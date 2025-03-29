Алкоголизм, беременность от Стриженова и смерть в забвении: трагичная судьба звезды фильма «Отчий дом» Людмилы Марченко

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «Отчий дом»)
Советский кинематограф стал непревзойденной классикой. Эпоха сопровождалась выходом культовых картин и безукоризненной игрой актеров. Несмотря на славу, судьбы последних нередко складывались весьма трагично. Это же можно сказать и об истории жизни Людмилы Марченко, чья звезда пусть и ярко зажглась, но и быстро потухла под гнетом испытаний.
Актриса обрела славу после главной роли в фильме «Отчий дом». На тот момент она еще была студенткой ВГИКа. После у Марченко появилась толпа фанатов, в число которых входили и весьма известные личности.
Несмотря на преследования, еще юная девушка так и не смогла отказать режиссеру. Пырьев являлся директором «Мосфильма» и уже загубил карьеры нескольким молодым актрисам, которые не отвечали мужчине взаимностью. Стоит отметить, что между ними были лишь платонические отношения, а Ивану хватало и слухов об его якобы романе с Марченко.
Людмила Марченко и Олег Стриженов (Фото: кадр из фильма «Белые ночи»)
Во время съемок фильма «Белые ночи» между Людмилой и Олегом Стриженовым разгорелся роман. Последний уже состоял в браке, но это не помешало паре поддаться чувствам и проводить время вместе в той самой квартире, которую Марченко получила благодаря Пырьеву. При чем последний являлся режиссером картины, на съемках которой Людмила и Олег влюбились в друг друга. Когда Пырьев узнал правду, у него случился инсульт.
Сама Марченко выбрала любовь, но Стриженов спустя полгода порвал с актрисой и вернулся в семью. К страданиям Людмилы добавилось еще и то, что она забеременела от Олега. Не желая иметь ребенка от мужчины, который ее бросил, актриса приняла решение сделать аборт. В СССР они были запрещены, поэтому девушке пришлось обратиться к подпольному хирургу. После этого Марченко больше никогда не могла иметь детей.
Людмила все же смогла выйти замуж за Владимира Вебренко, но спустя год пара разошлась. Спустя немного времени у Марченко завязался в бурный роман с геологом Валентином Березиным. Актриса хотела завести ребенка от второго мужа, но неудачный аборт поставил крест на мечтах звезды. Как оказалось, Березкин вел двойную игру и имел семью на стороне. Мужчина уже был женат и являлся отцом ребенка.
Когда Марченко обо всем узнала, Валентин жестоко избил ее за любопытство и лживые слухи об интимной жизни с Пырьевым. Актрису пришлось госпитализировать в больницу, где она соврала об аварии, тем самым защитив Березина.
Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «До будущей весны»)
Пырьев уже потерял надежду завоевать любовь Марченко, в связи с чем отступил от актрисы. Воспользовавшись своей властью, директор «Мосфильма» запретил режиссерам снимать ее у себя, из-за чего Людмила все чаще стала употреблять спиртное.
Алкогольная зависимость усугубилась в 70-х, когда Марченко перестали приглашать даже на эпизодические роли. Из кризиса ее пытался вывести тогдашний партнер Виталий Войтенко. Он нашел хирургов, которые могли исправить серьезные шрамы на лице актрисы, но операция оказалась неудачной.
Глотком воздуха для Людмилы стала встреча с художником-иллюстратором Сергеем Соколовым. После ей предложили поработать ассистентом режиссера. Начавшаяся белая полоса продлилась недолго, так как супруг скончался. Это окончательно подбило Марченко, из-за чего она перестала выходить из дома и вновь стала заливать горе алкоголем.
В 1997 году Людмила скончалась. На похоронах присутствовали лишь самые близкие. На киностудии о смерти бывшей звезды узнали только спустя несколько месяцев. В последние моменты жизни Марченко говорила, что жалеет о своем выборе стать актрисой. По ее мнению, будь она учительницей, то жизнь сложилась бы намного лучше.
