Посол РФ в Италии: Бойкотирование выступления Гергиева — практика «отмены русской культуры»
Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что отмена концерта дирижёра Валерия Гергиева в Казерте стала знаковым проявлением русофобии и применением концепции «отмены культуры» в отношении России.
Концерт Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты (Италия), запланированный на 27 июля, был отменён организаторами после массовых протестов. Причиной стали опасения местных властей перед акциями украинских ассоциаций — активисты скупали билеты в первый ряд, чтобы сорвать выступление.
Решение вызвало резонанс: более 16 000 человек, включая Нобелевских лауреатов и вдову Алексея Навального Юлию Навальную, подписали петицию против мероприятия, назвав Гергиева культурным рупором Путина.
Посол РФ Алексей Парамонов в интервью «Известиям» осудил отмену как русофобский шаг. Его поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Российской газете», указав на молчание европейских правозащитных структур.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
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