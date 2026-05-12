Москвич устроил странный визит в школу

В Москве задержали мужчину, проникшего на территорию школы
Пьяный 24-летний житель Москвы перелез через забор, проник на территорию школы и устроился на лавочке во дворе. На замечания охранника он не реагировал и уходить не собирался. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Сотрудник охраны попытался вывести нарушителя, однако тот продолжил сидеть на территории учебного заведения. После этого на место вызвали Росгвардию. Молодого человека задержали. Во время разговора он путался в словах и не смог объяснить, зачем пришел в школу.

Дарья Осипова

