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Отлов и употребление в пищу: как в других странах решают проблему с бездомными животными

Фото: iStock/Docinets Vasil

Фото: iStock/Docinets Vasil

Ранее власти начали активно искать пути решения проблемы с бездомными животными. В Госдуму была внесена инициатива, предлагающая эвтаназию уличных собак и кошек. Активисты и зоозащитники отреагировали на законопроект негативно и выразили категорическое несогласие с такими методами. Как в других странах решают проблему бездомных животных — в материале «Радио 1».

Законопроект об эвтаназии животных


Фото: iStock/esztiby

В последнее время в России всё чаще происходят инциденты, когда собаки нападают на людей, в том числе на детей. В связи с этим представители власти и общественные деятели предлагают различные меры для решения этой проблемы.

В начале марта в Государственную Думу был внесён проект закона, направленный на защиту граждан от бездомных собак. В нем предлагается дополнить существующий закон положением, которое позволит регионам самостоятельно устанавливать максимальные сроки пребывания животных в приютах. Кроме того, субъекты Российской Федерации получат право принимать дополнительные меры для защиты граждан от нападений бездомных животных.

Иными словами, законопроектом предлагается предоставить регионам право усыплять бездомных животных после истечения установленного срока их содержания в приютах. Рабочая группа отправила проект закона в субъекты Российской Федерации и попросила выразить своё мнение по этому вопросу.

В Законодательном собрании Нижегородской области выразили несогласие с предложением уменьшения количества бездомных животных путём их эвтаназии и отклонили законопроект. В настоящее время в регионе успешно реализуется программа ОСВВ (отлов животного — стерилизация — вакцинация — выпуск), направленная на решение проблемы бездомных животных. Она была запущена в 2014 году и уже доказала свою эффективность. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона. Благодаря программе ОСВВ количество бездомных животных в области сократилось с 16 тысяч до 3 тысяч.

Что в других регионах?


Фото: iStock/:Chalabala

На 21 марта 79 субъектов Российской Федерации одобрили законопроект, а 6 высказались против, включая Белгородскую область, Севастополь и Ростов-на-Дону. Эти регионы наравне с Нижегородской областью решили идти по пути реализации программы ОСВВ. Глава Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что значительная часть случаев нападения связана с животными, которые находятся на свободном выгуле и имеют хозяина. Этот вопрос, включая ответственность владельцев, уже решён на федеральном уровне, но требуется проработки на уровне регионов.

В числе регионов, которые поддержали законопроект, оказались Волгоградская, Челябинская, Амурская области, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Чукотский автономный округ и другие субъекты Российской Федерации.

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Однозначной позиции нет

Законопроект об эвтаназии бездомных собак вызвал разногласия как в обществе, так и среди законодателей. Мнения разделились: те, кто выступает за строгие меры по борьбе с безнадзорными животными, ссылаются на статистику нападений собак на людей, в том числе на наиболее уязвимую группу — детей. Сторонники более мягких подходов утверждают, что такие меры узаконивают жестокое обращение с животными, и под их действие могут попасть и потерявшиеся домашние питомцы.

В решении этого вопроса нет единой позиции не только на федеральном уровне, но и в регионах. В разных субъектах разный уровень напряжённости, связанной с проблемой, и, соответственно, разное отношение к ней. Следовательно, создание единого стандарта для всех регионов не является наилучшим вариантом.

Как в других странах решают проблему бездомных животных

В пяти европейских странах — Албании, Армении, Азербайджане, Молдове и Украине — проблема с бездомными собаками решается путем их отстрела. В этих странах численность бездомных животных либо остается на одном уровне, либо продолжает увеличиваться. Отстрел животных также активно практикуется в Китае, который занимает первое место в мире по числу бездомных животных. На втором и третьем местах находятся Соединенные Штаты и Бразилия.

Фото: iStock/Milan Krasula

Употребление в пищу

В некоторых странах Азии практикуется отлов собак с целью их употребления в пищу. В Китае, в городе Юйлинь провинции Гуанси, ежегодно с 21 по 30 июня проходит фестиваль, посвященный поеданию мяса собак. Для подготовки к этому событию создаются специальные группы, которые занимаются отловом собак по всей стране. Животных помещают в клетки и транспортируют для продажи. Аналогичная практика наблюдается и на Филиппинах.

В Малайзии также обсуждалась идея экспорта бездомных собак в Южную Корею, где их используют в пищу. Это предложение рассматривалось как способ не только сократить численность бездомных животных, но и пополнить государственный бюджет.

Стерилизация и выпуск на улицы

Большинство европейских стран применяют подход отлова, стерилизации и последующего выпуска животных обратно на улицы. В Греции реализуется программа «отлов-стерилизация-выпуск» (ОСВ), однако она не сопровождается дополнительными мерами контроля и не приводит к снижению численности бездомных собак. В таких странах, как Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Мальта, Сербия и Испания, использование программы ОСВ ограничено определенными регионами.

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В Стамбуле, который славится своим статусом «города кошек», каждая бездомная собака имеет уникальную бирку на ухе. Городские власти создали команду, которая занимается поиском уличных собак и их транспортировкой в приюты. В этих учреждениях животным проводят чистку и необходимую вакцинацию. Благодаря таким биркам специализированные службы могут легко идентифицировать собак для регулярной вакцинации.

