Депутат Госдумы провел сравнения между США и аферистами из «МММ»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США международными аферистами и сравнил их с финансовой пирамидой «МММ», сообщает РИА Новости.
Высказывание прозвучало после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, содержащий положения об изъятии суверенных активов России в пользу Украины.
По словам депутат, этим решением Соединенные Штаты разрушили все свои международные финансовые обязательства.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.
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По словам депутат, этим решением Соединенные Штаты разрушили все свои международные финансовые обязательства.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.
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Александр Климов