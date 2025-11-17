Как вызвать скорую помощь: какие документы иметь при себе, когда приедут, могут ли отказать
Несчастный случай или проблемы со здоровьем могут настигнуть в самый неожиданный момент. Скорая медицинская помощь доступна бесплатно всем в любое время. В материале «Радио 1» расскажем о том, как вызвать скорую помощь, что говорить диспетчеру и как действовать, если она не приехала.
Как вызвать скорую в Москве и Подмосковье с мобильного телефона
Всем известно, что номер скорой — «03», только вот дозвониться на него получится только с городского телефона или таксофона. Для связи с экстренными службами по сотовому телефону необходимо набирать трёхзначный номер. Чтобы связаться с диспетчером скорой помощи, нужно набрать номер «103». Также вызвать скорую в Москве и Московской области с мобильного можно и по единому номеру службы спасения «112». Экстренные вызовы можно совершать бесплатно с номеров любых операторов, даже если на счёте нет средств или в телефоне отсутствует SIM-карта. Если устройство не имеет сигнала, звонок всё равно будет выполнен.
На какие вызовы приедет скорая помощь
Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011, скорая медицинская помощь обязана прибыть к любому человеку, который находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, разделяет скорую медицинскую помощь на два вида: экстренную (при состояниях представляющих угрозу жизни пациента) и неотложную (при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента).
На какие вызовы приедет реанимация
Фото:iStock/Evgenii Mitroshin
При поступлении вызова скорой в экстренной форме на место направляется ближайшая свободная общепрофильная бригада или специализированная, в том числе реанимационная выездная бригада скорой медицинской помощи. Экстренным вызов классифицируют в случае, если диспетчеру поступит информация о внезапном остром заболевании или состоянии, представляющем угрозу жизни пациента, в том числе о нарушении сознания, дыхания, кровообращения, травмах любой этиологии, отравлениях, ранениях (сопровождающихся кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов), термических и химических ожогах, родах или угрозе прерывания беременности.
На какие вызовы приедет неотложка
В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. Неотложными считаются заболевания и состояния, требующие срочного медицинского вмешательства, без явных признаков угрозы жизни, а также констатация смерти (за исключением часов работы поликлиник).
В каком случае скорая не приедет
Фото:iStock/vadimguzhva
Сотрудники скрой помощи не обязаны выезжать к пациентам, нуждающимся в амбулаторно-поликлинической помощи. Иными словами, скорая не консультирует и не назначает лечение на дому. Также скорая помощь не занимается транспортировкой пациентов до стационара в случаях плановых госпитализаций, не привозит лекарства домой, не выводит из состояния алкогольного опьянения и не забирает бездомных и пьяных с улицы, если те не нуждаются в медицинской помощи в стационаре. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи не оказывают стоматологические услуги и не выполняют процедуры, назначенные врачом поликлиники.
Какие документы должны быть у пациента при вызове скорой
Фото:iStock/yuliasverdlova
Скорая медицинская помощь оказывается всем вне зависимости от наличия у пациента документов. Однако, если обстоятельства позволяют и документы находятся рядом с человеком, нуждающимся в помощи, необходимо подготовить и показать медицинским работникам паспорт, полис обязательного медицинского страхования и документы, касающиеся здоровья пациента.
Как быстро приедет скорая помощь
Время ожидания скорой медицинской помощи регламентировано Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 № 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно программе госгарантий, время доезда бригад скорой медицинской помощи при состояниях угрожающих жизни (экстренные вызовы) составляет 20 минут, а при состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента (экстренные вызовы) — до 2 часов.
Что говорить диспетчеру при вызове скорой помощи
Фото:iStock/fizkes
Чтобы обеспечить максимально быстрое и правильное оформление вызова, необходимо чётко и точно отвечать на все вопросы диспетчера скорой.
Опишите, что произошло. В первой фразе укажите причину вызова скорой помощи, например: «боль в груди», «ДТП, травма головы», «болит живот», «судороги». Точно расскажите о жалобах пациента и видимых симптомах его состояния.
Сообщите пол, возраст, ФИО пациента. Если этих данных нет, необходимо сообщить приблизительную информацию. Если это ДТП, важно указать количество пострадавших и описать полученные ими травмы.
Укажите правильный адрес вызова, включая населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры, подъезд и этаж. Обязательно откройте шлагбаум и двери в подъезд (если домофон не работает). Не забудьте убрать домашних животных.
Если точное местонахождение пациента затруднительно определить (например, он находится на трассе, на остановке или во дворе), сообщите диспетчеру о доступных путях подъезда и назовите ориентиры. По возможности постарайтесь встретить бригаду и сопроводить её к пациенту.
Уточните, кто именно делает вызов (вы себе вызываете бригаду или ваш родственник является пациентом, вы являетесь свидетелем происшествия или звоните по просьбе кого-то другого). Также укажите номер телефона, с которого осуществляется звонок.
Что делать, если больному стало лучше, а скорая уже едет
Вызов скорой помощи можно отменить звонком по тому же номеру, по которому её вызывали. Но каждый случай вызова индивидуален и порой облегчение состояния – не всегда хороший симптом. Не следует отменять вызов скорой помощи, если речь идёт о лежачем пациенте с тяжёлым заболеванием. Даже если после ухудшения, из-за которого была вызвана бригада, его состояние стало заметно лучше, это может быть признаком предсмертного состояния. В таких случаях лучше, чтобы медицинские специалисты дали свою оценку.
Вызов можно отменить, если вы ошиблись с предварительным диагнозом. Например, при разделке мяса был почти «отрезан» палец, но пока машина ехала, кровь остановилась и видно, что порез не глубокий.
Что делать, если скорая не приехала
Фото:iStock/Pheelings Media
В соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медпомощь оказывается медицинской организацией безотлагательно и бесплатно. Отказ в её оказании не допускается.
Иногда вызов скорой помощи может быть перенаправлен в поликлинику по месту жительства пациента. В таком случае участковый врач-терапевт или другой работник службы неотложной медицинской помощи поликлиники должен посетить пациента в тот же день. Перенаправление вызова возможно только в том случае, если диспетчер скорой на основании полученной информации пришёл к однозначному выводу о том, что пациенту не требуется экстренная медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает.
Если бригада СМП не прибыла по вызову, который не был отменен или перенаправлен, имеет смысл обратиться с жалобой в региональное министерство (департамент) здравоохранения. Это поможет привлечь к ответственности виновных лиц и решить проблему с оказанием скорой медицинской помощи в данном регионе РФ.