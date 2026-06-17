Раскрыты подробности дела Дианы Шурыгиной о порно

17 июня 2026, 11:57

Дело против Дианы Шурыгиной завели из-за интимных видео в Telegram

Фото: iStock/golibtolibov

Уголовное дело в отношении участницы ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фото и видео в телеграм-канале, который она лично администрировала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.