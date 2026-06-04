Стало известно о состоянии покусанного собакой ребенка в Подмосковье
В Дмитрове ребенок пострадал от нападения собаки, и его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
Агентству городских новостей «Москва» уточнили, что мальчик находится в медучреждении и получает необходимую помощь. Инцидент произошел на территории садового некоммерческого товарищества, где девятилетний ребенок гулял мимо частного дома. На него набросилась собака, которую выгуливала женщина.
В результате нападения школьник получил укусы шеи и плеча. Полиция установила личность владелицы животного — ею оказалась 34-летняя местная жительница. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Ранее в США собака задела заряженный дробовик в машине и выстрелила в женщину. Она отделалась ранением руки.
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