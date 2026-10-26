Всероссийская акция «Культурная суббота» начнется с 30 октября
С 30 октября по 20 ноября пройдет Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения». Мероприятие организовали по межведомственному проекту Минкультуры и Минпросвещения России «Культура для школьников» и приурочили к Году единства народов России.
Как отмечают в Министерстве культуры, главная цель акции — увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить школьников с историей и художественными особенностями народной одежды, а также сформировать бережное отношение к культурному наследию страны. Учащиеся со всей России смогут проявить свои таланты в творческом соревновании, проверить знания в интерактивном «Культурном тесте». Оба формата будут доступны онлайн на официальном сайте проекта «Культурадляшкольников.РФ».
Ранее в Подмосковье стартовала всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности». Главная задача — кардинально изменить культуру поведения каждого.
Кроме того, божественная литургия впервые за 90 лет прошла в Троицком храме Зарайска. Богослужение провели настоятель храма иерей Роман Куделин и протоиерей Петр Спиридонов.
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