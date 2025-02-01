Критика Петросяна, оскорбление Клавы Коки, насмешка над Бузовой: скандальные высказывания Юрия Лозы

Юрий Лоза (Фото: соцсети)
1 февраля Юрию Лозе исполняется 71 год. Российский музыкант, певец работал в «Интеграле», потом с группой «Примус» и «Зодчие». Однако в последние годы имя Лозы упоминается лишь из-за скандальных высказываний.
Биография Юрия ЛозыРепертуар певца Юрия Лозы насчитывает много хитов. Часть своих композиций исполнитель написал во время пребывания в различных музыкальных коллективах.
Детство и юность Юрия Лозы
Музыкант родился в советской семье из Свердловска. Мама была бухгалтером, а отец работал инженером-конструктором, иногда наигрывающим «для души» любимые мелодии на баяне. У Юрия еще в детстве выявили звонкий голос и прекрасный слух.
Когда мальчику исполнилось семь лет, его семья переехала в казахстанское село Шелек в Алматинской области. Там Лоза и провел свое детство. В четвертом классе Юрий вступил в школьный хор, стал самостоятельно учиться игре на гитаре. Певец рассказывал, что на первом выступлении в составе школьного хора упал в обморок, поскольку он сильно волновался.
Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт
Первая разученная Лозой песня — композиция группы The Beatles «Girl». Музыкант исполнял ее на английском языке, которого, между прочим, не знал, так как в школе изучал немецкий.
После выпуска из школы Лоза поступил на геофак Казахского государственного университета в Алма-Ате. В период обучения Юрий интересовался спортом и даже получил первый разряд по футболу. Тренеры говорили, что у Лозы хорошее игровое мышление, быстрая реакция и прекрасная выносливость. Молодой человек подумывал о карьере профессионального спортсмена, однако влечение к музыке все же перевесило чашу весов. Более того, после первого курса Юрий отчислился из вуза ради музыкальной карьеры.
Потом Юрий Лоза служил в ракетных войсках. Во время пребывания в рядах Советской Армии он занимался творческой самодеятельностью: руководил солдатским духовым оркестром, затем инициировал создание армейского ансамбля.
Юрий Лоза (Фото: соцсети)
Начало музыкальной карьерыПосле возвращения на «гражданку», Юрий Лоза пробовал себя в разных профессиях: какое-то время он был фрезеровщиком, затем геодезистом, но в большинстве своем играл на свадьбах и в ресторанах, параллельно обучаясь в Алма-атинском музыкальном училище имени Чайковского. Исполнитель быстро стал известным в узких кругах, его даже прозвали «певцом городских трущоб».
Через некоторое время Лоза нашел себе место в ВИА «Интеграл», которым тогда руководил Бари Алибасов. В составе коллектива Юрий выступал с 1977 года. В 1980 году певца ждал первый успех — музыканты стали лауреатами всесоюзного рок-фестиваля «Весенние ритмы» в Тбилиси.
В 1983 году музыкант ушел из «Интеграла» и перебрался в Москву. В столице певец оказался без жилья и стабильной работы, он пытался поступить в ГИТИС, однако не прошел по конкурсу. Лозе было необходимо выживать на остатки «интегральных» заработков.
По воле случая Лоза оказался на репетиционной базе молодой группы «Примус», которой руководил Слава Ангелюк, который был знаком Юрию по «Интегралу». Так исполнитель познакомился с Александром Бондарем и Игорем Плехановым — гитаристом и клавишником «Примуса».
Юрий Лоза (Фото: соцести)
В гостях у новых друзей Лоза учился строить несложный бит и создавать различные ритмические рисунки. Следом Юрий предложил «Примусу» вместе исполнить пару композиций из его собственного репертуара.
Так и появился один из самых скандальных альбомов 80-ых годов — «Путешествие в рок-н-ролл» (1983 год). Перед выпуском альбома Ангелюк вклеил в пленку отрывок с фразой «Для вас поет свои песни группа «Примус»». Это весьма задело Юрия, поскольку и тексты, и музыка, и голос принадлежали ему, а к участникам группы он себя не причислял. В итоге он прекратил сотрудничать с Ангелюком и компанией.
Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
В 1983 году Лоза начал сотрудничать с группой «Зодчие».
Спустя год Лоза выпустил сольный альбом «Тоска», потом еще один — «Любовь». В 1986 году группу «Зодчие» пригласили в передачу «Утренняя почта», и в прямом эфире впервые люди услышали песни Лозы «Манекен» и «Осень». Это выступление принесло группе всесоюзную известность. По итогам 1986 года коллектив попал в пятерку самых популярных отечественных групп.
