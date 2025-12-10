Президентские выборы, розовая экипировка на фронте и вступление Украины в НАТО: последние новости СВО на 10 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском направлении бойцы группировки войск «Север» продолжают сражаться в лесах. Авиация, артиллерия и дроны «Герань» наносят удары по тылам противника. На участках Теткинского и Глушковского наши артиллеристы атакуют позиции врага и его логистику в районе Рыжевки.
Белгородская областьВ Белгородской области ранен боец из подразделения «Орлан» из-за взрыва дрона в селе Гора-Подол. Грайворон, Шебекино, Отрадное и Берёзовка подвергаются ударам.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет упорные бои к югу от Волчанска. Наши войска уже вошли в восточную часть Вильчи и продвигаются в Лимане. В Вильче много вражеских дронов, противник активно сопротивляется. На участке Меловое-Хатнее наши силы также добиваются успехов.
КупянскВ Купянске боевики пытаются вернуть контроль над частью застройки и деблокировать свои силы у реки Оскол.
СеверскВ Северске ситуация критическая для остатков гарнизона ВСУ. Вражеские источники признают, что город фактически захвачен россиянами. Наши войска форсируют реку Бахмутка и захватывают оборонительные рубежи противника на западе.
МирноградВ Мирнограде российские войска сжимают кольцо вокруг противника, изолируя его и лишая снабжения.
Днепропетровская областьНа востоке Днепропетровской области группировка войск «Восток» заняла Остаповское. ВСУ попытались контратаковать, но безуспешно. ВС РФ продолжают наступление к Андреевке, село окружено рекой и линией боевого соприкосновения. Наша цель — выйти к важному узлу обороны в Покровском. На востоке Запорожской области бойцы с Дальнего Востока подкатили тяжелые огнемётные системы к Гуляйполю и уничтожают позиции противника в городе.
Запорожский фронтОбстановка на Ореховском направлении, а также в Приморском и Степногорске остается стабильной. Противник активно использует дроны и артиллерию. Он обстреливает береговую линию между Каменкой-Днепровской и Великой Знаменкой. В результате атаки БПЛА по частному сектору Верхней Криницы ранен гражданский.
Херсонская областьВ Херсонской области дроны противника атаковали Геническ, сообщается о попадании в здание рыбзавода.
Трамп высказался о ситуации на УкраинеВ интервью изданию Politico американский лидер Дональд Трамп заявил, что:
- У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины;
- Ситуация на Украине — это самая неотложная проблема в Европе;
- Ситуация на Украине могла перерасти в третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти;
- Недавнее предложение по урегулированию конфликта на Украине понравилось высокопоставленным чиновникам из команды Зеленского;
- Зеленскому пора взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя;
- Украине пора провести президентские выборы.
«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сказал он.
Трамп ставит дедлайнПрезидент США Дональд Трамп надеется, что удастся договориться о мире на Украине до Рождества, 25 декабря. Его команда через посредников настоятельно призвала Владимира Зеленского как можно скорее ответить на предложенный план мирного урегулирования.
Зеленский выразил готовность изменить закон о выборахВладимир Зеленский заявил, что готов внести изменения в украинское законодательство, чтобы провести президентские выборы. Это заявление последовало после высказываний Дональда Трампа по этой теме. Глава киевского режима отметил, что ему нужно, чтобы США и европейские партнеры обеспечили безопасность для организации голосования. После этого Украина сможет подготовиться к выборам в течение 60-90 дней.
