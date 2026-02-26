Выяснились новые подробности дела о похищении девочки в Смоленске

26 февраля 2026, 21:53

Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске имел судимость за наркотики

Фото: Istock/Roman Didkivskyi

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки. Им оказался Сергей Грищенков. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков.