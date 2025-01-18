Музеи и усадьбы в Пушкино: куда сходить и что посмотреть, достопримечательности

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Пушкино — город, приютившийся на северо-восточных рубежах Московской области, всего в нескольких десятков километрах от величественной столицы России. Основанный в 1938 году, он получил свое имя в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество вдохновляло и продолжает вдохновлять поколения.
Сегодня Пушкино — это не просто административный центр Пушкинского района, но и город с богатой историей и культурным наследием, гармонично сочетающий в себе современность и традиции. О том, какие культурные достопримечательности лучше посетить в городе Пушкино — в материале «Радио 1».
Музеи в Пушкино
Музей столярных инструментов
Фото: museumtools.ru
Музей, который по праву можно назвать сокровищницей. Его коллекция, занесенная в Книгу рекордов России, уникальна и удивительна. Более трех десятилетий экспонаты собирал инженер-конструктор Олег Оленев — человек, чья страсть к ремеслу и истории инструментов привела к созданию этого удивительного места.
Сегодня музей представляет собой настоящий храм мастерства, где хранится более двух тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть инструменты, которые использовались для создания и реставрации мебели, изготовления музыкальных инструментов, токарных и плотницких работ, а также для кораблестроения и изготовления бочек. Рубанки, пилы, стамески, точила, лобзики — каждый предмет рассказывает свою историю о людях, которые когда-то создавали эти шедевры.
Но коллекция музея не ограничивается лишь инструментами из России. Здесь можно увидеть приборы из США, Германии, Франции, Великобритании, Голландии и многих других стран, что делает музей настоящим международным культурным центром.
Для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим мастером, в музее есть мастерская. Под руководством опытного столяра или плотника вы сможете попробовать свои силы в обработке дерева. Это уникальная возможность прикоснуться к древнему ремеслу и почувствовать себя частью великой традиции.
Адрес, по которому представлена экспозиция инструментов: Московская область, город Пушкино, улица Оранжерейная, дом 28А.
Культурно-выставочный комплекс «Тулуповъ»
Фото: welcome.mosreg.ru
Культурно-выставочный комплекс «Тулуповъ» в уютном поселке Мамонтовка предстает перед посетителями как современное галерейное пространство, гармонично сочетающее в себе музей «Русская дача». Здесь можно погрузиться в атмосферу дачной жизни рубежа XIX–XX веков, ощутить дух того времени, прикоснувшись к аутентичным предметам интерьера и декора. Экскурсоводы с радостью поделятся историями о прошлом, а традиционные дачные чаепития станут приятным дополнением к этому увлекательному путешествию в прошлое.
В новом крыле комплекса, после завершения реставрационных работ, планируется создать арт-резиденцию, которая станет площадкой для открытия новых имен в искусстве и творческих практик. Здесь будут проходить пленэры, творческие встречи, мастер-классы для детей и взрослых, а также множество других интересных мероприятий. Отдельное внимание будет уделено галерее, где художники, в том числе начинающие, смогут бесплатно выставлять свои работы, предоставляя возможность для самовыражения и обмена опытом.
Комплекс находится по адресу: Московская область, город Пушкино, улица Солнечная, дом 24.
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Усадьбы в Пушкино
Музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева»
Фото: tour.sdmsk.ru
Усадьба построена в начале XIX века. В разное время здесь жили известные русские поэты Е.А. Баратынский и Ф.И. Тютчев. Там бывали Н.В. Гоголь, А.Н. Майков, В.Ф. Одоевский и другие писатели и поэты. Поэтому Мураново называют памятником дворянской культуры XIX–XX веков.
Поэт Е.А. Баратынский испытывал особую привязанность к Мураново и даже посвятил этому месту несколько своих стихотворений. Он построил в Мураново двухэтажный деревянный дом с пристройкой и башней, а также переоборудовал мельницу и установил лесопилку. Кроме того, поэт посадил множество деревьев в парке. В этой усадьбе жила семья поэта Ф.И. Тютчева. После смерти Тютчева в Мураново были привезены его реликвии и рукописи, что сделало это место главным хранилищем наследия поэта.
