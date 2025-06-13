«Станет последней каплей»: Близкие Бритни Спирс уверены, что ее сын общается с ней из-за денег
У американской певицы Бритни Спирс есть двое сыновей. Их воспитанием занимался бывший супруг звезды Кевин Федерлайн, так как артистке запрещали контактировать с детьми из-за нестабильного психологического состояния. Сейчас сыновья редко видятся с матерью.
Череда нервных срывов привела к тому, что Спирс перешла под опеку своего отца. После ей все-же разрешили контактировать с сыновьями, но отношения между матерью и детьми так и не наладились.
Три года назад дети звезды совершенно не хотели общаться с Бритни из-за ее откровенных публикаций в интернете. Спустя два года Спирс все же удалось наладить контакт с детьми, в особенности с сыном Джейденом. Как оказалось все не так радужно, ведь друзья звезды уверены, что молодой человек просто использует свою мать.
Все началось с того, что Джейден наладил отношения с Бритни и выразил намерение поддерживать маму. В ответ на это Спирс начала баловать своего сына дорогими подарками. К примеру, совсем недавно Бритни купила Джейдену автомобиль Mercedes SL 63 AMG+, стоимость которого равняется 15 миллионам рублей.
«Команда Бритни определенно обеспокоена ее отношениями с Джейденом. Все опасаются, что он использует ее ради финансовой выгоды и своей карьеры. Есть предположения, что это может причинить ей боль и стать последней каплей», — пишет Starhit.
К тому же в окружении Спирс переживают и насчет ее общения с вторым сыном Шоном. Последний до сих пор сторонится матери и не желает налаживать с ней контакт. Хотя в конце прошлого года Бритни отпраздновала рождество в компании двух сыновьем. Для певицы это стало настоящим счастьем.
«Лучшее Рождество в моей жизни! Два года не видела своих мальчиков. Слезы радости и буквально шок каждый день! Я сумасшедшая, влюбленная и благословенная! У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!» — делилась своими эмоциями Бритни.
Ранее Спирс пыталась завести третьего ребенка от модели Сэма Асгари. Этого не получилось, так как у звезды случился выкидыш.