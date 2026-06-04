Стало известно о состоянии покусанного собакой ребенка в Подмосковье

04 июня 2026, 20:20

Состояние покусанного собакой в Дмитрове ребенка средней тяжести

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Дмитрове ребенок пострадал от нападения собаки, и его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.