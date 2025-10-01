Юрист напомнил об уголовной ответственности за невызов «скорой» в России
Гражданам России может грозить уголовная ответственность за оставление человека в опасности и невызов скорой помощи. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Уголовная ответственность для «бездействующих» наступит по статье 125 УК РФ, если они не помогли гражданину, жизнь которого находится под угрозой. Это распространяется на те случаи, когда пострадавший не может помочь себе самостоятельно из-за возраста, болезни или вследствие беспомощности.
Простой вызов «скорой» уже считается выполнением обязательства по оказанию помощи.
Так, например, водитель, попавший в аварию и не вызвавший скорую пострадавшему, будет нести уголовную ответственность.
«Однако для случайного прохожего, который увидит человека в экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически отсутствует», — уточнил Хаминский.Врач, находящийся на дежурстве, не имеет права отказать в оказании помощи больному. Это будет расцениваться как уголовное преступление. При этом наказание последует только если отказ врача привел к среднему или тяжкому вреду здоровью пациента, либо если больной погиб.
