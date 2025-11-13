Бои под Покровском, прекращение мирных переговоров и выкуп за наемников в 100 тысяч евро: последние новости СВО на 13 ноября
На фронтах специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно уничтожают оборонительные позиции противника, освобождают населенные пункты и создают условия для дальнейших атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Константиновское направлениеРоссийские войска продолжают расширять свою зону контроля в окрестностях города Константиновка. Они успешно зачистили несколько опорных пунктов в районе Клебан-Быка.
Покровско-Мирноградское направлениеНа этом направлении штурмовики ведут тяжелые бои в северной части Покровска. В то же время, южнее Мирнограда российские силы вошли в населенный пункт Сухой Яр.
«Южнее Мирнограда наши подразделения ликвидировали укрепрайон противника в районе Лысовки — Сухого Яра», — пишет военкор Юрий Котенок.
Новопавловское направлениеРоссийские бойцы активно занимаются зачисткой «кармана», который образовался несколько месяцев назад в окрестностях Дачного.
Восточно-Запорожское направлениеПодразделения группировки войск «Восток» продвигаются на несколько километров северо-восточнее Гуляйполя, где отмечается локальный обвал украинской обороны.
Северское направлениеНа этом направлении также идут ожесточенные бои. Российские подразделения атакуют восточные окраины Новоподгородного.
«На Северском участке наши продвигаются в Дроновке и Ямполе, идут позиционные бои в Звановке. На Краснолиманском направлении наши штурмуют опорники у Яровой и Шандриголово, без изменений под Красным Лиманом», – дополняет информацию военкор Евгений Лисицын.
Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о ситуации в Красноармейске
Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 130 украинских беспилотниковЗа минувшую ночь силы ПВО сбили 130 беспилотников, в том числе над территорией Московского региона и Черным морем, проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Украина официально остановила мирные переговоры с РоссиейЗамминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Украина официально приостановила мирные переговоры с Россией. По его словам, в этом году они не имели «существенного прогресса».
Первое уничтожение американского танка AbramsАктёр Иван Охлобыстин 12 ноября объявил, что передал премию в размере десяти миллионов рублей бойцам штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» за первое уничтожение американского танка Abrams.
Охлобыстин заявил о выплате бойцам ВС РФ 10 млн руб за ликвидацию Abrams
Боевики ВСУ требуют за пять наемников выкуп в 100 тысяч евроБойцы ВСУ захватили в плен пятерых наемников и потребовали за них выкуп в размере 100 тысяч евро. Полковник запаса ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новостям, что они были задержаны бойцами штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ в районе Соболевки.
«Трое из них — французы, двое — колумбийцы», — добавил он.
Это произошло после того, как иностранцы отказались продолжать участие в боевых действиях.