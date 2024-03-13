В Мособлдуме отметили перемены в Подмосковье за последние 20 лет

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе форума «Единство народа», который прошел в Подмосковье под девизом «За Россию! За Президента!» отметил перемены, которые произошли в Московской области за последние 20 лет.
«Все жители видят перемены, которые произошли за последние 20 лет. Видят их, выходя из дома, отводя ребёнка в садик или школу, при посещении учреждений культуры и спорта», — сказал спикер.
Он обратил внимание на то, что благодаря национальным проектам, принятым главой государства Владимиром Путиным, в Подмосковье смогли построить и отремонтировать сотни школ и детских садов, больниц и поликлиник, благоустроить парки и скверы.
«И сделаем ещё больше. Ведь люди хотят дальнейших преобразований, хотят жить в своей стране, воспитывать детей в культуре и традициях наших предков. Наш президент неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культуры народов России – сила страны и её потенциал. Поэтому очень важно прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, кто обеспечит стране дальнейшее развитие, кто продолжит все преобразования и приведёт нас к новым успехам!» — призвал Брынцалов.
Форум был организован партией «Единая Россия». Мероприятие прошло в формате митинга-концерта, перед участниками выступили такие звезды «Русского радио», как Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», а также актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. Мероприятие объединило сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались около 6 000 человек. Среди них — Герои России, участники СВО, врачи, учителя, общественные деятели, активисты молодежных движений, известные спортсмены и артисты, а также жители региона.
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