Росавиация: в аэропорту Внуково введены ограничения на полет самолетов

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В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — написал в своем telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.
Ранее соответствующие ограничения вводились в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Там ограничили прилет и вылет самолетов с 23:35.
На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал о шести украинских дронах, сбитых по пути в столицу.
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Иван Мусатов