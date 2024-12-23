Боярский и Джигурда: неожиданные романы Ларисы Удовиченко, игромания и предательство родной дочери

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко многие годы в кино и на сцене театра игла потрясающих женщин, завораживая зрителя своим талантом. За всенародную славу и популярность звезда, похоже, расплатилась одиночеством в своей личной жизни.
О трех наслужившихся браках актрисы и сбежавшей заграницу дочери читайте в материале «Радио 1».
Лариса Удовиченко всегда была очень притягательной женщиной. Талантливая актриса сама откровенно признается в том, что она легко влюбляется.
Любовь Полехина, Зураб Кипшидзе, Лариса Удовиченко, Светлана Смехнова (Кадр из художественного фильма «Дочки-матери»/РИА Новости)
Первый раз Лариса Удовиченко вышла замуж за актера Александра Панкратова. Актриса сама предложила на ней жениться, потому что ей нужна была прописка в Москве. А вот Панкратов воспринял брак всерьез и надеялся, что Лариса полюбит его после свадьбы. Но не сложилось, и получив от «Мосфильма» свою жилплощадь, Удовиченко подала на развод.
Вторым супругом актрисы стал режиссер Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли большого счастья актрисе. Муж ужасно ревновал Ларису к коллегам по сцене и поклонникам. Из этого брака Удовиченко тоже ушла сама.
Третий и самый долгий брак у актрисы был с пианистом и коммерсантом Геннадием Болгариным (Фридманом). В этом браке Удовиченко впервые стала мамой — у нее родилась единственная дочь Мария. Гармонию семейной жизни разрушила игромания мужа. Из-за догов он вынужден был уехать от кредиторов. Актрисе от мужа остались только долги. Муж не приехал даже на развод.
Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
После развода родителей Машу воспитывала мама Удовиченко. Сама Лариса постоянно была занята съемками и, чтобы компенсировать свое отсутствие в жизни дочери, одаривала ее дорогими подарками, что в итоге привело к избалованности девочки.
После школы Мария пробывала себя в разных направлениях. Она с первого раза поступила в ГИТИС, но вскоре осознала, что актерское искусство не вызывает у нее интереса. Девушка училась в экономическом университете, но так и не окончила его. Позже были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но все оказалось не по душе. Лариса Удовиченко всегда поддерживала ее материально, оплачивая образование и проживание за границей.
Оказавшись вдали от дома Мария отказалась от фамилии матери и выбрала выбрала неординарный псевдоним – Милуша. Девушка уже много лет живет в Италии и возвращаться не спешит.
Так одна из самых ярких актрис СССР в свои 69 лет осталась в полном одиночестве. В одном из интервью, на вопрос, счастлива ли она, актриса ответит честно:
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Лариса Удовиченко всегда была очень притягательной женщиной. Талантливая актриса сама откровенно признается в том, что она легко влюбляется.
«Кого я только не любила! И Михаила Боярского, и Сергея Шакурова, и Никиту Джигурду, и Николая Еременко, и Виктора Степанова. Словом, как актриса и как женщина без любви себя не мыслю», — говорит Удовиченко.
Три не сложившихся брака
Любовь Полехина, Зураб Кипшидзе, Лариса Удовиченко, Светлана Смехнова (Кадр из художественного фильма «Дочки-матери»/РИА Новости)
Первый раз Лариса Удовиченко вышла замуж за актера Александра Панкратова. Актриса сама предложила на ней жениться, потому что ей нужна была прописка в Москве. А вот Панкратов воспринял брак всерьез и надеялся, что Лариса полюбит его после свадьбы. Но не сложилось, и получив от «Мосфильма» свою жилплощадь, Удовиченко подала на развод.
Вторым супругом актрисы стал режиссер Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли большого счастья актрисе. Муж ужасно ревновал Ларису к коллегам по сцене и поклонникам. Из этого брака Удовиченко тоже ушла сама.
Третий и самый долгий брак у актрисы был с пианистом и коммерсантом Геннадием Болгариным (Фридманом). В этом браке Удовиченко впервые стала мамой — у нее родилась единственная дочь Мария. Гармонию семейной жизни разрушила игромания мужа. Из-за догов он вынужден был уехать от кредиторов. Актрисе от мужа остались только долги. Муж не приехал даже на развод.
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Дочь отказалась от фамилии и уехала в Европу
Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
После развода родителей Машу воспитывала мама Удовиченко. Сама Лариса постоянно была занята съемками и, чтобы компенсировать свое отсутствие в жизни дочери, одаривала ее дорогими подарками, что в итоге привело к избалованности девочки.
После школы Мария пробывала себя в разных направлениях. Она с первого раза поступила в ГИТИС, но вскоре осознала, что актерское искусство не вызывает у нее интереса. Девушка училась в экономическом университете, но так и не окончила его. Позже были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но все оказалось не по душе. Лариса Удовиченко всегда поддерживала ее материально, оплачивая образование и проживание за границей.
Оказавшись вдали от дома Мария отказалась от фамилии матери и выбрала выбрала неординарный псевдоним – Милуша. Девушка уже много лет живет в Италии и возвращаться не спешит.
Так одна из самых ярких актрис СССР в свои 69 лет осталась в полном одиночестве. В одном из интервью, на вопрос, счастлива ли она, актриса ответит честно:
«В профессии счастлива, в жизни нет. Слава Богу, профессия компенсирует».
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Елена Генералова