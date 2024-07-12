У самолёта SSJ 100 перед падением могли одновременно отказать два двигателя

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева
К крушению самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье мог привести одновременный отказ обоих двигателей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. Оба черных ящика найдены на месте крушения. Состояние приборов удовлетворительное», – сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.
Возбуждено уголовное дело. По данным СКР, лайнер вылетел после ремонта с завода в Луховицах и направлялся в аэропорт Внуково. Он упал в районе деревни Апраксино.
Расследовать катастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.
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Лора Луганская