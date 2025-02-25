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Ушел от жены с 4 детьми и оставил ребенка с синдромом Дауна: сложное счастье Владимира Мишукова

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Мишуков сейчас востребованный актер. Но мало кто знает, что популярность к нему пришла совсем недавно, и заплатил он за нее счастьем в личной жизни. О творческом пути и сложном отцовстве артиста читайте в материале «Радио 1».

Фотограф с дипломом актера


Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. После окончания школы он отправился служить в армию, где проходил службу в пехотных войсках в Германии. В 1995 году он успешно окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «актёр театра и кино».

После шедеврально отыгранного итогового спектакля «Чудесный сплав» ему пророчили блестящую карьеру актёра. В скором времени Мишуков начал получать ключевые роли в «Сатириконе», но в какой-то момент он осознал, что пришло время покинуть театр. Трудные 90-е были слишком «голодным» временем для артистов. Вместо сцены он выбрал более стабильный и прибыльный путь — фотографию.

Работа в незнакомой профессии у Мишукова началась со съемок детских праздников, позже он перешел в активно развивающуюся fashion-индустрию, где смог реализовать свой потенциал. За время своей деятельности в области фотографии он стал участником двух профессиональных сообществ: Союза фотохудожников России и Союза журналистов Москвы. Его работы публиковались в таких журналах, как Vogue, GQ, Glamour, Elle, In style, Harper’s Bazaar и других.

Личная жизнь


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Еще будучи студентом ГИТИСа, Владимир познакомился с красавицей Инной, супругой режиссёра Андрея Звягинцева. Но совсем скоро любовь взяла верх, и в 1994 году Инна стала женой молодого актёра.

В этом союзе появились на свет четверо детей, и среди них был Платон — младший ребёнок, который родился с синдромом Дауна. Мишукова родила его в возрасте 38 лет. Медики пытались отговорить её от этого шага, но она и её муж приняли решение, что этот ребёнок будет в их семье.

После рождения мальчику, кроме синдрома Дауна, было установлено расстройство аутистического спектра. С течением времени Платон так и не освоил речь, ему постоянно нужна поддержка и помощь в повседневных делах.

После 23 лет совместной жизни счастливый брак дал трещину, и в 2017 году Владимир и Инна развелись. Что стало причиной, остаётся тайной. Фанаты объясняют расставание сменой направления жизни и переходом Мишукова в киноиндустрию.

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Звездное возвращение на сцену


Владимир Мишуков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2010 году, когда младшему сыну было около четырех лет, Мишуков дебютировал в кино в фильме «Каденции». После этого он начал ощущать творческий кризис в фотоискусстве и все больше думал про кино. Так в 2012 он сыграл врача в фильме своих друзей Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В процессе работы над этим фильмом он также сыграл священника в драматической ленте «Дочь».

После фильма «Зимний путь» у Мишукова появились знакомства с талантливыми молодыми режиссёрами, начали поступать предложения о ролях, где он мог воплотить на экране эксцентричных и сложных персонажей. Так фильмография актера пополнилась картинами «Пётр Лещенко. Всё, что было...», «Майские ленты», «Бежать нельзя погибнуть», «Жизненные обстоятельства», «Завтра» и, наконец, главная роль в российско-эстонском фильме «Рыба-мечта».

В 2018 году Владимира Мишукова пригласили сняться в роли бизнесмена Глеба Ольховского во всеми известном сериале Константина Богомолова — «Содержанки».

«В первый съемочный день я думал, что откажусь и уйду. У Кости определенный метод, я его называю стрессовым. Он требует, и это мне нравится, внешне минималистичного существования, все должно быть максимально внутри, текст произносится достаточно быстро, что сложно. Когда ты его выучил, еще ничего. Но когда приходишь на площадку, а режиссер почти перед командой ''Мотор! '' переделал его, то получается, что ты текст точно не знаешь. Тогда твой мозг начинает, как скалолаз, цепляться за все возможные приступки, подсказки. Не всегда это получается удачно, и тогда мозг проваливается в беспамятство. Позже, когда ты начинаешь улавливать его метод, привыкать, получаешь удовольствие», — рассказывал Мишуков в интервью OK.ru.

