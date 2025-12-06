Достижения.рф

В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

Фото: iStock/Oleksii Hlembotskyi

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС своих основных функций обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.



При этом в МАГАТЭ подтвердили, что конструкция здания находится в удовлетворительном состоянии.

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, (...) но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в материале.
МАГАТЭ рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции объекта.

Напомним, что 14 февраля 2025 года в районе Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Ударный дрон врезался в новый защитный саркофаг, сооружённый вокруг четвёртого реактора, который был повреждён в результате печально известной аварии ещё в 1986 году.

Украинские СМИ обвинили в атаке РФ, однако российская сторона отвергла эти обвинения, назвав их провокацией.

