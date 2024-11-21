Бывший президент Абхазии назвал сроки проведения досрочных выборов в стране

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Президентские выборы в Абхазии пройдут в первой декаде февраля, заявил бывший глава республики Аслан Бжания. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что власти обеспечат их прозрачность и честность.
Ранее в Сухуме вспыхнули протесты, вызванные соглашением с Россией об инвестициях. Этот документ предполагает строительство гостиничных апартаментов, что оппозиция сочла угрозой для местного бизнеса. Была предпринята попытка захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании.
На данный момент парламент Абхазии уже одобрил отставку президента в закрытом голосовании. Исполняющим обязанности президента назначен Бадра Гунба, который будет руководить республикой до проведения выборов.
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