Чем сейчас занимается Мишуков


Владимир Мишуков продолжает активно сниматься. Актер словно наверстывает упущенное время. В его фильмографии сейчас насчитывается более 50 работ в кино. Суперпопулярный сериал отыграл 4 сезона, последний эпизод был выпущен в 2023 году. В 2024 году с Мишуковым вышел фильм «Преступление и наказание», в 2025 планируется к выходу картина «Монохром».

В личной жизни актёра всё тихо. Хотя женщины проявляют к нему большой интерес, его сердце всё ещё свободно.


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«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной
25 февраля 2025, 17:37

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», появилась на льду в шоу «Лед и пламень». Подле нее — 36-летний Илья Авербух, олимпийский чемпион, программы которого покоряли мир. В то время никто и не догадывался, что их пути сплетутся в историю, которую одни назовут романтической, иные — скандальной. Почему спустя 14 лет пару всё ещё судят? И как им удалось сохранить любовь, когда общественность кричала, что это невозможно?

«Наставник» и «талантливый ребенок»

В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, уже известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», приняла участие в шоу «Лед и пламень». Вместе с ней на лед выходил двукратный чемпион мира Максим Ставиский, а за кулисами за всем наблюдал Илья Авербух — олимпийский призер, продюсер и хореограф проекта.

В то время 36-летний фигурист даже не думал о Лизе как о потенциальной коллеге.

«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать? У нас же танцы про любовь!», — рассказывал Илья.

Однако волевой характер Арзамасовой впечатлил Авербуха. На репетициях девушка падала, царапала колени, но продолжала тренировки.

«Однажды после сложного трюка у неё дрожали руки, но она сказала: «Продолжаем»», — делился Илья.

Елизавета Арзамасова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)


Арзамасова же восхищалась тренером.

«Он превращал лед в театр. Каждая программа — история, а не просто прыжки», — отмечала Лиза.

Спустя два года их пути пересеклись вновь. Тренер пригласил актрису в свое новое шоу «Винкс на льду» — тогда в первый раз ключевую роль доверили не профессиональной фигуристке.

«Это был вызов. Я боялась подвести Илью», — подчеркивала 17-летняя Лиза.

Во время восьмичасовых репетиций Авербух оставался строгим. Он заставлял Арзамасову отрабатывать движения до автоматизма.

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К слову, после тренировок актриса с мамой бежали на электричку — Лиза все еще училась в школе. Авербух, замечая её усталость, порой подвозил их на своем автомобиле, параллельно болтая о музыке и театре.

«Он рассказывал про спектакли, которых я даже не знала», — откровенничала артистка.

Когда у тренера спрашивали, почему он взял в «Винкс» не фигуристку, то Илья отвечал, что у Лизы есть невероятная харизма. А этому не научишь.

Несмотря на слухи о романе, в то время пара придерживалась профессиональных отношений. Арзамасова называла Авербуха «наставником», он ее — «талантливым ребенком». О своих чувствах они заговорили только спустя годы.

Елизавета Арзамасова и Максим Ставиский (Фото: кадр из шоу «Лед и пламень»)

«Она с тобой из-за денег»

«Они начали встречаться, когда ей было 17!» — объявила в 2020 году журналистка Елена Родина.

Тогда пользователи Сети начали обвинять тренера в педофилии, Лизу — в расчете.

«Ложь. Мы стали парой, когда Лиза была взрослой», — отвечал Авербух.

Экс-супруга Ильи, Ирина Лобачева, усугубила ситуацию. Она говорила, что Лиза выбрала Авербуха из-за денег.

