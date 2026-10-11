В Подмосковье пропала девочка, ее нашли

11 октября 2026, 18:14

РИА Новости: в Подмосковье пропавшую пять дней назад девочку нашли живой

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Пропавшую пять дней назад в Подмосковье девочку нашли живой. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.