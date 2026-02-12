В WhatsApp* высказались о ситуации с работой мессенджера в РФ

12 февраля 2026, 14:04

WhatsApp* пытается восстановить связь для российских пользователей

Фото: istockphoto/AnnaStills

Мессенджер WhatsApp* продолжает предпринимать меры, чтобы пользователи в России могли оставаться на связи. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба сервиса.





В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возобновление работы WhatsApp* в России возможно только при соблюдении компанией Meta требований российского законодательства. По его словам, пока Meta придерживается жёсткой позиции и не выполняет нормы РФ, мессенджер работать не будет.





«Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — говорится в заявлении WhatsApp в соцсети Х.