В октябре 1987 года Лоза покинул «Зодчих» и полностью посвятил себя сольной карьере.
Высказывания Юрия ЛозыЮрий Лоза прославился не только благодаря своей музыкальной деятельности, но и смелой критике и дерзким высказываниям о популярных исполнителях, артистах и даже жителях городов.
«Смехояма» Петросяна, читавшего по бумажке
В 2021 году на странице в социальной сети Юрий написал, что попытки юмористов шутить на заезженные темы вызывают у него сострадание. Таких «жалких потуг» Лоза прозвал «смехоямой».
В большей степени досталось артисту Евгению Петросяну, который, как говорил Лоза, уже долгий период времени читает шутки с листка и выдает за свои.
«Апофезом «смехоямы» стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из Интернета», — выражал свое мнение музыкант.
Тогда поклонники Лозы согласились с его мнением о юмористе.
«Петросяна смотрят только те, кто не пользуется Интернетом. Поэтому для них эти шутки звучат свежо», — писали подписчики певца.
Баста/ Василий Вакуленко (Фото: кадр из шоу «Голос»)
Критика шоу «Голос» и БастыЮрий Лоза отмечал, что проект «Голос» — это якобы постановочное шоу, из которого намеренно «отсеивают» достойных исполнителей. Автор песни «Маленький плот» уверен, что в таком случае наставники будут лучше выглядеть на фоне менее талантливых вокалистов.
Юрий Лоза осуждает не только подбор участников шоу, но и самих наставников. Он подчеркивал, что рэпер Баста ничему не может научить пришедших на проект исполнителей, поскольку сам «петь не умеет».
«Популярен он [Баста] только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайме. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайме, будет не меньшая популярность, а большая», — говорил Лоза в беседе с «Царьградом».
«Земфира* — это не рок, это бытовуха»Однажды Земфира* написала в соцсетях, что певицы Монеточка* и Гречка бездарны, а их песни, голоса и внешний вид не соответствуют ее понятиям о настоящих музыкантах. Тогда Юрий Лоза отметил, что не слушал композиции Гречки и Монеточки*.
«Мне далека Земфира*, и мне еще более далеки и Гречка и Монеточка*. Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира — это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка*, судя по имени, — это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки* все, ну и так далее», — высказывался Лоза.
Лоза о Верке-Сердючке: «любой гротеск быстро надоедает»Когда Андрей Данилко заявил, что перестанет использовать образ Верки-Сердючки, Юрий Лоза не смог отмолчаться.
«Верка-Сердючка была построена на гротеске. Любой гротеск быстро надоедает, если за этим не стоит красивая мелодия, красивые тексты, которые хочется слушать много раз. Пора закрывать», — говорил певец в интервью РЕН ТВ.
«У Бузовой внутри нет наполнения, только красивая оболочка»Несколько лет назад телеведущая и певица Ольга Бузова решила запустить собственную криптовалюту и проект Buzar. Тогда Юрий Лоза в беседе с журналистами «Пятого канала» обратил внимание, что у Бузовой, в отличие от него, нет экономического образования. Певица «не в состоянии понять», что такое криптовалюта и как она работает, отмечал музыкант.
«Если вы когда-либо слышите громкие заявления от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром. Они сказали озвучить ей такую бредовую идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта. Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка», — подчеркивал Юрий Лоза.
Юрий Лоза (Фото: соцсети)
«Дурачок» Петр I и нахлебники-петербуржцыВ одном из радиоэфиров Юрий Лоза назвал жителей Санкт-Петербурга «нахлебниками, живущими за дотации». А Петра I, который перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург, музыкант обозвал «дурачком».
Футболиста Владислава Радимова сильно задели такие высказывания певца и он объявил, что хочет «дать в морду» Лозе.
«Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург — периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов. Я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся, дам по морде!», — сказал Владислав Радимов.
Лоза о Клаве Коке: «жуткий зоопарк»Юрий Лоза резко высказался о вокальных данных певицы Клавы Коки. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что из-за подобных музыкантов его песни не берут на радио и телевидение, хотя «у них нет ни одного нормального хита». Еще он отметил, что не стал бы петь с Клавой в дуэте, поскольку уверен, что исполнительница песни «Краш» не вытянет ни одной ноты.
«Как Коку можно слушать? У нее нет ни одного нормального хита, который можно дослушать, не будучи под наркозом или в запое. Это жуткий зоопарк, словом», — возмутился Лоза.
