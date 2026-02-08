«Пощадите!»: Максим Галкин* опубликовал новые роскошные фото

08 февраля 2026, 19:45

Максим Галкин* опубликовал новые фотографии с отдыха в Куршевеле

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* опубликовал в личном блоге новые фотографии с горнолыжного курорта Куршевель. Артист вернулся во Францию после недавнего визита, но продолжает делиться снимками со склонов и ошеломлять публику.





В новых кадрах Галкин* стоит на лыжах в классическом костюме. В образ вошли брючный ансамбль, рубашка с галстуком, пальто, шляпа и кожаные перчатки. Подписчики отметили, что в последнее время артист часто выбирает головные уборы. В шутку они предположили, что в будущем могут увидеть его, например, в сомбреро.



«Максим, вы как на празднике», «Максим, пощадите!», «Девочки, а скоро тепло и он разденется», «Я всегда говорила, у Аллы Борисовны прекрасный вкус»,«Немилосердно», — гласят комментарии.