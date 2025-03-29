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Алкоголизм, беременность от Стриженова и смерть в забвении: трагичная судьба звезды фильма «Отчий дом» Людмилы Марченко

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «Отчий дом»)

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «Отчий дом»)

Советский кинематограф стал непревзойденной классикой. Эпоха сопровождалась выходом культовых картин и безукоризненной игрой актеров. Несмотря на славу, судьбы последних нередко складывались весьма трагично. Это же можно сказать и об истории жизни Людмилы Марченко, чья звезда пусть и ярко зажглась, но и быстро потухла под гнетом испытаний.
Актриса обрела славу после главной роли в фильме «Отчий дом». На тот момент она еще была студенткой ВГИКа. После у Марченко появилась толпа фанатов, в число которых входили и весьма известные личности.

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Влиятельный покровитель в лице Ивана Пырьева

Столь быстрая слава стала поводом для злых языков обсудить жизнь Людмилы. Многие говорили, что за свои заслуги Марченко должна благодарить не талант, а 60-летнего режиссера Ивана Пырьева. Он появился в жизни актрисы, когда ей было всего 20 лет. В попытке добиться расположения Людмилы, Пырьев помогал ей с ролями, а однажды с его руки Марченко выделили квартиру.

Несмотря на преследования, еще юная девушка так и не смогла отказать режиссеру. Пырьев являлся директором «Мосфильма» и уже загубил карьеры нескольким молодым актрисам, которые не отвечали мужчине взаимностью. Стоит отметить, что между ними были лишь платонические отношения, а Ивану хватало и слухов об его якобы романе с Марченко.

Беременность от Олега Стриженова и бесплодие из-за аборта


Людмила Марченко и Олег Стриженов (Фото: кадр из фильма «Белые ночи»)

Во время съемок фильма «Белые ночи» между Людмилой и Олегом Стриженовым разгорелся роман. Последний уже состоял в браке, но это не помешало паре поддаться чувствам и проводить время вместе в той самой квартире, которую Марченко получила благодаря Пырьеву. При чем последний являлся режиссером картины, на съемках которой Людмила и Олег влюбились в друг друга. Когда Пырьев узнал правду, у него случился инсульт.

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Сама Марченко выбрала любовь, но Стриженов спустя полгода порвал с актрисой и вернулся в семью. К страданиям Людмилы добавилось еще и то, что она забеременела от Олега. Не желая иметь ребенка от мужчины, который ее бросил, актриса приняла решение сделать аборт. В СССР они были запрещены, поэтому девушке пришлось обратиться к подпольному хирургу. После этого Марченко больше никогда не могла иметь детей.

Обвинения в измене и избиение


Людмила все же смогла выйти замуж за Владимира Вебренко, но спустя год пара разошлась. Спустя немного времени у Марченко завязался в бурный роман с геологом Валентином Березиным. Актриса хотела завести ребенка от второго мужа, но неудачный аборт поставил крест на мечтах звезды. Как оказалось, Березкин вел двойную игру и имел семью на стороне. Мужчина уже был женат и являлся отцом ребенка.

Когда Марченко обо всем узнала, Валентин жестоко избил ее за любопытство и лживые слухи об интимной жизни с Пырьевым. Актрису пришлось госпитализировать в больницу, где она соврала об аварии, тем самым защитив Березина.

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «До будущей весны»)

Черная полоса в карьере и алкоголизм


Пырьев уже потерял надежду завоевать любовь Марченко, в связи с чем отступил от актрисы. Воспользовавшись своей властью, директор «Мосфильма» запретил режиссерам снимать ее у себя, из-за чего Людмила все чаще стала употреблять спиртное.

Алкогольная зависимость усугубилась в 70-х, когда Марченко перестали приглашать даже на эпизодические роли. Из кризиса ее пытался вывести тогдашний партнер Виталий Войтенко. Он нашел хирургов, которые могли исправить серьезные шрамы на лице актрисы, но операция оказалась неудачной.

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Смерть в забвении


Глотком воздуха для Людмилы стала встреча с художником-иллюстратором Сергеем Соколовым. После ей предложили поработать ассистентом режиссера. Начавшаяся белая полоса продлилась недолго, так как супруг скончался. Это окончательно подбило Марченко, из-за чего она перестала выходить из дома и вновь стала заливать горе алкоголем.

