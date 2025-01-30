В Подмосковье рецидивист напал на мужчину ради телефона и пакета с продуктами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник познакомился с жителем Жуковского на ж/д станции Фабричная, пожаловался ему на свои сложные жизненные обстоятельства, и новый знакомый решил ему помочь — предложил временно пожить в своей квартире.
Нападавшего удалось задержать около одного из домов в Раменском округе. В ходе обыска у него нашли и изъяли перцовый баллончик.
Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.
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«По дороге домой злоумышленник предложил зайти к его приятелю. При входе в подъезд одного из многоквартирных домов на Нижегородской улице злоумышленник распылил в лицо мужчине перцовый баллончик, избил его и забрал из кармана куртки мобильный телефон, а также отнял пакет с продуктами», — говорится в сообщении.
Нападавшего удалось задержать около одного из домов в Раменском округе. В ходе обыска у него нашли и изъяли перцовый баллончик.
Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Разбой» и оставили под стражей до суда.
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Лев Каштанов