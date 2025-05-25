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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения

Фото: iStock/MariusLtu

Фото: iStock/MariusLtu

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский вновь введены ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сообщил в telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Напомним, ранее в этих аэропортах уже вводились временные ограничения. Они действовали с 23:35 до 01:05. При этом приостановлено осуществление приема и вылета самолетов в столичном аэропорте Внуково. Там ограничения действуют с 01:17.

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Росавиация: в аэропорту Внуково введены ограничения на полет самолетов
25 мая 2025, 01:54

Фото: iStock/Sitikka

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — написал в своем telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранее соответствующие ограничения вводились в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Там ограничили прилет и вылет самолетов с 23:35.

На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал о шести украинских дронах, сбитых по пути в столицу.

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В России официально заработал реестр должников по алиментам
25 мая 2025, 00:50

Фото: iStock/alexialex

В России запущен реестр граждан, которые уклоняются от выплат алиментов. Информацию о должниках может проверить каждый на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
Информацию о алиментщиках можно найти в разделе «Узнай о своих долгах». Неплательщики будут помещены в реестр до погашения своих задолженностей.

Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов заявлял РИА Новости, что помимо перечня должников, власти планируют ввести ряд ограничений и мер в отношении алиментщиков. Среди них невозможность регистрировать автомобиль на свое имя и контроль расходов должников. К тому же планируется заставить работодателей проверять сотрудников на долги и в случае их наличия сообщать об этом приставам.

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#автомобиль
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#алименты
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В двух московских аэропортах ввели ограничения на полет самолетов
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полет самолетов
25 мая 2025, 00:29

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — пишет представитель ведомства Антон Кореняко в своем telegram-канале.

К тому же известно о введении плана «Ковер» в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Воздушная гавань временно ограничили вылет и прием самолетов.

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#жуковский
#домодедово
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#ограничения
#аэропорт
#самолёты
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Кандидат в президенты Польши засунул снюс под губу во время теледебатов – видео
Кандидат в президенты Польши Навроцкий засунул снюс под губу на теледебатах
24 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/Andrii Atanov

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандальную ситуацию. Зрители местного телеканала обратили внимание на его странный жест во время теледебатов.
На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как Навроцкий засунул снюс под губу, пока выступал его соперник. Вероятно, политик думал, что в этот момент камера не направлена на него.


После дебатов кандидат в президенты Польши уточнил, что якобы положил в рот жвачку. Однако это заявление лишь раздуло скандал. Теперь политические оппоненты, воспользовавшись случившимся, заявляют о никотиновой зависимости Навроцкого.

Однако отмечается, что он пошёл ва-банк и предложил сопернику вместе с его окружением пройти текст на запрещённые вещества.

Добавим, что в Польше стимуляторы на основе табака нелегальны, а вот их нетабачные аналоги разрешены.

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#польша
#президент
#телевидение
#политика
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Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем
Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения
24 мая 2025, 17:25

Юрий Никитин (фото: ВКонтакте @id632165945)

Накануне, 23 мая, в возрасте 85 лет скончался писатель-фантаст Юрий Никитин. Сегодня стало известно, что похорон в традиционном понимании не будет.
Тело писателя будет заморожено, чтобы в будущем возможные медицинские технологии смогли подарить ему новую жизнь. Таковым было желание самого Никитина, а родственники готовы его исполнить. Об этом сообщила его вдова, слова которой приводит StarHit.

Юрий Никитин скончался в пятницу в районе 10 часов утра. Издательство «Эксмо» опубликовало на своём сайте официальное сообщение, уточнив, что писатель был тяжело болен, но сохранял оптимизм и надеялся, что будет жить дальше.

21 мая Никитин в личном блоге опубликовал пост, в котором рассказал о перенесённой операции на ноге.

«Операция случилась. Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200 ! В общем, операция не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки. Поползу отлеживаться…», – поделился писатель.
Следом за этим постом появилось сообщение от родственников, где они написали, что Никитина не стало. Его последней волей стало то, чтобы его тело подвергли криоконсервации. Но поскольку заморозка стоит очень дорого, семья сейчас обращается к неравнодушным, поклонникам и читателям с просьбой помочь и поддержать последнее желание покойного.

Юрий Никитин написал более 60 книг. Он стал первооткрывателем жанра славянского фэнтези.

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