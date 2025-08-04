Посол РФ в Италии: Бойкотирование выступления Гергиева — практика «отмены русской культуры»

04 августа 2025, 02:40

Парамонов назвал отмену концерта Гергиева в Италии проявлением русофобии

Валерий Гергиев(Фото: Instagram* @V_gergiev)

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что отмена концерта дирижёра Валерия Гергиева в Казерте стала знаковым проявлением русофобии и применением концепции «отмены культуры» в отношении России.