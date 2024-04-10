Когда подвели традиционные ценности: Тысячи венгров требуют отставки Орбана

Фото: сайт Кремля
В минувшие выходные в центре Будапешта около 30 тысяч жителей Венгрии вышли на улицы в знак протеста против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Участники акции требовали отставки политика, который выступает за традиционные ценности, но при этом стал косвенным участником педофильского скандала, сообщает Politico.
Организатором протеста выступил 42-летний юрист Петер Мадьяр. По его мнению, Венгрия стала собственностью премьера, но граждане отказываются следовать за ним.
Уже сейчас эксперты называют нынешние протесты самым опасным кризисом для Орбана за 14 лет его пребывания у власти. Спровоцировали акции помилование подозреваемых в преступлении на почве педофилии.
В 2023 году тогда еще действующий президент Венгрии Каталин Новак помиловала Эндре К. — заместителя директора детского дома в Бичке. Как выяснило следствие, директор детского дома Янош В., с 2004 по 2016 год принуждал несовершеннолетних мальчиков заниматься оральным сексом. Директор получил восемь лет лишения свободы, его заместитель — три года и четыре месяца.
Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был узнать о том, что обвиненный Эндре вышел на свободу. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации. Разразился скандал. Выяснилось, что Эндре с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила.
Этим решили воспользоваться оппозиционно настроенные венгерские политики. И хотя Каталин Новак на фоне скандала ушла со своего поста, обвинения продолжали сыпаться уже в сторону премьер-министра Орбана. Венгерская оппозиция заявила, что замдиректора детского приюта помиловали благодаря знакомству с рядом влиятельных членов правящей партии ФИДЕС Виктора Орбана. Кроме того, по данным издания Telex, борцовский клуб брата Орбана проводил тренировки в детском доме в Бичке.
Даже столь косвенная причастность к педофильскому скандалу стала серьезным ударом для репутации самого Орбана, который активно выступает за семейные ценности и права детей, отмечают местные СМИ.
Однако доцент РГГУ Вадима Трухачева в интервью РИА Новости заявил, что текущие протесты не представляют серьезной угрозы для Орбана. Он отметил, что в Венгрии митинги проходят регулярно и по любым поводам. Кроме того, население Будапешта всегда придерживалось более оппозиционных взглядов и больше ориентировано на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые пропагандирует лидер страны.
Трухачев добавил, что Орбана обвиняют в коррупции не первый год и подобные акции в столице Венгрии стали обычным делом. По его мнению, для более серьезных последствий для Орбана на улицы венгерских городов должны выйти не 30 тысяч человек, как это было на последней акции протеста, а 90 тысяч.
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«Протестующие выступают против олигархической системы, в которой богатые обогащаются за счет незаконных государственных контрактов», — говорится в заявлении Мадьяр.
Уже сейчас эксперты называют нынешние протесты самым опасным кризисом для Орбана за 14 лет его пребывания у власти. Спровоцировали акции помилование подозреваемых в преступлении на почве педофилии.
В 2023 году тогда еще действующий президент Венгрии Каталин Новак помиловала Эндре К. — заместителя директора детского дома в Бичке. Как выяснило следствие, директор детского дома Янош В., с 2004 по 2016 год принуждал несовершеннолетних мальчиков заниматься оральным сексом. Директор получил восемь лет лишения свободы, его заместитель — три года и четыре месяца.
Обычно списки помилованных не публикуются, поэтому никто не должен был узнать о том, что обвиненный Эндре вышел на свободу. Однако бывший замдиректора решил судиться, чтобы добиться полной реабилитации. Разразился скандал. Выяснилось, что Эндре с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила.
Этим решили воспользоваться оппозиционно настроенные венгерские политики. И хотя Каталин Новак на фоне скандала ушла со своего поста, обвинения продолжали сыпаться уже в сторону премьер-министра Орбана. Венгерская оппозиция заявила, что замдиректора детского приюта помиловали благодаря знакомству с рядом влиятельных членов правящей партии ФИДЕС Виктора Орбана. Кроме того, по данным издания Telex, борцовский клуб брата Орбана проводил тренировки в детском доме в Бичке.
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Даже столь косвенная причастность к педофильскому скандалу стала серьезным ударом для репутации самого Орбана, который активно выступает за семейные ценности и права детей, отмечают местные СМИ.
Однако доцент РГГУ Вадима Трухачева в интервью РИА Новости заявил, что текущие протесты не представляют серьезной угрозы для Орбана. Он отметил, что в Венгрии митинги проходят регулярно и по любым поводам. Кроме того, население Будапешта всегда придерживалось более оппозиционных взглядов и больше ориентировано на Евросоюз, чем на традиционные ценности, которые пропагандирует лидер страны.
Трухачев добавил, что Орбана обвиняют в коррупции не первый год и подобные акции в столице Венгрии стали обычным делом. По его мнению, для более серьезных последствий для Орбана на улицы венгерских городов должны выйти не 30 тысяч человек, как это было на последней акции протеста, а 90 тысяч.
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Артем Кузьмин