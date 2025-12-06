В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности

06 декабря 2025, 04:03

Фото: iStock/Oleksii Hlembotskyi

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС своих основных функций обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.





При этом в МАГАТЭ подтвердили, что конструкция здания находится в удовлетворительном состоянии.





«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, (...) но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в материале.