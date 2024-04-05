У границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект

Фото: istock / WD Stuart
В небе около границы Ирана и Ирака замечен летящий светящийся объект. Кадры появились в соцсетях.
Отмечается, что видео стали распространяться на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара ВВС Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.
Напомним, 1 апреля израильские Военно-воздушные силы ударили по зданию около посольства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, в результате атаки погибли шесть человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В машине племянника сенатора от Чечни нашли семь пистолетов и четыре автомата
Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из винтовки
«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — сообщает издание Jamaran.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В машине племянника сенатора от Чечни нашли семь пистолетов и четыре автомата
Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки
Алина Юрчак