В 1997 году Людмила скончалась. На похоронах присутствовали лишь самые близкие. На киностудии о смерти бывшей звезды узнали только спустя несколько месяцев. В последние моменты жизни Марченко говорила, что жалеет о своем выборе стать актрисой. По ее мнению, будь она учительницей, то жизнь сложилась бы намного лучше.

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Певица Мария Зайцева стала победителем шоу «Один в один»
В шоу перевоплощений «Один в один» победила певица Мария Зайцева
29 марта 2025, 01:44

Мария Зайцева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Победителем шоу перевоплощений «Один в один» стала певица Мария Зайцева. Эфир программы состоялся на телеканале «Россия».
Состав жюри в финале состоял из Юрия Стоянова, Алексея Чумакова и Марины Мещеряковой. В качестве гостя на шоу пригласили Филиппа Киркорова.

«Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная», — прокомментировала свою победу Мария.

На втором месте расположился Вячеслав Макаров. Третья строчка осталась за Алисой Мон. Ведущими стали Николай Басков и Клава Кока.

По ходу сезона участники перевоплощались в артистов разных эпох. Три месяца зрители наблюдали за тем, как звезды постоянно конкурировали между собой.

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Юрист назвал причину, по которой Долину могут обязать вернуть 112 млн руб за квартиру
Хаминский: Долину обяжут вернуть 112 млн руб, если решение суда не изменится
28 марта 2025, 22:08

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Ларису Долину обяжут вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей, если решение суда первой инстанции не изменится. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — прокомментировал собеседник агентства.

Летом прошлого года Долина, по ее словам, стала жертвой мошенников, ее квартира арестована, как предмет аферы. В своем иске исполнительница указала, что ее ввели в заблуждение третьи лица, поэтому она пошла на сделку. По информации правоохранителей, аферисты нанесли ущерб знаменитости на сумму свыше 200 миллионов рублей. Квартиру Долиной суд вернул.

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«Французский шик»: Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом
Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом
28 марта 2025, 18:41

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Модель Елена Перминова показала чувственные снимки поцелуев со своим возлюбленным 29-летним Тарасом Романовым. Как пишут бьюти-обозреватели, пара перестала скрывать свой роман.
На одной из фотографий модель страстно целует мужчину, а на другой пару засняли на улице в Париже.
Фото: Instagram*/lenaperminova

«Неопубликованное из Парижа. Еще так много нужно сказать о том, что я действительно люблю», — написала Перминова.

Подписчики отметили, что Романов и Перминова гармонично смотрятся вместе.

«Какая красивая пара», «Париж — город любви», «Французский шик», — написали пользователи.
Вместе с тем Перминова находится в хороших отношениях с бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым. Они занимаются совместным воспитанием четырех детей.

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Анастасия Решетова призналась, что хочет родить второго ребенка

«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением

*Запрещен в РФ
#мир
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Анастасия Решетова призналась, что хочет родить второго ребенка
28 марта 2025, 18:06

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова выразила желание родить второго ребенка на фоне информации о скором пополнении в семье Тимати.
Решетова воспитывает сына от Тимати. После рождения малыша пара распалась. Тем не менее бывшие влюбленные общаются ради их общего ребенка. Ратмир живет с папой, однако иногда проводит время с отцом.

Оказалось, что Анастасия совсем не прочь родить еще одного наследника. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.

«Дамирчик вызвал желание иметь еще одного ребенка», — призналась Анастасия.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о беременности девушки Тимати. При этом сама Валентина Иванова эту информацию опровергла.

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«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением
Сын Гагариной поздравил ее с днем рождения и растрогал до слез
28 марта 2025, 17:03

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Сын певицы Полины Гагариной Андрей поздравил ее с 38-летием, растрогав до слез. Его слова приводит Rocket Mag.
«Мама — это и есть самый лучший психолог, мама — самый лучший человек, который может что-либо посоветовать в твоей жизни!» — произнес молодой человек.
По его словам, именно мама может сказать то, что не могут доктора или психологи. На дне рождения Гагариной присутствовали самые близкие люди и друзья, включая певца Диму Билана. Полина Гагарина тем временем продолжает поражать поклонников энергетикой, перевоплощением и мощным голосом. Все подробности о сегодняшней жизни исполнительницы в нашем материале.

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