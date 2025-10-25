В РФПИ перечислили главные элементы, из которых состоит решение конфликта на Украине
Глава РФПИ Дмитриев: Разрешение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал ключевые элементы для урегулирования конфликта на Украине. Свои заявления он сделал в интервью Fox News.
Дмитриев отметил, что украинский кризис может завершиться в короткие сроки, если стороны смогут найти дипломатическое решение по трем главным вопросам.
«Существует всего несколько элементов. Один из них — это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: «Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины». (...) Существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. (...) Существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России», — перечислил Дмитриев.Ранее он также высказался о срыве мирных переговоров Украиной по просьбе Британии и Евросоюза. По словам Дмитриева, Киев сознательно затягивает процесс урегулирования конфликта и не стремится к реальному решению проблем.
23 октября «Радио 1» передавало, что Россия и Украина произвели обмен телами погибших в зоне СВО военнослужащих. Украинская сторона получила тысячу тел бойцов ВСУ, ликвидированных во время боевых действий.