Еще музыкант поделился, что отправлял много своих композиций на радио, но ему постоянно отказывали из-за того, что «песни их аудитории не интересны».
Юрий Лоза (Фото: соцсети)
Теория Плоской землиВ 2020 году Юрий Лоза записал видео, в котором доказал плоскость Земли. Он опирался на знания, полученные во время обучения на геофаке Казахского государственного университета.
«Если бы Земля была круглая, то мы должны были бы учитывать закругление этой Земли. Потому что от точки, в которой мы находимся, до следующей такой же точки, если мы возьмем расстояние в 60 километров, то выясним, что через 60 километров точка находится ниже на восемь метров. Стоя здесь, я не могу видеть человека, который находится дальше, потому что мне не даст горб Земли. Но я его вижу! Мало того, расстояние мы берем по прямой. Не учитывая никакого загибания Земли. Точно так же не учитывает его ни один геодезист в мире. И строителям понадобилось бы больше труб, потому что они шли бы не по прямой, а по дуге», — объяснял музыкант.
Специалисты, которые прокладывают железные дороги и рассчитывают водоканалы, никогда не учитывали закругление Земли, обращал внимание Лоза.
«По моим собственным наблюдениям, все-таки у нас что-то не так с поверхностью Земли. И в первую очередь геодезия, с которой мне приходилось работать, говорит о том, что не все так кругло, как нам рассказывают», — утверждал певец.
Личная жизнь Юрия ЛозыБольшую часть своей жизни Юрий Лоза прожил со Светланой Валентиновной Мережковской. В молодом возрасте девушка выступала на эстраде под псевдонимом Сюзанна, но популярности так и не добилась. После музыкальной карьеры Светлана Лоза посвятила себя литературе.
В 1986 году у Юрия и Светланы родился сын Олег. Он получил диплом столичной «Гнесинки» по специальности «хоровой дирижер» и Консерватории имени Чайковского («оперный певец», «вокальный педагог»). Какое-то время он трудился ассистентом режиссера, а потом начал певческую карьеру в опере Цюриха.
Светлана Лоза и Юрий Лоза (Фото: соцсети)
Лучшие песни Юрия ЛозыЮрий Лоза выступает в жанре бард-рок. В 80-90-х годах певец завоевал пламенную любовь публики благодаря своим душевным и теплым тексам.
Композицию «Плот» Лоза написал еще в начале 80-х, когда состоял в группе «Интеграл». Песня «Плот» обрела широкую известность в 1988 году, в период сольного творчества музыканта. «Плот» даже вошла в саундтрек к фильму «Груз 200», а еще ее назвали русской классикой по версии журнала «Русский репортёр».
Песня «Резиновые дни» — одна из ранних композиций Лозы. В ней исполнитель поёт про обыденность и монотонность будней, которые он называет «резиновыми днями».
«И снова времечко бежит,
Его теряем нерадиво.
А жизнь течёт неторопливо,
Весьма похожая на жизнь», — пел Юрий Лоза.
Заметный хит пластинки «Тоска» — глубокая по содержанию баллада «Я умею мечтать». Лирический герой исполнителя обращается к ушедшим годам, он рассуждает о том, что ему уже «много не испытать», но за скоротечностью жизни всегда остается место мечтам. Хит издавался под вывеской группы «Зодчие» в 1986 году в сборнике «Рок-панорама».
Юрий Лоза сейчасСейчас Юрия Лоза по-прежнему выступает с концертами в России и странах СНГ, но новые композиции появляются в его репертуаре весьма редко.
Исполнитель часто выходил на сцену Тюменской филармонии вместе со своим давним товарищем Валерием Сюткиным. Еще певец пробовал себя в литературе — в 2009 году Юрий Лоза поделился в Сети пьесой собственного авторства «Культур-мультур».
«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница
Последние годы музыкант часто становится участником скандалов из-за своих резких высказываний. Юрий Лоза даже получил неофициальный статус «правдоруба российского шоу-бизнеса».
Читайте также:
Секс-зависимость, наркотики и эскорт-услуги: как сейчас живёт блогер Рома Желудь
Бросил актрису с ребёнком, встречается с женщиной постарше: чем новая избранница Павла Табакова возмутила общественность
Купил Ветлицкой особняк, а с Канделаки разбился на Ferrari: все отношения Сулеймана Керимова, что об этом думает его жена
*Признаны Минюстом РФ иностранным агентом
Ольга Енгалычева