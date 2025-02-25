Ушел от жены с 4 детьми и оставил ребенка с синдромом Дауна: сложное счастье Владимира Мишукова

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Владимир Мишуков сейчас востребованный актер. Но мало кто знает, что популярность к нему пришла совсем недавно, и заплатил он за нее счастьем в личной жизни. О творческом пути и сложном отцовстве артиста читайте в материале «Радио 1».
Фотограф с дипломом актера
Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. После окончания школы он отправился служить в армию, где проходил службу в пехотных войсках в Германии. В 1995 году он успешно окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «актёр театра и кино».
После шедеврально отыгранного итогового спектакля «Чудесный сплав» ему пророчили блестящую карьеру актёра. В скором времени Мишуков начал получать ключевые роли в «Сатириконе», но в какой-то момент он осознал, что пришло время покинуть театр. Трудные 90-е были слишком «голодным» временем для артистов. Вместо сцены он выбрал более стабильный и прибыльный путь — фотографию.
Работа в незнакомой профессии у Мишукова началась со съемок детских праздников, позже он перешел в активно развивающуюся fashion-индустрию, где смог реализовать свой потенциал. За время своей деятельности в области фотографии он стал участником двух профессиональных сообществ: Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue, GQ, Glamour, Elle, In style, Harper’s Bazaar и других.
Личная жизнь
Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Еще будучи студентом ГИТИСа, Владимир познакомился с красавицей Инной, супругой режиссёра Андрея Звягинцева. Но совсем скоро любовь взяла верх, и в 1994 году Инна стала женой молодого актёра.
В этом союзе появились на свет четверо детей, и среди них был Платон — младший ребёнок, который родился с синдромом Дауна. Мишукова родила его в возрасте 38 лет. Медики пытались отговорить её от этого шага, но она и её муж приняли решение, что этот ребёнок будет в их семье.
После рождения мальчику, кроме синдрома Дауна, было установлено расстройство аутистического спектра. С течением времени Платон так и не освоил речь, ему постоянно нужна поддержка и помощь в повседневных делах.
После 23 лет совместной жизни счастливый брак дал трещину, и в 2017 году Владимир и Инна развелись. Что стало причиной, остаётся тайной. Фанаты объясняют расставание сменой направления жизни и переходом Мишукова в киноиндустрию.
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Звездное возвращение на сцену
Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В 2010 году, когда младшему сыну было около четырех лет, Мишуков дебютировал в кино в фильме «Каденции». После этого он начал ощущать творческий кризис в фотоискусстве и все больше думал про кино. Так в 2012 он сыграл врача в фильме своих друзей Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В процессе работы над этим фильмом он также сыграл священника в драматической ленте «Дочь».
После фильма «Зимний путь» у Мишукова появились знакомства с талантливыми молодыми режиссёрами, начали поступать предложения о ролях, где он мог воплотить на экране эксцентричных и сложных персонажей. Так фильмография актера пополнилась картинами «Пётр Лещенко. Всё, что было...», «Майские ленты», «Бежать нельзя погибнуть», «Жизненные обстоятельства», «Завтра» и, наконец, главная роль в российско-эстонском фильме «Рыба-мечта».
В 2018 году Владимира Мишукова пригласили сняться в роли бизнесмена Глеба Ольховского во всеми известном сериале Константина Богомолова — «Содержанки».
«В первый съемочный день я думал, что откажусь и уйду. У Кости определенный метод, я его называю стрессовым. Он требует, и это мне нравится, внешне минималистичного существования, все должно быть максимально внутри, текст произносится достаточно быстро, что сложно. Когда ты его выучил, еще ничего. Но когда приходишь на площадку, а режиссер почти перед командой ''Мотор! '' переделал его, то получается, что ты текст точно не знаешь. Тогда твой мозг начинает, как скалолаз, цепляться за все возможные приступки, подсказки. Не всегда это получается удачно, и тогда мозг проваливается в беспамятство. Позже, когда ты начинаешь улавливать его метод, привыкать, получаешь удовольствие», — рассказывал Мишуков в интервью OK.ru.
Чем сейчас занимается Мишуков
Владимир Мишуков продолжает активно сниматься. Актер словно наверстывает упущенное время. В его фильмографии сейчас насчитывается более 50 работ в кино. Суперпопулярный сериал отыграл 4 сезона, последний эпизод был выпущен в 2023 году. В 2024 году с Мишуковым вышел фильм «Преступление и наказание», в 2025 планируется к выходу картина «Монохром».
В личной жизни актёра всё тихо. Хотя женщины проявляют к нему большой интерес, его сердце всё ещё свободно.
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