«Ты правда веришь, что она с тобой из-за денег?» — спросили Авербуха.
«Если бы это было так, она давно сбежала бы от моих бесконечных репетиций», — уточнил Илья.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном Львом (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Предпочла детей карьере

Когда в августе 2021 года актриса родила первенца Льва, фигурист решил не экономить: за индивидуальную палату и услуги медиков Илья заплатил 1,3 миллиона рублей.

«Здоровье семьи — не та статья, где можно торговаться», — рассказывал Авербух.

Лиза, в свою очередь, шутила, что сын родился с характером — сразу потребовал VIP-обслуживание. А вот после родов Арзамасова сделала небольшую паузу в карьере.

«Я открываю мир заново — через глаза сына», — откровенничала Лиза, показывая в личном блоге, как мальчик тыкает пальцем в уток.

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Авербух тогда разрывался между домом и гастролями, мало спал. К слову, старший сын Ильи от первого брака, 20-летний Мартин, очень скоро подружился с актрисой.

«Она печет мои любимые сырники», — рассказывал он.

Когда в августе 2024 года появилась дочь Лия, родные отметили это событие в семейном кругу: шарики, торт собственного приготовления и фотография с подписью — «Теперь у нас своя команда».

Лиза не жалеет, что сейчас не снимается в кино. Она понимает, что преуспеть в карьере еще успеет, а «первые шаги Левы и улыбку Лии не повторят».

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

«Я ему доверяю. И точка»

«Мы не доказываем, что счастливы. Мы просто живем», — объявила Лиза после появления новых сплетен.

Авербух и Арзамасова привыкли не обращать внимания на негативные комментарии. Когда недоброжелатели напомнили тренеру о его прошлых отношениях, актриса ответила коротко: «Я ему доверяю. И точка».

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Илья откровенничал, что они говорят на одном языке — языке доверия. Даже неприятные ситуации превращаются в шутку: однажды артистка запуталась в коньках и плюхнулась прямо в сугроб.

«Теперь это наша семейная легенда», — уточнял Авербух.

Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Что скрывает пара?

Еще влюбленные занимаются благотворительностью, но не рассказывают об этом публике. Лиза убеждена, что хорошие поступки «не должны быть пиаром».

Авербух, перенеся травму спины в 2022 году, выздоравливал дома. Любимая постоянно делала ему массаж, а Мартин помогал с тренировками.

«Это сблизило нас еще больше», — делился тренер.

В настоящий момент Арзамасова находится в поиске роли для возвращения в кино, а Авербух готовит шоу с ее участием.

«Будет сюрприз», — отмечал Илья.

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Скандалы с молодыми аферистками и три неудачных брака: что известно о личной жизни Андрея Биланова
25 февраля 2025, 17:31

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Андрей Биланов, запомнившийся зрителям по сериалу «Земский доктор», в свои 56 лет остаётся узнаваемым артистом. На его счету десятки успешных проектов, однако в последние годы ролей стало заметно меньше. Кроме того, актёр изменился внешне, что вызвало обсуждения среди поклонников. О личной жизни Биланова и о том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Андрея Биланова: путь от спорта к кино


Будущий актёр родился в украинском городе Никополь, но спустя год его семья переехала на Крайний Север. Отец работал водителем грузовиков, а мать — на фабрике. В 11 лет Билановы вернулись в родной город, где Андрей начал активно заниматься спортом.

Он добился больших успехов: стал мастером спорта по дзюдо и самбо, а затем чемпионом страны по фитнесу.

«Я считаю, что спорт должен присутствовать так или иначе в жизни каждого человека. Меня спорт научил выдержке, умению предугадывать мысли соперника и действовать на опережение. Спорт дисциплинирует, воспитывает и, конечно, позволяет всегда находиться в форме, тонусе. Это энергия жизни», — подчеркнул артист.

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Первым ВУЗом будущего актера стал институт физкультуры, но позже Биланов решил попробовать себя в кино и поступил во ВГИК.

