Юрист напомнил об уголовной ответственности за невызов «скорой» в России

01 октября 2025, 04:18

Юрист Хаминский: За невызов «скорой» россиянам может грозить уголовная ответственность

Фото: iStock/Iulianna Est

Гражданам России может грозить уголовная ответственность за оставление человека в опасности и невызов скорой помощи. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Уголовная ответственность для «бездействующих» наступит по статье 125 УК РФ, если они не помогли гражданину, жизнь которого находится под угрозой. Это распространяется на те случаи, когда пострадавший не может помочь себе самостоятельно из-за возраста, болезни или вследствие беспомощности.



Простой вызов «скорой» уже считается выполнением обязательства по оказанию помощи.





«Однако для случайного прохожего, который увидит человека в экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически отсутствует», — уточнил Хаминский.