Видеохостинг YouTube в России ждет судьба Instagram*

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Видеохостингу YouTube в России осталось работать 3–5 месяцев, после его ждут судьба Instagram*. Об этом заявил 2 сентября председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Они говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы. Если оценка последствий будет: «Мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по нынешней реакции, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев и потом будет заблокирован», – сообщил Клименко в интервью «АиФ».Ранее провайдеры пытались обойти замедление YouTube в России с помощью VPN, после чего получили предупреждение от Роскомнадзора. Главный радиочастотный центр заявил о недопустимости манипуляций с трафиком ресурса, доступ к которому подлежит ограничениям.
Одновременно с этим Google в США пытается отменить решения российских судов по искам о блокировке российских СМИ. Корпорацию уже обвинили в попытке скрыть от акционеров проблемы с судами в России.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лия Мурадьян