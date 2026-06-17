Раскрыты подробности дела Дианы Шурыгиной о порно
Уголовное дело в отношении участницы ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фото и видео в телеграм-канале, который она лично администрировала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Девушке предъявили обвинение в распространении порнографии и отправили под домашний арест до 19 июля. По вменяемой статье ей грозит до шести лет колонии. Бывший возлюбленный блогерши Святослав Гусев рассказал, что после их расставания она сотрудничала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.
Перед задержанием Шурыгина планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии, однако ее успели задержать за несколько дней до вылета. Последний раз из-за границы девушка вернулась в начале этого года и поселилась в столичном ЖК «Пресня Сити».
Отец Шурыгиной, который находится на фронте, до сих пор не знает, что дочь под следствием, так как та редко выходит с ним на связь.
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