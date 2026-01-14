Стало известно, почему срок для Гуфа по делу о драке в бане может вырасти

14 января 2026, 20:44

Юрист Хаминский: дело Гуфа могут переквалифицировать с грабежа на разбой

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) может грозить до десяти лет тюрьмы вместо семи по делу о конфликте в бане. Об этом заявил руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский.





Согласно следствию, Гуф с сообщником напал на мужчину в бане: один его удерживал, другой избивал, после чего они украли iPhone. У потерпевшего диагностировали сотрясение мозга.



В разговоре с «Газетой.Ru» Хаминский назвал квалификацию дела как грабежа ошибочной. Он указал, что полученное жертвой сотрясение мозга — это опасное насилие.

«Таким образом, Гуф и Саруханян совершили не грабеж, а разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для здоровья. А такое преступление, согласно части второй статьи 162 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до 10 лет», — пояснил эксперт.