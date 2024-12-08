Около 20 человек задержали после ЛГБТ-вечеринки* в Санкт-Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге доставили в отдел порядка 20 человек в рамках профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка* «Круги свободы — бал», сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.