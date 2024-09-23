Задержанный за разгром могилы Маслякова парень оказался аутистом

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Мужчина, который разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства болен аутизмом. Наличие диагноза подтвердили 23 сентября в медицинских службах.
«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом I группы с детства с диагнозом аутизм. В настоящее время он госпитализирован в психиатрическую больницу №1 "Алексеевская"», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Могилу легенды КВН Александра Маслякова разгромили 22 сентября. Вскоре выяснилось, что к инциденту причастен 19-летний москвич, который вырвал с могилы крест, убрал фотографии и раскидал цветы. После задержания и молодого человека передали врачам.
Александра Маслякова похоронили 11 сентября рядом с могилами Элины Быстрицкой и Игоря Кириллова.
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Лия Мурадьян