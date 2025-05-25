Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения

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В московских аэропортах Домодедово и Жуковский вновь введены ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сообщил в telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Напомним, ранее в этих аэропортах уже вводились временные ограничения. Они действовали с 23:35 до 01:05. При этом приостановлено осуществление приема и вылета самолетов в столичном аэропорте Внуково. Там ограничения действуют с 01:17.
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