В Подмосковье пропала девочка, ее нашли
РИА Новости: в Подмосковье пропавшую пять дней назад девочку нашли живой
Пропавшую пять дней назад в Подмосковье девочку нашли живой. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Как ранее уточнили в центре, в среду подросток уехал на велосипеде из дома и не вернулся. Информация приводится в воскресенье, 11 октября.
Ранее сообщалось, что в Волгограде продолжают искать подростка. Его сестру нашли.
Помимо этого, в Таиланде ищут родных москвича, впавшего в неадекватное состояние. Поисками занимаются волонтеры.
Кроме того, в Тюмени разыскивают девочку подросткового возраста. Подробности — в нашем материале.
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