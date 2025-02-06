Бабушка сдала комнату выходцу из Таджикистана и закрывала глаза на его «дружбу» с внучкой: история девочки, родившей в 11 лет

Громкую историю о родившей в 11 лет школьницы слышали многие. В 2005 году и сама юная героиня Валя Исаева была активным участником ток-шоу, рассказывая о своей «необычной» жизни. С тех пор прошло 20 лет, Валя выросла и стала многодетной матерью.