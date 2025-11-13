Достижения.рф

Бои под Покровском, прекращение мирных переговоров и выкуп за наемников в 100 тысяч евро: последние новости СВО на 13 ноября

Фото: iStock/vladj55

На фронтах специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно уничтожают оборонительные позиции противника, освобождают населенные пункты и создают условия для дальнейших атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».



Константиновское направление

Российские войска продолжают расширять свою зону контроля в окрестностях города Константиновка. Они успешно зачистили несколько опорных пунктов в районе Клебан-Быка.

Покровско-Мирноградское направление

На этом направлении штурмовики ведут тяжелые бои в северной части Покровска. В то же время, южнее Мирнограда российские силы вошли в населенный пункт Сухой Яр.

«Южнее Мирнограда наши подразделения ликвидировали укрепрайон противника в районе Лысовки — Сухого Яра», — пишет военкор Юрий Котенок.

Новопавловское направление

Российские бойцы активно занимаются зачисткой «кармана», который образовался несколько месяцев назад в окрестностях Дачного.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Восточно-Запорожское направление

Подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на несколько километров северо-восточнее Гуляйполя, где отмечается локальный обвал украинской обороны.

Северское направление

На этом направлении также идут ожесточенные бои. Российские подразделения атакуют восточные окраины Новоподгородного.

«На Северском участке наши продвигаются в Дроновке и Ямполе, идут позиционные бои в Звановке. На Краснолиманском направлении наши штурмуют опорники у Яровой и Шандриголово, без изменений под Красным Лиманом», – дополняет информацию военкор Евгений Лисицын.

Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о ситуации в Красноармейске

Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 130 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы ПВО сбили 130 беспилотников, в том числе над территорией Московского региона и Черным морем, проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.

Украина официально остановила мирные переговоры с Россией

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Украина официально приостановила мирные переговоры с Россией. По его словам, в этом году они не имели «существенного прогресса».

Фото: iStock/Zerbor

Первое уничтожение американского танка Abrams

Актёр Иван Охлобыстин 12 ноября объявил, что передал премию в размере десяти миллионов рублей бойцам штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» за первое уничтожение американского танка Abrams.

Охлобыстин заявил о выплате бойцам ВС РФ 10 млн руб за ликвидацию Abrams

Боевики ВСУ требуют за пять наемников выкуп в 100 тысяч евро

Бойцы ВСУ захватили в плен пятерых наемников и потребовали за них выкуп в размере 100 тысяч евро. Полковник запаса ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новостям, что они были задержаны бойцами штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ в районе Соболевки.

«Трое из них — французы, двое — колумбийцы», — добавил он.

Это произошло после того, как иностранцы отказались продолжать участие в боевых действиях.

ВСУ сбрасывают с дронов ядовитые купюры на Запорожском направлении

Боевики ВСУ начали сбрасывать с беспилотников деньги, обработанные ядовитыми веществами. Эксперты предупреждают, что при контакте с такими купюрами без перчаток яд быстро проникает в организм.
