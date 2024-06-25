Приговорили к казни, насиловали в тюрьме: Американца внезапно оправдали спустя 47 лет

Фото: istock / ViewApart
С 68-летнего американца Керри Макса Кука сняли все обвинения в преступлении, совершенном в 1977 году. Гражданина США обвиняли в изнасиловании и убийстве своей соседки. Оказалось, что некоторые показания свидетелей были ложными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы Техасского апелляционного суда по уголовным делам.
В тексте судебного решения указано, что Керри Макс Кук обвинялся в изнасиловании с нанесением увечий, а также убийстве своей 21-летней соседки Линды Джо Эдвардс в 1977 году. Отмечается, что доказательства в пользу Кука скрыли, а представленные на судебном процессе в 1978 году свидетельства позже оказались ложными.
В 1977 году в городе Тайлер, штат Техас, убитой обнаружили 21-летнюю Линду Джо Эдвардс. Тело в квартире нашла её соседка, Паула Рудольф. Экспертиза выявила, что девушку перед убийством изнасиловали.
Линда жила в том же комплексе, что и Кук, и молодой человек попал в перечень подозреваемых. Отпечатки пальцев на раздвижной двери комнаты убитой совпали с отпечатками пальцев Кука. Однако позже установили, что отпечатки были не свежими и не имели отношения к убийству.
Кроме этой улики, главным доказательством обвинения стало утверждение Эдварда Скотта Джексона, сокамерника арестованного Кука. Тот сказал, что в тюрьме американец признался, что именно он убил Линду.
В свою очередь Эдвард Скотт Джексон обвинялся в убийстве по другому делу. Он пошёл сделку со следствием, впоследствии ему изменили обвинение и вскоре Джексон вышел из тюрьмы.
После того как Эдвард Скотт Джексон оказался на свободе, он заявил, что что в убийстве Кук не признавался, а его слова являлись частью сделки, при помощи которой Джексон смог избежать тяжкого наказания.
Также отметим, что полиция Округ Смит, работающая по делу об убийстве Линды Джо Эдвардс, имела крайне плохую репутацию. Представители закона не чурались фабрикации доказательств и прочих незаконных методов работы.
Фото: istock / Pict Rider
Невзирая на происходящие ужасы, Кук продолжал заваливать суд обращениями с требованиями пересмотра дела. После отказа суда в 1987 году приговоренный к смерти чуть сам не ушёл из жизни, но медикам удалось спасти его.
Заинтересовавшиеся делом американца журналисты смогли выяснить, что следствие проигнорировало доказательства, указывавшие против женатого Джеймса Мэйфилда, у которого полтора года назад был роман с убитой. Также алиби, выдвинутое Мэйфилдом, не внушало доверия.
Следствие продолжало настаивать, что Кук опасный маньяк и психопат, и в 1994 году на очередном процессе его снова приговорили к смертной казни.
Активисты по-прежнему боролись, и в 1999 году обвинение предложило сделку Куку — получить 20 лет без признания вины и оправдания, и немедленно выйти на свободу в связи с истечением его срока наказания. После долгого заточения и статуса «смертника», он был согласен и на это.
Правоохранители, которые вели дело Керри Макса Кука, за эти 20 лет построили карьеры, и свободный американец явно привлекал их внимание. Обвинение все ещё настаивало на том, что Кук — убийца, а через несколько лет американец начал бороться за полное оправдание.
Учитывая то, что с течением времени всплыло много доказательств, напрямую указывающих на вину Джеймса Мэйфилда, Куку потребовалось практически 25 лет, чтобы быть окончательно оправданным.
Фото: istock / gorodenkoff
Ответственность властей США за все случившееся пока находится в подвешенном состоянии. В подобных случаях существует опыт получения компенсаций, но уже пожилому мужчине может просто не хватить на это жизни.
Сейчас Куку 68 лет. По подсчетам CNN, Кук стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.
