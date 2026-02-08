«Пощадите!»: Максим Галкин* опубликовал новые роскошные фото
Максим Галкин* опубликовал новые фотографии с отдыха в Куршевеле
Юморист Максим Галкин* опубликовал в личном блоге новые фотографии с горнолыжного курорта Куршевель. Артист вернулся во Францию после недавнего визита, но продолжает делиться снимками со склонов и ошеломлять публику.
В новых кадрах Галкин* стоит на лыжах в классическом костюме. В образ вошли брючный ансамбль, рубашка с галстуком, пальто, шляпа и кожаные перчатки. Подписчики отметили, что в последнее время артист часто выбирает головные уборы. В шутку они предположили, что в будущем могут увидеть его, например, в сомбреро.
«Максим, вы как на празднике», «Максим, пощадите!», «Девочки, а скоро тепло и он разденется», «Я всегда говорила, у Аллы Борисовны прекрасный вкус»,«Немилосердно», — гласят комментарии.Алла Пугачёва тоже оставила несколько комментариев под фотографиями мужа и выразила восхищение его новым образом.
