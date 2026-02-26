Выяснились новые подробности дела о похищении девочки в Смоленске
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки. Им оказался Сергей Грищенков. По информации Telegram-канала SHOT, мужчина ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков.
В мае 2021 года Сергей работал наркокурьером. Он спрятал под ковриком машины свёрток с амфетамином. Позже сотрудники ГИБДД остановили его и нашли пакетик с синтетикой. В суде Грищенков признал вину и рассказал, что употребляет психотропы. Тогда мужчину приговорили к трём годам условно.
Что касается текущего дела о пропаже ребёнка, следователи выяснили, что подозреваемый следил за девочкой на протяжении полугода. Он похитил её и привёз в квартиру к своей сожительнице. Там школьница провела три дня.
Медики уже осмотрели девочку и не обнаружили на её теле следов насилия. Сам фигурант отказался от показаний и потребовал адвоката.