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Карьера: поздний старт и культовые роли


Андрей Биланов начал сниматься довольно поздно — в 33 года. Первой работой стала короткометражка «Адамова слеза», но настоящий успех пришёл позже.

Благодаря спортивному телосложению он часто получал роли военных, спецназовцев и представителей правоохранительных органов.

«Каждый герой, которого я играю, становится мне близок. Из каждого персонажа я что-то черпаю для себя. Поэтому выделять что-то одно не хочу. Я вообще считаю, что главная моя роль еще впереди. Кого хотелось бы сыграть? От бомжа до президента, антигероя, героя военного времени. Повторюсь, хочется открывать в себе новые грани. Мне интересно все!» — поделился Биланов.

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Фильмы и сериалы с Андреем Билановым


На счету актёра более 70 проектов, среди которых:

  • «Меченосец» (2006) — фантастический боевик о парне со сверхспособностями, ищущем своё место в мире;
  • «Обратный отсчёт» (2006) — триллер о смертельной игре, где на кону жизнь участников;
  • «Псевдоним «Албанец»» (2006–2012) — криминальный сериал о бывшем спецназовце, начавшем новую борьбу с преступностью;
  • «Ментовские войны» (2016) — культовый детектив о работе правоохранительных органов;
  • «Земский доктор» (2010–2014) — мелодрама о хирурге, который меняет столицу на провинцию и сталкивается с новыми вызовами.
Хотя Биланов часто перевоплощался в однотипные образы, он никогда не видел в этом проблемы.

«Сколько великих мастеров прославились в каком-то одном амплуа — "любимый злодей", "мастер эпизода", "герой-любовник", "любимый клоун" и так далее. Но ведь это не помешало им быть любимцами народа. В своих образах они остались неподражаемыми и заняли свою нишу. Не скрою, мне тоже приятно быть героем нашего времени, мужчиной мечты. Что же в этом плохого?» — рассуждал Андрей.

Личная жизнь Андрея Биланова: три неудачных брака


Несмотря на успехи в профессии, в личной жизни актёра было немало испытаний. Он трижды пытался построить семью, но каждый раз отношения заканчивались расставанием. Первый брак с Аллой сложился ещё в студенческие годы. В этом союзе родилась дочь Екатерина, но нехватка денег и семейные трудности привели к разводу.

Андрей Биланов с дочкой и внучкой (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

«Виновником всех разводов всегда был я. Знаете, я — бунтарь и очень целенаправленный человек. Всегда говорил своим женщинам, что буду заниматься любимым делом и зарабатывать этим. Алла просто не дождалась момента, когда я прославлюсь», — поделился актер в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия 1».

Вторые серьёзные отношения были с Татьяной Рубис. Они прожили вместе десять лет, но до свадьбы так и не дошли.

«В какой-то момент мы просто поняли, что нам нечего больше друг другу дать. Нужно было либо развиваться дальше, либо расстаться. Когда момент самоподпитывания проходил, отношения заканчивались», — рассказал Биланов.

Позже актёр встретил Инну Чулкову. В этом союзе родился сын Илья, но спустя два года пара рассталась.

«Не она в этом виновата, а я, поскольку не предпринял всех действий ради спасения чувств. У меня уже был опыт двух браков, и я должен был сделать все, чтобы с третьей супругой мы остались вместе до конца жизни», — отметил Андрей.

Андрей Биланов с сыном (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

Скандалы и мошенничество


Жизнь артиста не обошлась без неприятных историй. Однажды некая Татьяна Минина заявила, что Биланов бросил её на шестом месяце беременности. Она даже выступала с этой историей на телевидении, но позже призналась, что живот был накладным, а сама она просто хотела привлечь внимание к своей персоне. Другой случай связан с Евгенией Кашаевой, которая пыталась убедить актёра, что является его внебрачной дочерью. Андрей даже задумался, может ли это быть правдой, но тест ДНК показал, что у них нет родства.

