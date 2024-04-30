Украинский военный рассказал об оскорбившем его школьнике

Фото: istock / Michele Ursi
Восьмилетний ребенок в супермаркете оскорбил солдата Вооруженных сил Украины, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Канал опубликовал кадры, на которых украинский военный рассказал, как после службы зашел в супермаркет. Его увидел восьмилетний ребенок и, приняв за работника территориального центра комплектации (ТЦК), высказался в его адрес нецензурной бранью.
Сам мужчина сказал, что «стоял в очереди и никого не трогал».
Ранее сообщалось, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сам мужчина сказал, что «стоял в очереди и никого не трогал».
Ранее сообщалось, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак