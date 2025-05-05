Один из полицейских, пытавшихся задержать машину в Махачкале, жив

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В Махачкале один из сотрудников ДПС, которые вступили в перестрелку с преступниками, жив, но серьёзно ранен: у него прострелены рука и нога.
Как сообщает телеграм-канал «112», его сослуживцы (три человека) убиты. Раненый полицейский вёл бой до конца, пока преступники не скрылись на патрульной машине.
По данным телеграм-канала, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным. Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыла огонь из автоматов, застав полицейских врасплох.
Ранее губернатор Дагестана Сергей Меликов сообщил, что автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Известно, что всего было четыре преступника: двое мертвы, ещё двоих преследует полиция. В регионе объявлен план «Перехват».
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По данным телеграм-канала, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным. Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыла огонь из автоматов, застав полицейских врасплох.
Ранее губернатор Дагестана Сергей Меликов сообщил, что автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Известно, что всего было четыре преступника: двое мертвы, ещё двоих преследует полиция. В регионе объявлен план «Перехват».
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Анастасия Чубина