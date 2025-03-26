Отлов и употребление в пищу: как в других странах решают проблему с бездомными животными

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Ранее власти начали активно искать пути решения проблемы с бездомными животными. В Госдуму была внесена инициатива, предлагающая эвтаназию уличных собак и кошек. Активисты и зоозащитники отреагировали на законопроект негативно и выразили категорическое несогласие с такими методами. Как в других странах решают проблему бездомных животных — в материале «Радио 1».
Законопроект об эвтаназии животных
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В последнее время в России всё чаще происходят инциденты, когда собаки нападают на людей, в том числе на детей. В связи с этим представители власти и общественные деятели предлагают различные меры для решения этой проблемы.
В начале марта в Государственную Думу был внесён проект закона, направленный на защиту граждан от бездомных собак. В нем предлагается дополнить существующий закон положением, которое позволит регионам самостоятельно устанавливать максимальные сроки пребывания животных в приютах. Кроме того, субъекты Российской Федерации получат право принимать дополнительные меры для защиты граждан от нападений бездомных животных.
Иными словами, законопроектом предлагается предоставить регионам право усыплять бездомных животных после истечения установленного срока их содержания в приютах. Рабочая группа отправила проект закона в субъекты Российской Федерации и попросила выразить своё мнение по этому вопросу.
В Законодательном собрании Нижегородской области выразили несогласие с предложением уменьшения количества бездомных животных путём их эвтаназии и отклонили законопроект. В настоящее время в регионе успешно реализуется программа ОСВВ (отлов животного — стерилизация — вакцинация — выпуск), направленная на решение проблемы бездомных животных. Она была запущена в 2014 году и уже доказала свою эффективность. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона. Благодаря программе ОСВВ количество бездомных животных в области сократилось с 16 тысяч до 3 тысяч.
Что в других регионах?
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На 21 марта 79 субъектов Российской Федерации одобрили законопроект, а 6 высказались против, включая Белгородскую область, Севастополь и Ростов-на-Дону. Эти регионы наравне с Нижегородской областью решили идти по пути реализации программы ОСВВ. Глава Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что значительная часть случаев нападения связана с животными, которые находятся на свободном выгуле и имеют хозяина. Этот вопрос, включая ответственность владельцев, уже решён на федеральном уровне, но требуется проработки на уровне регионов.
В числе регионов, которые поддержали законопроект, оказались Волгоградская, Челябинская, Амурская области, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации.
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Однозначной позиции нетЗаконопроект об эвтаназии бездомных собак вызвал разногласия как в обществе, так и среди законодателей. Мнения разделились: те, кто выступает за строгие меры по борьбе с безнадзорными животными, ссылаются на статистику нападений собак на людей, в том числе на наиболее уязвимую группу — детей. Сторонники более мягких подходов утверждают, что такие меры узаконивают жестокое обращение с животными, и под их действие могут попасть и потерявшиеся домашние питомцы.
В решении этого вопроса нет единой позиции не только на федеральном уровне, но и в регионах. В разных субъектах разный уровень напряжённости, связанной с проблемой, и, соответственно, разное отношение к ней. Следовательно, создание единого стандарта для всех регионов не является наилучшим вариантом.
Как в других странах решают проблему бездомных животныхВ пяти европейских странах — Албании, Армении, Азербайджане, Молдове и Украине — проблема с бездомными собаками решается путем их отстрела. В этих странах численность бездомных животных либо остается на одном уровне, либо продолжает увеличиваться. Отстрел животных также активно практикуется в Китае, который занимает первое место в мире по числу бездомных животных. На втором и третьем местах находятся Соединенные Штаты и Бразилия.
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Употребление в пищуВ некоторых странах Азии практикуется отлов собак с целью их употребления в пищу. В Китае, в городе Юйлинь провинции Гуанси, ежегодно с 21 по 30 июня проходит фестиваль, посвященный поеданию мяса собак. Для подготовки к этому событию создаются специальные группы, которые занимаются отловом собак по всей стране. Животных помещают в клетки и транспортируют для продажи. Аналогичная практика наблюдается и на Филиппинах.
В Малайзии также обсуждалась идея экспорта бездомных собак в Южную Корею, где их используют в пищу. Это предложение рассматривалось как способ не только сократить численность бездомных животных, но и пополнить государственный бюджет.
Стерилизация и выпуск на улицыБольшинство европейских стран применяют подход отлова, стерилизации и последующего выпуска животных обратно на улицы. В Греции реализуется программа «отлов-стерилизация-выпуск» (ОСВ), однако она не сопровождается дополнительными мерами контроля и не приводит к снижению численности бездомных собак. В таких странах, как Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Мальта, Сербия и Испания, использование программы ОСВ ограничено определенными регионами.
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В Стамбуле, который славится своим статусом «города кошек», каждая бездомная собака имеет уникальную бирку на ухе. Городские власти создали команду, которая занимается поиском уличных собак и их транспортировкой в приюты. В этих учреждениях животным проводят чистку и необходимую вакцинацию. Благодаря таким биркам специализированные службы могут легко идентифицировать собак для регулярной вакцинации.
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