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Экономист назвал месяц, когда сильнее всего дорожает картофель
Эксперт Холод: в марте продают самый дорогой картофель из-за затрат на хранение
26 марта 2025, 11:46

Фото: iStock/branex

Самый дорогой в течение года картофель в России продается в марте, так как затраты на хранение растут, выбраковка увеличивается, а нового урожая все еще нет. Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства РТ, экономист Леонид Холод в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сравнивать цены российского картофеля и привозного из Турции и Египта молодого нельзя, так как фактически это два разных товара.
«Постепенно картофель базового урожая российского производства будет дешеветь, чтобы его распродать. Чем больше конкурентов, поставляющих эту молодую картошку из ближнего и дальнего зарубежья, тем быстрее отечественная картошка будет падать в цене, чтобы скорее распродать остатки и подготовиться к хранению нового урожая», — пояснил эксперт.
Холод отметил, что чуть позже на российских прилавках также появится картошка из Азербайджана и Узбекистана, а сейчас уже можно найти новый урожай из Египта и Турции.

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Продают персональные данные: Депутат раскрыл главные проблемы телефонного мошенничества
Депутат Ющенко: утечка персональных данных — преступная халатностью работников
26 марта 2025, 11:09

Фото: iStock/PUGUN SJ

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. Он предлагает комплекс из порядка 30 мер. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Радио 1» отметил, что сегодня кибермошенничество имеет огромные масштабы.

«В условиях глобальной войны, которая происходит против нашей страны, это особо опасное направление, которое действует с помощью цифровых технологий. Враги нашего государства таким образом бьют по гражданам», — сказал он.

По его словам, чтобы решать проблему мошенничества на государственном уровне, должны быть созданы условия.

«Когда мы обсуждали эту проблему, вскрылись обстоятельства: утечка персональных данных, которая зачастую была преступной халатностью работников с целью получения прибыли. То есть банковские работники, не успевая моргнуть, выдавали эти кредиты, которые вешали на наших граждан. Законодательная база должна пресекать это», — объяснил он.

Эксперт добавил, что финансовые организации и законодательные органы сейчас работают в координации направления по борьбе с кибермошенничеством.

«Сейчас уже включена блокировка подозрительных звонков. Роскомнадзор следит за этим, сотовые компании тоже. Запрещено будет, соответственно, бесконтрольное распространение сим-карт», — подчеркнул он.

Александр Ющенко отметил и порекомендовал запомнить: никакие государственные органы не будут звонить по мессенджеру, а сотовая связь обязывает власти маркировать звонок.

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#мошенничество
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Daily Mail: Ночные оргии уничтожают исторический Финсбери-парк в Лондоне
26 марта 2025, 09:40

Фото: istockphoto/AlexKane

Местные жители жалуются на состояние исторического городского Финсбери-парка на севере Лондона. Они говорят, что проводимые там масштабные секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных и разрушают ландшафт.
Об этом сообщает британская газета The Daily Mail. Горожане, переживающие за судьбу не только природного, но и исторического объекта, призывают муниципальные власти закрывать парк на ночь, так как там активно торгуют наркотиками и занимаются проституцией. Не говоря уже о массовых оргиях, во время которых вытаптываются кусты, которые были высажены полтора столетия назад, а клумбы, разбитые в позапрошлом веке, парочки используют для сексуальных утех.

Председатель благотворительной организации «Друзья Финсбери-парка» Кэти Доусон рассказала, что муниципальный совет объясняет невозможность закрывать парк на ночь нехваткой средств. По мнению общественницы, это обычная отговорка. Благодаря летним концертам и фестивалям муниципалитет ежегодно получает в казну около 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 131 миллиард рублей). На эти деньги власти вполне могли бы закрывать парк на ночь и нанимать охрану для исторического объекта в черте города, считает Доусон.

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#лондон
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Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
Режиссер Михалков осудил идею возвращения уехавших из России артистов
26 марта 2025, 08:07

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский режиссер Никита Михалков высказал резкие слова в адрес деятелей культуры, покинувших РФ и критикующих её. Своим мнением он поделился в недавнем интервью корреспонденту «Известий».
По его мнению, тем, кто уехал и продолжает негативно высказываться о России, не следует рассчитывать на возвращение и признание.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — подчеркнул Михалков.

Режиссер отметил, что награды и признание теряют свою значимость для тех, кто уехал и не поддерживает свою страну.

С началом специальной военной операции многие известные личности открыто выразили своё несогласие с её проведением. Кто-то делал громкие заявления, а кто-то публиковал «душещипательные» посты в социальных сетях. Они ясно обозначили свою позицию и уехали покорять новые горизонты. Страна, которая подарила им славу, деньги и репутацию, внезапно оказалась для них нежелательной.

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#режиссёр
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Трамп заявил, что боится возможностей искусственного интеллекта
26 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Userba011d64_201

Президент США Дональд Трамп признался, что его пугают возможности искусственного интеллекта. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.
«Это (искусственный интеллект) немного пугает. Это революция, и все, у кого есть деньги, участвуют в ИИ. Они все хотят войти в ИИ», — сказал Трамп.

Несмотря на свои страхи президент отметил, что возможности ИИ являются совершенно потрясающими.

Помимо этого Трамп высказался о миллиардере Илоне Маске, который сейчас исполняет обязанности куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства. По мнению главы государства, Маск является патриотом, трудящимся во благо США. К тому же Трамп назвал миллиардера четным человек, так как за все время он ни разу не просил одолжений у президента, хотя имеет на это полное право.

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