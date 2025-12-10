10 декабря 2025, 11:26

Фото: iStock/Three Spots

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Белгородская область Харьковское направление Купянск Северск Мирноград Днепропетровская область Запорожский фронт Херсонская область Трамп высказался о ситуации на Украине Зеленский признал, что у Украины сегодня нет шансов вступить в НАТО Трамп ставит дедлайн Зеленский выразил готовность изменить закон о выборах Розовая экипировка ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 20 БПЛА ВСУ

Сумское направление

Белгородская область

Харьковское направление

Немецкий политолог Бааб предрек бегство Зеленского при поддержке спецназа США

Купянск

Северск

Мирноград

Днепропетровская область

Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах

Запорожский фронт

Херсонская область

Трамп высказался о ситуации на Украине

У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины;

Ситуация на Украине — это самая неотложная проблема в Европе;

Ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти;

Недавнее предложение по урегулированию конфликта на Украине понравилось высокопоставленным чиновникам из команды Зеленского;

Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя;

Украине пора провести президентские выборы.

Зеленский признал, что у Украины сегодня нет шансов вступить в НАТО

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сказал он.

Трамп ставит дедлайн

Зеленский выразил готовность изменить закон о выборах

ВС России ликвидировали 15 военных ВСУ на Константиновском направлении

Розовая экипировка

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 20 БПЛА ВСУ