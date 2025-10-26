Пересильд нежно поздравила Дмитриенко с днем рождения и выложила романтические фото
Актриса Анна Пересильд опубликовала романтическое поздравление с днем рождения артисту Ване Дмитриенко. Вчера ему исполнилось 20 лет. Пересильд сопроводила свои слова совместными фото с именинником.
Снимки юная актриса выложила в личном блоге. Свой пост она подписала лаконично: «С днём рождения, моя душа». В конце девушка поставила сердечко.
В комментариях пользователи Сети пожелали звездам счастья, назвав их очень гармоничной и милой парой.
«Такие красивые, счастливые, талантливые, пусть у вас все сбудется», — написала одна из подписчиц.Напомним: недавно Дмитриенко и Пересильд впервые официально подтвердили, что состоят в отношениях. Анна призналась, что не сразу ответила на внимание певца, однако во время съемок для песни «Цветаева» Ваня сумел её впечатлить.
Артист, в свою очередь, обожает Аню и никогда не скрывает своих чувств в разговорах с журналистами. Он считает ее «всегда и везде главной звездой», горячо поддерживает ее любовь к актерской работе.
Иван Дмитриенко родился в 2005 году в Краснодарске. Исполнитель вырос в музыкальной семье, у него есть старшая сестра Валерия и сводная младшая сестра Варвара.
22 октября «Радио 1» передавало, какую оценку дал певец Филипп Киркоров навыкам Ани Пересильд. Девушка сыграла главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес», который в настоящий момент идет в кинотеатрах.