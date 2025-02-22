«Старуха, не говорящая на иврите»: Алла Пугачева учинила скандал в Израиле. За что ее осадила официантка и как сейчас живет певица

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)
Алла Пугачёва, которая покинула Россию вместе с семьёй, всё ещё не может смириться с тем, что она больше не примадонна, а обычная пенсионерка, живущая в стране, где её не знают.
Бывшая звезда по привычке требует считаться с ее персоной, что оборачивается скандалами и явным непониманием со стороны жителей Израиля. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Алла Пугачева (Фото: Instagram*@maxgalkinru)
75-летняя звезда решила не перестраивать свои привычки, а также отказалась учить язык своего нового израильского прибежища. Бывший глава Бюро по связям с общественностью «Натив» Яков Кедми в интервью для YouTube-канала Stmegi TV поделился своим мнением по поводу жизни и поведения сбежавшей артистки. Кедми считает, что примадонна не хочет осознавать реалии действительности и продолжает жить в своем иллюзорном мире.
В качестве показательного примера Яков Кедми привел случай со скандалом в кафе, свидетелем которого была его супруга.
Стоит отметить, что граждане Израиля не преисполнились всеобщей радости от переезда звезды на землю обетованную, многие имя Пугачевой вообще слышат в первый раз.
Алла Пугачева с дочкой (Фото: Instagram*@maxgalkinru)
Об этой непонятной выходке певицы рассказал экс-депутат Госдумы Роман Худяков. По его сведениям, российская знаменитость посетила премьерный показ фильма в небольшом кинотеатре. После окончания сеанса она неожиданно для всех встала и потребовала продолжения фильма.
Бывший депутат считает, что среди граждан Израиля певица уже приобрела репутацию «странной личности». Она то «тихо ходит» по улицам Тель-Авива, то неожиданно появляется на публичных мероприятиях, где стремится оказаться в центре внимания.
После начала военных действий в Израиле бывшая примадонна решила переехать на Кипр. Согласно официальным данным, супруги приобрели дом за 2,5 миллиона евро и сразу же стали гражданами этой страны. Теперь у Пугачевой и Галкина** есть документы, которые позволяют им без проблем путешествовать по более 160 странам мира. Так великая советская актриса стала гражданкой мира, которая ищет уголок, похожий на её прежнюю родину.
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** Признан Минюстом РФ иноагентом
Скандал за место в кафе
Алла Пугачева (Фото: Instagram*@maxgalkinru)
75-летняя звезда решила не перестраивать свои привычки, а также отказалась учить язык своего нового израильского прибежища. Бывший глава Бюро по связям с общественностью «Натив» Яков Кедми в интервью для YouTube-канала Stmegi TV поделился своим мнением по поводу жизни и поведения сбежавшей артистки. Кедми считает, что примадонна не хочет осознавать реалии действительности и продолжает жить в своем иллюзорном мире.
«Может показаться, что это выглядит гротескно, но это не имеет отношения к Пугачёвой. Это столкновение двух миров: мира иллюзий, в котором она жила, и реальности, в которую она попала. В этом реальном мире у неё нет места, которое было в другом. Но она этого не осознаёт! И это происходит со всеми, кто приезжает сюда. Неважно, откуда вы приехали — мир, в котором вы жили, место, которое вы там занимали, и ваша самооценка в этом мире больше не имеют значения. Это другой мир. И вам придётся заново искать своё место — вряд ли оно будет таким же, как раньше», — рассуждал Кедми.
В качестве показательного примера Яков Кедми привел случай со скандалом в кафе, свидетелем которого была его супруга.
«Она с подругами пошла в кафе на берегу моря. Говорит: «Мы приходим — там какой-то шум. Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит. Прислушались — а она говорит по-русски. Такая пожилая женщина — и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: «Вы не заказали, мест нет». И начинается конфликт». Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — рассказал Яков.
Стоит отметить, что граждане Израиля не преисполнились всеобщей радости от переезда звезды на землю обетованную, многие имя Пугачевой вообще слышат в первый раз.
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Позор на показе фильма
Алла Пугачева с дочкой (Фото: Instagram*@maxgalkinru)
Об этой непонятной выходке певицы рассказал экс-депутат Госдумы Роман Худяков. По его сведениям, российская знаменитость посетила премьерный показ фильма в небольшом кинотеатре. После окончания сеанса она неожиданно для всех встала и потребовала продолжения фильма.
«После фильма Пугачева вскакивает и на весь зал кричит сиплым голосом: «Я хочу продолжения. Нам надо продолжение, да?!» Люди смущаются. Режиссер, который представлял фильм, скромно замечает, что «продолжения не предполагается, это законченное произведение». «А я требую!» — сообщает звезда», — делился в своем Telegram-канале Худяков.
Бывший депутат считает, что среди граждан Израиля певица уже приобрела репутацию «странной личности». Она то «тихо ходит» по улицам Тель-Авива, то неожиданно появляется на публичных мероприятиях, где стремится оказаться в центре внимания.
После начала военных действий в Израиле бывшая примадонна решила переехать на Кипр. Согласно официальным данным, супруги приобрели дом за 2,5 миллиона евро и сразу же стали гражданами этой страны. Теперь у Пугачевой и Галкина** есть документы, которые позволяют им без проблем путешествовать по более 160 странам мира. Так великая советская актриса стала гражданкой мира, которая ищет уголок, похожий на её прежнюю родину.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Признан Минюстом РФ иноагентом
Елена Генералова