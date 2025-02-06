Бабушка сдала комнату выходцу из Таджикистана и закрывала глаза на его «дружбу» с внучкой: история девочки, родившей в 11 лет

Валя Исаева и Хабиб Патахонов (Фото: скриншот интервью Елены Погребижской)
Громкую историю о родившей в 11 лет школьницы слышали многие. В 2005 году и сама юная героиня Валя Исаева была активным участником ток-шоу, рассказывая о своей «необычной» жизни. С тех пор прошло 20 лет, Валя выросла и стала многодетной матерью.
О том как сложилась судьба самой молодой мамы читайте в материале «Радио 1».
Детство девочки весьма запутано, а точнее, неоднократно искажено многочисленными шоу. По основной версии, родители Вали Иваевой были асоциальными личностями и умерли до 3-летия дочери. Сначала скончался отец, а за ним и мать, сильно зависимая от алкоголя. На тот момент горе-мамаша проживала с сожителем, на которого и осталась малышка. Но и он родительствовал недолго, попал в тюрьму, а опекунство над девочкой оформила его мать Антонина Александровна Зенкина.
В этой небольшой семье остро не хватало средств, и однажды пожилая женщина привела в их квартиру в Капотне (район Москвы) молодого человека по имени Хабиб Патахонов. Молодой человек смог расположить к себе женщину, поведав ей о том, что он выходец из большой семьи, сам он трудолюбив, а также выразил готовность помогать Вале с выполнением домашних заданий.
Бабушка, возможно, не обратила внимания или не хотела замечать, что между её 10-летней внучкой и взрослым квартирантом возникли романтические отношения, а самое главное — имела место быть интимная связь. На шоу приглашенные гости в один голос говорили об изнасиловании несовершеннолетней, об ответственности и наказании всех и вся. Но по факту в «любовь» ученицы 4 класса и узбекского растлителя несовершеннолетних никто вмешиваться не стал.
Валя Исаева и Хабиб Патахонов (Фото: скриншот интервью Елены Погребижской)
Хабиб забрал молодую маму с дочкой из родильного дома, в свидетельстве о рождении ребенка записался как отец и благополучно жил и продолжал спать с несовершеннолетней школьницей. Самая юная мама в России получила аттестат об окончании девяти классов и продолжила обучение в колледже, где освоила профессию менеджера. В возрасте 17 лет девушка официально оформила отношения с Хабибом Патахоновым. Спустя два года после свадьбы в 2013 году у пары появился второй ребёнок, а затем и третий, и четвёртый.
Семейная жизнь пары проходила под присмотром журналистов. Особо громкие скандалы попадали на экраны телевизора и всегда щедро оплачивались. Что было взаправду, а где был вымысел сценаристов, уже не важно, фактом остается то, что «Ромео и Джульетта из Капотни» больше не вместе.
Хабиб, изображая заботливого главу семьи, на самом деле не прилагал усилий для обеспечения жены и детей, довольствуясь пенсией бабушки Вали и детскими пособиями. Те небольшие деньги, которые зарабатывал, он отправлял семье в Таджикистан. А после смерти бабушки остались только пособия, на которые и существовать-то нельзя семье из 6 человек.
В 2022 году глава семьи сообщил жене, что отправляется служить по контракту. Валентина тогда не сильно обрадовалась тому, что останется одна с четырьмя детьми на руках. Но это была возможность заработать, к тому же муж заверил, что ни она, ни дети нуждаться ни в чем не будут. Он даже карточку оставил Вале. Правда, потом ее заблокировал. По прошествии времени Валентина уверена, что он просто сбежал.
Многодетная мама долго не грустила в одиночестве, сменила имя на Муслиму и завела себе нового ухажера, на этот раз из Чечни. Валя, она же Муслима, стала мусульманской женой своего избранника, но только совсем ненадолго. Мужчина в скором времени вернулся на малую родину к семье, и не остановила его даже беременность Муслимы. Сегодня самая молодая мама живет со своими детьми. Старшая, уже совершеннолетняя дочь, работает и помогает маме воспитывать младших детей.
