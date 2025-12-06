В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на Чернобольской АЭС утратил функции безопасности
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об утрате новым саркофагом на Чернобыльской АЭС своих основных функций обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
При этом в МАГАТЭ подтвердили, что конструкция здания находится в удовлетворительном состоянии.
«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, (...) но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в материале.
МАГАТЭ рекомендовало продолжить работы по восстановлению и защите конструкции объекта.
Напомним, что 14 февраля 2025 года в районе Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Ударный дрон врезался в новый защитный саркофаг, сооружённый вокруг четвёртого реактора, который был повреждён в результате печально известной аварии ещё в 1986 году.
Украинские СМИ обвинили в атаке РФ, однако российская сторона отвергла эти обвинения, назвав их провокацией.
