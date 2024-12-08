Около 20 человек задержали после ЛГБТ-вечеринки* в Санкт-Петербурге

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Полицейские в Санкт-Петербурге доставили в отдел порядка 20 человек в рамках профилактического рейда в арт-пространстве «Явление», где якобы прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка* «Круги свободы — бал», сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Собеседник агентства подчеркнул, что на момент визита сотрудников правоохранительных органов в арт-пространстве было в общей сложности около 130 человек. Полицейские доставили в отделения особо активных из них «для разбирательства и профилактической работы», обратил внимание он.
Источник уточнил, что во время обыска работники полиции нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящий момент устанавливаются организаторы данного мероприятия.
Закрытая вечеринка проходила в арт-пространстве, которое расположено на Проспекте Обуховской обороны. Работники полиции проверяли личность и возраст всех участников мероприятия.
Ранее похожие рейды проходили в московских гей-клубах* «Центральная станция» и Bizarre.
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Источник уточнил, что во время обыска работники полиции нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящий момент устанавливаются организаторы данного мероприятия.
Закрытая вечеринка проходила в арт-пространстве, которое расположено на Проспекте Обуховской обороны. Работники полиции проверяли личность и возраст всех участников мероприятия.
Ранее похожие рейды проходили в московских гей-клубах* «Центральная станция» и Bizarre.
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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Ольга Енгалычева