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Интим в 11 лет
Детство девочки весьма запутано, а точнее, неоднократно искажено многочисленными шоу. По основной версии, родители Вали Иваевой были асоциальными личностями и умерли до 3-летия дочери. Сначала скончался отец, а за ним и мать, сильно зависимая от алкоголя. На тот момент горе-мамаша проживала с сожителем, на которого и осталась малышка. Но и он родительствовал недолго, попал в тюрьму, а опекунство над девочкой оформила его мать Антонина Александровна Зенкина.
В этой небольшой семье остро не хватало средств, и однажды пожилая женщина привела в их квартиру в Капотне (район Москвы) молодого человека по имени Хабиб Патахонов. Молодой человек смог расположить к себе женщину, поведав ей о том, что он выходец из большой семьи, сам он трудолюбив, а также выразил готовность помогать Вале с выполнением домашних заданий.
Бабушка, возможно, не обратила внимания или не хотела замечать, что между её 10-летней внучкой и взрослым квартирантом возникли романтические отношения, а самое главное — имела место быть интимная связь. На шоу приглашенные гости в один голос говорили об изнасиловании несовершеннолетней, об ответственности и наказании всех и вся. Но по факту в «любовь» ученицы 4 класса и узбекского растлителя несовершеннолетних никто вмешиваться не стал.
Жена в 17 лет
Валя Исаева и Хабиб Патахонов (Фото: скриншот интервью Елены Погребижской)
Хабиб забрал молодую маму с дочкой из родильного дома, в свидетельстве о рождении ребенка записался как отец и благополучно жил и продолжал спать с несовершеннолетней школьницей. Самая юная мама в России получила аттестат об окончании девяти классов и продолжила обучение в колледже, где освоила профессию менеджера. В возрасте 17 лет девушка официально оформила отношения с Хабибом Патахоновым. Спустя два года после свадьбы в 2013 году у пары появился второй ребёнок, а затем и третий, и четвёртый.
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Ушел служить и бросил семью
Валя Исаева и Хабиб Патахонов (Фото: скриншот интервью Елены Погребижской)
Семейная жизнь пары проходила под присмотром журналистов. Особо громкие скандалы попадали на экраны телевизора и всегда щедро оплачивались. Что было взаправду, а где был вымысел сценаристов, уже не важно, фактом остается то, что «Ромео и Джульетта из Капотни» больше не вместе.
Хабиб, изображая заботливого главу семьи, на самом деле не прилагал усилий для обеспечения жены и детей, довольствуясь пенсией бабушки Вали и детскими пособиями. Те небольшие деньги, которые зарабатывал, он отправлял семье в Таджикистан. А после смерти бабушки остались только пособия, на которые и существовать-то нельзя семье из 6 человек.
В 2022 году глава семьи сообщил жене, что отправляется служить по контракту. Валентина тогда не сильно обрадовалась тому, что останется одна с четырьмя детьми на руках. Но это была возможность заработать, к тому же муж заверил, что ни она, ни дети нуждаться ни в чем не будут. Он даже карточку оставил Вале. Правда, потом ее заблокировал. По прошествии времени Валентина уверена, что он просто сбежал.
Новый мужчина и 5 ребенок
Многодетная мама долго не грустила в одиночестве, сменила имя на Муслиму и завела себе нового ухажера, на этот раз из Чечни. Валя, она же Муслима, стала мусульманской женой своего избранника, но только совсем ненадолго. Мужчина в скором времени вернулся на малую родину к семье, и не остановила его даже беременность Муслимы. Сегодня самая молодая мама живет со своими детьми. Старшая, уже совершеннолетняя дочь, работает и помогает маме воспитывать младших детей.
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Елена Генералова