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Влиятельный покровитель в лице Ивана ПырьеваСтоль быстрая слава стала поводом для злых языков обсудить жизнь Людмилы. Многие говорили, что за свои заслуги Марченко должна благодарить не талант, а 60-летнего режиссера Ивана Пырьева. Он появился в жизни актрисы, когда ей было всего 20 лет. В попытке добиться расположения Людмилы, Пырьев помогал ей с ролями, а однажды с его руки Марченко выделили квартиру.
Несмотря на преследования, еще юная девушка так и не смогла отказать режиссеру. Пырьев являлся директором «Мосфильма» и уже загубил карьеры нескольким молодым актрисам, которые не отвечали мужчине взаимностью. Стоит отметить, что между ними были лишь платонические отношения, а Ивану хватало и слухов об его якобы романе с Марченко.
Беременность от Олега Стриженова и бесплодие из-за аборта
Людмила Марченко и Олег Стриженов (Фото: кадр из фильма «Белые ночи»)
Во время съемок фильма «Белые ночи» между Людмилой и Олегом Стриженовым разгорелся роман. Последний уже состоял в браке, но это не помешало паре поддаться чувствам и проводить время вместе в той самой квартире, которую Марченко получила благодаря Пырьеву. При чем последний являлся режиссером картины, на съемках которой Людмила и Олег влюбились в друг друга. Когда Пырьев узнал правду, у него случился инсульт.
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Сама Марченко выбрала любовь, но Стриженов спустя полгода порвал с актрисой и вернулся в семью. К страданиям Людмилы добавилось еще и то, что она забеременела от Олега. Не желая иметь ребенка от мужчины, который ее бросил, актриса приняла решение сделать аборт. В СССР они были запрещены, поэтому девушке пришлось обратиться к подпольному хирургу. После этого Марченко больше никогда не могла иметь детей.
Обвинения в измене и избиение
Людмила все же смогла выйти замуж за Владимира Вебренко, но спустя год пара разошлась. Спустя немного времени у Марченко завязался в бурный роман с геологом Валентином Березиным. Актриса хотела завести ребенка от второго мужа, но неудачный аборт поставил крест на мечтах звезды. Как оказалось, Березкин вел двойную игру и имел семью на стороне. Мужчина уже был женат и являлся отцом ребенка.
Когда Марченко обо всем узнала, Валентин жестоко избил ее за любопытство и лживые слухи об интимной жизни с Пырьевым. Актрису пришлось госпитализировать в больницу, где она соврала об аварии, тем самым защитив Березина.
Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «До будущей весны»)
Черная полоса в карьере и алкоголизм
Пырьев уже потерял надежду завоевать любовь Марченко, в связи с чем отступил от актрисы. Воспользовавшись своей властью, директор «Мосфильма» запретил режиссерам снимать ее у себя, из-за чего Людмила все чаще стала употреблять спиртное.
Алкогольная зависимость усугубилась в 70-х, когда Марченко перестали приглашать даже на эпизодические роли. Из кризиса ее пытался вывести тогдашний партнер Виталий Войтенко. Он нашел хирургов, которые могли исправить серьезные шрамы на лице актрисы, но операция оказалась неудачной.
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Смерть в забвении
Глотком воздуха для Людмилы стала встреча с художником-иллюстратором Сергеем Соколовым. После ей предложили поработать ассистентом режиссера. Начавшаяся белая полоса продлилась недолго, так как супруг скончался. Это окончательно подбило Марченко, из-за чего она перестала выходить из дома и вновь стала заливать горе алкоголем.
В 1997 году Людмила скончалась. На похоронах присутствовали лишь самые близкие. На киностудии о смерти бывшей звезды узнали только спустя несколько месяцев. В последние моменты жизни Марченко говорила, что жалеет о своем выборе стать актрисой. По ее мнению, будь она учительницей, то жизнь сложилась бы намного лучше.
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Иван Мусатов