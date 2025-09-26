В Кемерове проходит ярмарка, приуроченная ко Дню добра и уважения

26 сентября 2025, 13:10

Фото: iStock/camij

В Кемерове 26 сентября на площади Советов проходит сельскохозяйственная ярмарка, которую приурочили ко Дню добра и уважения. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, на продажу выставили товары от производителей Кемерова, Анжеро-Судженска, Промышленновского и Топкинского районов. Здесь можно приобрести молочную и мясную продукцию, яйцо, мёд, рыбу, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, грибы, ягоды и многое другое.



Ярмарку посетил и губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он поинтересовался ценами на продукты, пообщался с продавцами и покупателями.



При этом возле администрации правительства Кузбасса организовали полевую кухню, где посетители ярмарки могут попробовать гречневую кашу с мясом и выпить чаю.



Тем временем столичные ярмарки подготовили для посетителей фирменные экологичные шоперы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города.





«Фирменные экологичные шоперы могут получить посетители, совершившие 10 покупок, каждая из которых должна быть не меньше 700 руб. Акция пройдет с 23 сентября по 26 октября на межрегиональных ярмарках в разных районах столицы», — говорится в материале.