. В конце 1980-х годов судьба впервые свела Илью Олейникова и Юрия Стоянова на съемках фильма «Анекдоты». Картина представляла собой сборник юмористических скетчей, где актеры могли свободно импровизировать и не ограничивались строгими рамками сценария.
К тому моменту Юрий Стоянов уже успел окончить школу при Одесской киностудии и поработать в театре. Он стремился найти свое место в кинематографе, пробуя себя как в драматических, так и в комедийных ролях.
Однажды артисты встретились в гримерной. Каждый принес с собой пакет с алкоголем для съемочной группы. Выяснилось, что оба родились в один день — 10 июля, правда, с разницей в десять лет. Совпадение настолько удивило актеров, что они восприняли его как знак судьбы. Чем больше они общались, тем сильнее убеждались: вместе они способны создать уникальный творческий дуэт.
«Когда я начинал на эстраде после циркового училища, мне нужен был не просто партнер-сквош, когда один подает реплики, а другой шутит. Мне нужен был партнер на равных. Я долгое время был в поиске и не у дел, пока не встретил Стоянова», — рассказывал Олейников.
Как появился «Городок»Сначала артисты продолжили работать с жанром бытовых анекдотов. Им доверили собственную рубрику в телепрограмме «Адамово яблоко», где на протяжении двух лет они разыгрывали юмористические сценки.
Позже Олейников и Стоянов решили создать самостоятельный телевизионный проект. Первые выпуски выходили под названием «Кергуду», однако уже после второго эфира программу переименовали в «Городок».
Передача быстро превратилась в один из самых успешных проектов российского телевидения. Она выходила почти двадцать лет, неоднократно возглавляла телевизионные рейтинги, принесла создателям четыре премии «ТЭФИ» и любовь миллионов зрителей.
За годы совместной работы Илья Олейников и Юрий Стоянов стали не только постоянными партнерами по сцене, но и близкими друзьями.
Новые проекты Ильи Олейникова и работа над мюзиклом «Пророк»Со временем Илья Львович выполнил обещание, которое когда-то дал супруге. Его доходов стало достаточно, чтобы обеспечить семью.
Помимо телевизионной карьеры артист серьезно увлекся музыкой. Он написал мюзикл «Пророк». По сюжету действие разворачивалось на городской свалке, где среди бездомных появлялся загадочный мудрец. Главарь бродяг, роль которого исполнил сам Олейников, помогал слепому пророку донести свои мысли до окружающих.
Кроме этого, артист выпустил книги «Жизнь как песТня, или Все через Же» и «До встречи в Городке», а также сыграл Кису Воробьянинова в одной из экранизаций романа «12 стульев».
Казалось, судьба наконец полностью улыбнулась артисту. Однако именно в этот период он узнал о тяжелой болезни.
Болезнь Ильи Олейникова: первые симптомы и страшный диагнозНачиная с середины 2000-х годов Илья Львович все чаще жаловался на плохое самочувствие. Врачи долго объясняли недомогание переутомлением, стрессом и нервным напряжением. Особенно сильно артист переживал неудачу мюзикла «Пророк». Несмотря на огромные усилия, постановку сняли спустя два года после премьеры.
Позже появился затяжной кашель. Сам Олейников связывал его с многолетним курением. Постоянные съемки, гастроли и работа не оставляли времени на полноценное обследование.
Когда артист начал терять голос, он обратился к фониатрам. На заключительном этапе обследования медики назначили компьютерную томографию легких. В июле 2012 года жизнь народного артиста России разделилась на «до» и «после». Врачи диагностировали рак легкого четвертой стадии с множественными метастазами.
Даже после страшного диагноза Илья Львович не отказался от работы и не позволил болезни изменить отношение к жизни. Его супруга вспоминала, что всегда рассчитывала на крепкое здоровье мужа.
«Да, муж много курил. Пытался бросить только по молодости, но снова взялся за сигарету. Когда выявили онкологию, ему уже было противопоказано бросать. Врачи разрешили не больше пяти сигарет в день, чему он очень обрадовался», — рассказывала Ирина Олейникова.
Последние месяцы жизни Ильи ОлейниковаОпухоль оказалась неоперабельной. Медики назначили курс химиотерапии. Кроме того, артист прошел экспериментальное лечение стволовыми клетками. Однако ожидаемого результата оно не принесло. Более того, близкие не исключали, что именно эта терапия ухудшила его состояние.
Со временем говорить становилось все труднее. Поэтому в последних выпусках программы «Городок» Илью Олейникова озвучивал Геннадий Богачев.
«У него голос стал постепенно тухнуть, и когда сделали томографию, стало понятно, что опухоль пережимает нерв со связками. Его лечили химиотерапией и лучевой терапией. После них у него начинались приступы икоты. Я попросил играть его икающим, а он ответил: "Юра, это же ужасно". У него кружилась голова, его тошнило, но он не сорвал ни одного съемочного дня», — вспоминал Стоянов.Именно Стоянов первым заметил, что однажды коллеге стало значительно хуже обычного. Во время съемок у Ильи Львовича поднялась высокая температура. Со съемочной площадки его сразу привезли в больницу.
«Я уже давно живу с этим»: Анита Цой прокомментировала слухи об онкологии
Больше друзья уже никогда не разговаривали. Врачи ввели артиста в медикаментозный сон, рассчитывая помочь организму восстановиться. Однако он так и не проснулся.
«10 ноября вечером, уходя домой, я тихонько сказала ему: "Илюшенька, солнышко, держись". Рядом стоял врач и заметил, что он повернул голову на мой голос. Реаниматолог объяснил, что он, скорее всего, меня услышал. А 11 ноября в половине пятого утра сердце Ильи остановилось. Ему было всего 65 лет. Муж всегда боялся смерти, кладбищ и разговоров о тяжелых болезнях», — вспоминала Ирина Олейникова.
Как Юрий Стоянов пережил смерть Ильи ОлейниковаКаждый год в день смерти супруга Ирина Олейникова заказывает панихиду в Софийском соборе, где когда-то отпевали артиста. Несмотря на позднее крещение, Илья Львович оставался глубоко верующим человеком.
После его ухода программа «Городок» перестала существовать. Юрий Стоянов сразу отказался искать нового партнера и принял решение закрыть проект всего за несколько месяцев до его двадцатилетнего юбилея.
В память о друге артист создал документальный фильм «Нам его не хватает», в котором самые близкие люди Ильи Олейникова поделились воспоминаниями о нем.
Дружба Стоянова и Олейникова продолжалась 25 лет. Юрий Николаевич не раз признавался, что до сих пор мысленно обращается к своему товарищу.
«А мы всю жизнь с Илюшей играли вдвоем. Но, конечно, я не скрою — каждый раз я посылаю моему партнеру "сообщения" наверх: видишь, Илюша, как много замечательных, потрясающих артистов нужно, чтобы заменить тебя одного», — делился он.