В 1920 году здесь открыли музей имени Ф.И. Тютчева. Его поддержал Владимир Ленин. Мураново стало первым литературно-мемориальным музеем после революции. Первым директором музея стал внук Тютчева. В музее представлены разнообразные предметы и документы, связанные с двумя известными писателями. Среди них — мебель, картины и другие артефакты. Всего в коллекции насчитывается более 28 тысяч экспонатов. Особо ценным достоянием музея является библиотека, в которой насчитывается 9000 книг.
Для любителей природы здесь есть большой парк, где можно насладиться живописными пейзажами. В парке проложены аллеи и разбиты сады, есть тропинки и пруды. На территории усадьбы есть деревья, возраст которых превышает 150 лет.
Усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева ждет гостей по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, городское поселение Ашукино, деревня Мураново.
Музей-дача В.В. Маяковского
Фото: welcome.mosreg.ru
В живописном Пушкино, среди лесов и полей, часто бывал поэт Владимир Маяковский. Он любил навещать своего друга Румянцева на даче в Акуловой Горе, которую называл «дачным раем». Здесь он находил покой и вдохновение для своих произведений. Маяковский не раз упоминал это место в своих стихах и вспоминал об этих местах с особым теплом.
В 1969 году в этом здании был основан музей, но в 90-е годы он был уничтожен пожаром. Благодаря стараниям местного священника Андрея Дударева и активистов, которые бережно собрали предметы и документы, связанные с жизнью поэта, здание было восстановлено. Сегодня в этом скромном, но уютном здании вновь работает музей Маяковского. У входа стоит мраморная статуя поэта в полный рост, которая напоминает о его частых посещениях этих мест.
Дача расположена по адресу: Московская область, город Пушкино, микрорайон Акулова Гора, дом 7.
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Достопримечательности в Пушкино
Водонапорная башня, построенная в 1903 году для обеспечения водой проходящих поездов, представляет собой впечатляющее сооружение в псевдорусском стиле. Её высота составляет около 20 метров, а декоративные элементы придают ей особую привлекательность. Фасад башни украшен фигурной кладкой, кокошниками и круглыми окошками, что делает её уникальной. Со временем она стала одним из символов города, её облик известен и любим жителями и гостями.
Эта башня расположена по адресу: улица Вокзальная, дом 3А, и не только выполняет свою практическую функцию, но и является важной частью городского пейзажа, украшая его.
Храм Смоленской иконы Божией Матери
Фото: pushkino-blago.ru
Здание было возведено в 1692—1694 гг по инициативе боярина Ф.П. Салтыкова, а его последней хозяйкой была графиня Ягужинская, которая приходилась ему внучкой. В эпоху потрясений 30-х годов прошлого столетия храм чудом уцелел. Священнослужителя подвергли репрессиям, а здание церкви использовали в качестве хозяйственной постройки. В 1970-х годах была проведена реставрация, и церковные службы возобновились.
Адрес: Московская область, Пушкинский район, село Софрино, д. 71А.
Интересные места в Пушкино
Подземный пещерный храм Дмитрия Солунского
В 2007 году археологи нашли удивительное сооружение, которое оказалось храмом. В его небольших подземных помещениях монахи могли уединиться и проводить время в молитвах и размышлениях. Кроме того, было найдено просторное помещение для общих молитв. В настоящее время это действующий храм, где проводятся богослужения и поминальные службы.
Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, деревня Талицы, дом 98.
Источник «Барский колодец»
В живописной деревушке Мураново, что привольно раскинулась близ старинного города Пушкино, сокрыт древний святой источник, овеянный легендами с XIX века. Это тихое и умиротворяющее место, притягивающее паломников со всех уголков России. Согласно преданию, вода этого источника обладает особым составом и неповторимым вкусом, дарующим ощущение божественного благословения.
Адрес: Московская область, Пушкинский район, деревня Мураново, ул. Барская Поляна, 1.
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