Пересильд нежно поздравила Дмитриенко с днем рождения и выложила романтические фото

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

Актриса Анна Пересильд опубликовала романтическое поздравление с днем рождения артисту Ване Дмитриенко. Вчера ему исполнилось 20 лет. Пересильд сопроводила свои слова совместными фото с именинником.





Снимки юная актриса выложила в личном блоге. Свой пост она подписала лаконично: «С днём рождения, моя душа». В конце девушка поставила сердечко.



В комментариях пользователи Сети пожелали звездам счастья, назвав их очень гармоничной и милой парой.





«Такие красивые, счастливые, талантливые, пусть у вас все сбудется», — написала одна из подписчиц.

