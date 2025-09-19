Бизнесмен Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza
Основатель News Media Holding купил Telegram-канал Baza
Бизнесмен Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza. Подробности сообщает РБК.
Теперь Габрелянов является единоличным владельцем издания. При этом сумму сделки стороны не раскрывают.
«Я купил на себя 100 процентов долю», — сообщил бизнесмен.Сообщается, что в дальнейшем Baza может войти в News Media Holding, который основал Габрелянов. Сделку заключили на фоне уголовного дела в отношении главного редактора канала Глеба Трифонова и его продюсера Татьяны Лукьяновой.
Ранее сообщалось, что главреда и продюсера Baza просят отправить под домашний арест по делу о коррупции. Отмечается, что их подозревают в даче взяток сотрудникам МВД из Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краёв за получение служебной информации.