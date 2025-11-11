«Я как дельфинчик»: Самойлова заставляет Джигана ревновать после расставания

11 ноября 2025, 17:37

Оксана Самойлова заявила, что наслаждается свободой после многолетнего брака

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова сообщила, что после расставания с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) получает много внимания от мужчин. Бизнес-леди подчеркнула, что не планирует отвечать на ухаживания и не готова к новым отношениям. Её слова приводит издание StarHit.





Несколько недель назад пара объявила о разводе. Инициатором выступила Самойлова, но причины она не разглашает. Блогер сообщила, что настроена решительно, а Джиган пытается восстановить отношения.



Сейчас пара живёт отдельно. Артист посвятил себя работе, а его бывшая супруга посещает светские мероприятия и получает роскошные букеты. Часть цветов отправляет рэпер, остальные дарят новые поклонники.

«Я как дельфинчик в океане внимания плескаюсь. И это я ещё не развелась!» — рассказала Оксана.

«Пока что нет! Я вообще не хочу никаких отношений! Я просто хочу жить и делать то, что я хочу», — заявила она.