Как изменился Андрей Биланов


Время неумолимо: если раньше актёр активно занимался спортом, то теперь тренировки отошли на второй план. Это сказалось на его внешности — Биланов набрал вес, а его лицо и фигура заметно изменились.

Кроме того, Биланов открыт для новых отношений и не теряет надежды построить крепкую семью.

«Поговорка такая есть: каждой твари должно быть по паре. Я надеюсь, что в ближайшем или далеком будущем обзаведусь второй половинкой. Уже возникает такое желание. А все, что было до этого — это был божий промысел, эксперименты», — сказал артист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)

При этом актер признался, что одиночество его не пугает.

«Я знаю, что точно проживу достойно и, как бы пафосно это ни звучало, я оставлю свой след на планете Земля от себя лично с энергетической, с любой точки зрения», — признался Биланов.

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«Под конец жизни»: Гериатр прокомментировал редкие выходы в свет Юрия Антонова
Гериатр Новоселов: Юрий Антонов редко выходит в свет, потому что выбрал душу
25 февраля 2025, 17:30

Юрий Антонов (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юрий Антонов в последнее время редко радует поклонников выходами в свет. Недавно он поделился, что любит проводить время на природе, где красивые рассветы, свежий воздух и много простора. Оказалось, что на территории его подмосковного особняка есть целый зоопарк. Недавно певец приютил у себя утку, которая сидела на замерзшем пруду.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» прокомментировал желание Юрий Антона уединяться на природе, сказав, что в этом нет ничего удивительного.

«В силу многих причин у людей в этом возрасте все реакции проходят более медленно, степенно. С этим связана и размеренность жизни, в этом суть старения. И ясно, что это медленность предполагает задумчивость, более глубокие мысли, мудрость. Сумасшедший ритм, который характерен Москве, не подходит. Старые люди понимают, что проживут дольше, если будут жить на природе, в тишине», — поделился эксперт.

По его словам, человеку в возрасте 70 необходимо пообщаться с самим собой, со своей душей, что можно сделать через природу.

«Под конец жизни человек понимает, что он много сделал, а вот с собой лично не успел пообщаться. Поэтому общение с душой приводит к тому, что люди обращают внимание на природу, на то, что было характерно предкам. Мы же часть природы. Поэтому, я думаю, Антонов сделал выбор в пользу души», — пояснил гериатр.

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Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная итория Маргариты Шубиной
25 февраля 2025, 17:25

Маргарита Шубина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Маргарита Шубина — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, а также Заслуженная артистка России. Она стала популярной и известна на всем постсоветском пространстве.
Маргарита прославилась благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Неотложка», «МУР есть МУР», «Сваты» и «Эшелон». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Биография

Маргарита Шубина, родившаяся 4 апреля 1966 года, с ранних лет проявляла творческие способности, которые впоследствии определили её жизненный путь. В школьные годы она активно посещала школу искусств и литературный кружок, где раскрывался её талант в живописи и писательстве.

Уже в старших классах Маргарита добилась значительных успехов: её победа на олимпиаде по литературе открыла перед ней двери в Литературный институт имени Горького. Однако, как сама актриса признаётся, в подростковом возрасте ей было сложно усидеть на месте. Невозможность долго заниматься одним делом стала определяющим фактором в её выборе, который в итоге привёл её к сцене.

Карьера актрисы

Маргарита Шубина, обладая яркой внешностью и природным обаянием, всегда стремилась находиться в центре внимания. Её талант не остался незамеченным: она успешно поступила в ГИТИС с первой попытки, обучаясь на курсе О. Ремеза. Во время учёбы актриса проявила выдающиеся способности, которые вскоре привели её к сцене.

На четвёртом курсе Маргариту пригласили сыграть в постановке Театра имени В. Маяковского — это стало началом её профессиональной карьеры. После окончания ГИТИСа в 1987 году её приглашали работать практически во все театры Москвы, но она выбрала Театр имени Моссовета, где служит до сих пор.

