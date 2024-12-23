Боярский и Джигурда: неожиданные романы Ларисы Удовиченко, игромания и предательство родной дочери

Народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко многие годы в кино и на сцене театра игла потрясающих женщин, завораживая зрителя своим талантом. За всенародную славу и популярность звезда, похоже, расплатилась одиночеством в своей личной жизни.