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«Это дело изобилует доводами о неправомерных действиях государства, которые требуют отмены приговора обвиняемому», — отметил судья Берт Ричардсон в заключении суда.
Убийство соседки: что произошлоВ 1972 году уроженец Штутгарта Керри Макс Кук в 16-летнем возрасте переехал в США из Германии вместе с семьей.
В 1977 году в городе Тайлер, штат Техас, убитой обнаружили 21-летнюю Линду Джо Эдвардс. Тело в квартире нашла её соседка, Паула Рудольф. Экспертиза выявила, что девушку перед убийством изнасиловали.
Линда жила в том же комплексе, что и Кук, и молодой человек попал в перечень подозреваемых. Отпечатки пальцев на раздвижной двери комнаты убитой совпали с отпечатками пальцев Кука. Однако позже установили, что отпечатки были не свежими и не имели отношения к убийству.
Кроме этой улики, главным доказательством обвинения стало утверждение Эдварда Скотта Джексона, сокамерника арестованного Кука. Тот сказал, что в тюрьме американец признался, что именно он убил Линду.
В свою очередь Эдвард Скотт Джексон обвинялся в убийстве по другому делу. Он пошёл сделку со следствием, впоследствии ему изменили обвинение и вскоре Джексон вышел из тюрьмы.
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«Я докажу, что я этого не делал»На основании показаний Джексона присяжные вынесли обвинительный вердикт, после которого в 1979 году Кука приговорили к смертной казни. В ожидании кончины мужчина в интервью журналистам заявил: «Когда-нибудь я докажу, что я этого не делал... Если на это уйдет десять или двадцать лет, я докажу, что я этого не делал».
После того как Эдвард Скотт Джексон оказался на свободе, он заявил, что что в убийстве Кук не признавался, а его слова являлись частью сделки, при помощи которой Джексон смог избежать тяжкого наказания.
Также отметим, что полиция Округ Смит, работающая по делу об убийстве Линды Джо Эдвардс, имела крайне плохую репутацию. Представители закона не чурались фабрикации доказательств и прочих незаконных методов работы.
Фото: istock / Pict Rider
Ужасы в тюрьме и оправданиеПока журналисты пытались выяснить правду, Куку в местах лишения пришлось тяжко — его изнасиловали зэки, после чего его неоднократно принуждали вступать контакты с другими заключенными.
Невзирая на происходящие ужасы, Кук продолжал заваливать суд обращениями с требованиями пересмотра дела. После отказа суда в 1987 году приговоренный к смерти чуть сам не ушёл из жизни, но медикам удалось спасти его.
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Заинтересовавшиеся делом американца журналисты смогли выяснить, что следствие проигнорировало доказательства, указывавшие против женатого Джеймса Мэйфилда, у которого полтора года назад был роман с убитой. Также алиби, выдвинутое Мэйфилдом, не внушало доверия.
Следствие продолжало настаивать, что Кук опасный маньяк и психопат, и в 1994 году на очередном процессе его снова приговорили к смертной казни.
Активисты по-прежнему боролись, и в 1999 году обвинение предложило сделку Куку — получить 20 лет без признания вины и оправдания, и немедленно выйти на свободу в связи с истечением его срока наказания. После долгого заточения и статуса «смертника», он был согласен и на это.
Правоохранители, которые вели дело Керри Макса Кука, за эти 20 лет построили карьеры, и свободный американец явно привлекал их внимание. Обвинение все ещё настаивало на том, что Кук — убийца, а через несколько лет американец начал бороться за полное оправдание.
Учитывая то, что с течением времени всплыло много доказательств, напрямую указывающих на вину Джеймса Мэйфилда, Куку потребовалось практически 25 лет, чтобы быть окончательно оправданным.
Фото: istock / gorodenkoff
Ответственность властей США за все случившееся пока находится в подвешенном состоянии. В подобных случаях существует опыт получения компенсаций, но уже пожилому мужчине может просто не хватить на это жизни.
Сейчас Куку 68 лет. По подсчетам CNN, Кук стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.
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Алина Юрчак