В её репертуаре множество ярких ролей в знаменитых спектаклях, таких как «Бег», «Калигула», «Ревизор» и многих других. Каждая из этих работ подтверждает её мастерство и преданность театральному искусству, делая Маргариту Шубину одной из заметных фигур на российской сцене.

Фото: iStock/MarioLisovski

Работа в кино

Маргарита Шубина начала свою кинокарьеру в 1984 году с фильма «Полоса препятствий». В 80-е и 90-е годы она снялась в таких картинах, как «Отель "Эдем"», «Белые вороны», «Та Тебя уповаю», «На углу, у Патриарших», «Черная вуаль» и многих других. Однако настоящая популярность пришла к ней в 2000-е годы. В 2003 году актриса сыграла роль фельдшера Надежды в сериале «Неотложка», что позволило зрителям по достоинству оценить её талант.

После этого сериала интерес к Маргарите значительно возрос, и она стала активно получать предложения на съемки в кино. В её фильмографии можно найти такие проекты, как «Марш Турецкого», «Сваты», «Ростов-папа», «Атлантида», «МУР есть МУР», «Эшелон», «Бесы», «Гражданин начальник», «Кука», «Репетитор», «Когда зацветет багульник», «Елки», «Дело гастронома №1», «Со мною вот что происходит», «Левиафан», «Капитанша», «И был день», «Погоня за шедевром» и другие.

Режиссеры часто видят в Маргарите актрису, способную воплотить образы женщин с непростой судьбой, которые, несмотря на все трудности, остаются сильными и мудрыми.

Фото: iStock/fergregory

Личная жизнь

В личной жизни актрисы Маргариты Шубиной, как и в творческой, не обошлось без ярких событий. Во время работы над постановкой «Калигула» у неё завязался роман с известным актером Олегом Меньшиковым. Однако эти отношения не продлились долго: Олег оказался не готов к серьёзным обязательствам и браку.

Вскоре после разрыва Маргарита нашла своё счастье в лице сокурсника Владислава Сыча. Их дружеское общение переросло в крепкий союз. Интересно, что супруги являются полной противоположностью друг друга: Маргарита — яркая и взрывная натура, а Владислав — спокойный и молчаливый человек. Несмотря на различия, их брак стал примером гармонии.

Счастливые родители двоих сыновей — Серафима и Максима — Маргарита и Владислав наслаждаются семейной жизнью. Коллеги актрисы отмечают её как замечательного друга, что подчеркивает её открытость и доброту, присущие не только на сцене, но и в жизни.

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Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Актриса Софья Синицына не перестает удивлять поклонников. Она активно ведет личный блог, где любит демонстрировать стройную фигуру в откровенных нарядах.
При этом она настолько миниатюрна, что может надевать вещи своей четырехлетней дочери Мии. Она опубликовала фото из гардеробной и пояснила, что использует вещи дочери в качестве купальников.

«Гоняю в футболке дочери как в кроп-топе для плавания. На весьма выигрышных позициях»», — похвасталась артистка.

Софья Синицына (Фото: Инстаграм* @yasinitsyna)

Пользователи Сети не смогли удержаться от комментариев, многие по-настоящему восхищены.

«"Вот это фигура! И она ведь рожала", "Восхищаюсь девушками, которые приходят в идеальную форму после родов"», — пишут комментаторы.

Софья часто говорила, что любит откровенные фото в силу профессии, в которой надо быть готовой к любым экспериментам. Летом 2024 года на нее обрушился шквал критики за слишком откровенную роль куртизанки в сериале «Чистые». Ее героиня появляется в кадре полностью обнаженной.

Софью критика абсолютно не смущает.

«Я считаю, что у меня прекрасная фигура, и почему бы ее не показать? Меня даже не смущает, что я мать. Я решила показать всей стране все, что у меня есть», — без стеснения заявляет актриса, подкрепляя свои слова действиями. К восторгу многочисленных подписчиков, любующихся её откровенными фотографиями.

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* Социальная сеть запрещена в РФ
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